大隊部小禮堂的小舞台前吊起了幾盞汽燈，照著舞台上下。三、四百的村民，仰著脖子，急切地望著台上。沒有布幕，台上我們也忙起來，後台幾人坐於舞台後側，調琴試音；前台的姑娘們紮好彩綢帶，「團花」報幕中，姑娘們舞著彩綢，踩著手風琴、笛子、二胡奏出的朝鮮族歌曲剛跳了起來，「嘩啦啦」台下心急的村民們爆出陣掌聲。他們的情緒感染了我們，姑娘們的舞姿一改僵硬，活潑生動起來，後台的樂隊演奏一下流暢了，節拍愈鮮明。後面的獨唱、合唱、相聲，我們意外地迸發出激情。隨著小話劇「團花」扮的江青一句「我們完了」倒在台上，我們下鄉第一場演出成功了。

後面的演出就很順利了，宣傳隊還真受農民的歡迎。第二天在另一個大隊演出，我們見到幾個頭晚看過演出的姑娘小伙，他們收工後趕了二十里，再看演出後再連夜回去。各村都是這樣。我們問過他們，有的說舞跳得好，女孩子好看，村裡見不著；有的說樂曲好聽，沒聽過；還有一個說，那江青那麼壞，可那姑娘真靚，一點也不凶。想想也是，十、七八歲的女知青，一朵花般的年華，哪能體察到政治的險惡。我猜到上級要我們下鄉演出的政治企圖，只要老百姓知道江青是壞人，不是夫人就夠了。

我們所到的大隊對演出隊的招待是很好的，我們到了後，大隊先給我們開午餐，米飯、蔬菜、豬肉管夠；演出完後才上晚餐，也是地方對我們演出的答謝，大隊的領導、駐村的縣鄉幹部、地方小學校的老師都出席。那年頭，「農業學大寨」口號振天響，可地方大多貧困，但晚餐上鴨子、豬肉、粉條、香菇、米飯、米酒，當時當地能有的都上。我那時二十多歲，下地幹活回來，一斤米悶的飯一餐還不夠飽，「三月不知肉味」是常事，缺油少菜的日子是知青的日常。那段日子真是享福，其他知青私下也說，這宣傳隊下鄉的日子多幾天就好。

學校老師和我們知青年代相差不大，文化也相近，都處於還愛嘻哈、愛玩的年齡。文革數年，人們對政治已近麻木。我們都把演出當件好玩的事，談不上有什麼政治使命感。第一次演出的成功，我們意識到自己能給村民們帶來快樂，熱情才高漲起來，演出也認真多了。每天的翻山越嶺也輕鬆多了，甚至有幾份快樂。

「四人幫」倒了，社會的風氣趨於輕鬆，我們邊趕路，邊聊些逸事；學校老師談他們上師範時的情形，多令我們知青羨慕的學習生活；談當時社會上種種小道消息，還論及鄧小平還能再上台吧。宣傳隊二十多天，是我近十年知青日子裡最快活的日子。

演出的最後一天最令我們難忘。前晚，剛演出完，那些農人一下散了，個個飛步離去。原來下雪了，飄下的是雪散子，雪粒如珠。聽著雪珠沙沙打著屋頂，我們都憂心雪下厚了，明天那道二十多里的山怎麼爬？第二天上午，雪已停了，路上的積雪至腳面，我們還是上路了，那邊的村民還等著。上坡走了一個多鐘頭，翻了幾道嶺，腳下的積雪就厚多了，路邊的樹叢雜草已掛滿雪花，二個鐘頭後我們終於到了山頂，還有十里下坡路就到了。天氣有點冷，我們卻有點出汗。

山頂的小路積雪有一尺多厚，四周是一片冰雪的世界，路邊的林木無不堆滿雪，裹層冰，矮樹叢成一堆堆的雪堆，蓬鬆雪白；落葉的灌木，根根光禿的技條裹著一層冰，晶瑩透亮，真如玉樹瓊枝，路面的枯枝落葉無不沾冰帶雪，小草叢也裹著冰雪，如寶石般發亮，踩在腳下吱喳有聲。

山脊上幾株一、二人合抱的大松樹，竟從二、三十米高的樹梢到地面，都被冰雪裹就，松針、枝枒、虯乾，都掛滿雪、凝層冰，不見了綠色，那有著魚鱗狀外皮的主幹裹了層冰雪的鎧甲，寒意凜然。所見高樹，無不似座座玲瓏剔透，雪堆冰砌的寶塔；近遠處的山峰也都白雪扣頂，雪山一般。

我們全被這少見的高山雪景驚呆了，領隊老師在這裡從教多年，也連連詫異說平生也第一次見識如此異境，這次因演出而雪裡登山真值了。

他興奮之至，竟吟哦了幾句毛澤東的「沁園春雪」。雪景不對，心情可解。迎著寒風，呼吸著雪中清新而滋潤的空氣，我心裡突然透明般舒暢，想起這位剛離世不久的「偉人」另二句詩：「高天滾滾寒流急，大地微微暖氣吹。」更想到一位著名詩人的詩句，「冬天到了，春天還會遠嗎！」

這是一九七七年年初，閩北山區迎來入冬後的第一場雪，插隊八年的我站在冰天雪地的山頭想著，我心目中的春天，她來了吧。

➤➤➤宣傳隊下鄉（上）