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老棉襖的故事

盡有

每當想起自己現在一年四季都有穿不完的新衣服時，就常常想起以前穿的那一件老棉襖。那是六○年代中期，我們家有兄弟姊妹七人。當時由於自然災害不斷，加上我們家人口眾多，別說新衣服了，就連吃飯都成了大問題。

對於父母來說，解決吃飯問題是第一要務，穿衣問題只能放在次要地位。這樣一來，我們兄弟姊妹幾個人的衣服經常要交換著穿，大哥穿過的衣服給二哥，二哥穿小的衣服給我這個老三，一個一個地往下傳。

等我長到十五歲，也就是一九六五年那年，大哥二哥因為長得比我瘦，我再也無法穿上他們的舊衣服，隨著冬季已經來臨，我急需要過冬的棉衣。無奈之下，父母親東拼西湊了幾塊錢，買回了棉布和棉花，請裁縫為我做了一件新棉襖。這件新棉襖，外面是黑色的卡其布，裡面是白棉布，做工較為講究。我穿在身上左看看右瞧瞧，喜悅之情無法言表。兄弟姊妹們也在一旁羨慕不已。

可是冬季結束，天氣逐步暖和起來，我那件棉襖穿著太熱，需要換單衣了，可是家裡再拿不出錢來給我添置新衣服了，兄弟姊妹們也等著要更換衣服，這怎麼辦呢？總不能教我這個大小伙子打赤膊吧。這時只見母親從抽屜裡拿出一把剪刀，並讓我脫下棉襖，她卡嚓幾聲就剪開棉襖的縫線，掏出裡面的棉花又重新縫上，這才算解決我在春季和秋季穿衣的難題。

到了冬天，母親用原先的方法，再把棉花放進去，又讓我度過了一個冬天。就是這樣，我那件老棉襖被母親拆了又縫，縫了又拆，年復一年，穿在我的身上居然度過了四年的春夏秋冬。

直到一九六九年春天，我因為參軍入伍，才依依不捨地脫下老棉襖，換上新軍裝。

雖然這件事已經過去近六十年，可是那件老棉襖卻經常呈現在我的面前。它彷彿告訴我，要珍惜今日，勿忘昔日。

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