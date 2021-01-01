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《老照片說故事》老爸的淘金夢

文、圖╱潘青霞
作者父親抽到的金幣。
作者父親抽到的金幣。

老爸經營的雜貨店，跟七○、八○年代台灣鄉下的雜貨店大同小異，一罐罐零賣的零嘴亂中有序地堆疊；泡在黃色糖水中的鳳梨心跟沾滿紅色素的香魚片很誘人，我們四姊妹輪流顧店時若偷吃，黃色手指與沾著紅色粉末的嘴角證據歷歷，但是老爸從來都視而不見。

我們半夜也會偷泡麵跟花生湯罐頭，爸媽的臥室跟店鋪只有一牆之隔，臥室門中間有一塊半透明毛玻璃，我們還懂得在經過他們的臥室時要彎腰匍匐前進，老爸隔天清點貨物也只是笑笑的說：「昨晚的老鼠比較大隻喔！」

老爸還賣自己做的饅頭、包子、水煎包、豆漿，也利用空間擺幾台投幣遊戲機台「快打旋風」、「泡泡龍」、「數字方塊」；總之，他盡力用一間雜貨店兼早餐店兼遊戲機店，養大四個孩子。

我念小學時，放學的午後，總在給客人用餐的折疊桌上寫著生字簿，老爸則在一旁沉默的包檳榔、與算大家樂名牌。

某年，有家運動飲料廠商推出買飲料送金幣，一箱飲料有一張刮刮樂摸彩卷，當年買整箱飲料的客人畢竟還是少數，雜貨店因進貨而占點便宜，所以老爸喜孜孜地做著他的淘金夢；他就像我玩抽抽樂時想用一元抽到一塊綠豆糕那般不亦樂乎，但總是抽到銘謝惠顧。

某天，老爸賊兮兮地說：「我抽到金幣了喔！」然後把金幣炫耀式地給我們四姊妹看，不知是誰老氣橫秋的問爸爸要怎麼處理這枚金幣，老爸說：「以後妳們大了，我把它融了，打成四個戒指，妳們一人一個！」

轉眼間，四個小ㄚ頭都已經步入不惑之年了，沒有人想去融化金幣打戒指，金幣一直被姊姊妥善的放在保險櫃裡。我請在台灣的姊姊將金幣照相，傳過來給在美國的我；看著這老物件，浮現出老爸鍥而不捨的淘金夢，跟刮到金幣要為四個女兒打戒指的雀躍。我的嘴角笑了、眼角濕了。

作者父親抽到的金幣。
作者父親抽到的金幣。

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