我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

宣傳隊下鄉（上）

馬良驥

一九七六年是現代中國人難忘的年分，這一年隨毛澤東九月的離世和「四人幫」十月的下台，中國開始進入一個新的歷史階段。就是在這年的十二月，我還在一個很偏遠的小山村單人校教書，被公社和學區領導召到公社。原來，縣裡要求每個公社都組建個文藝宣傳隊結合當前的形勢，排練節目下村巡演，大概是「四人幫」初倒，政治上需要用宣傳來鼓舞、統一人心。

宣傳隊成員是學校老師和下鄉知青。學校老師中文藝人才不少，且有領導能力，也容易抽人；知青年輕，且由各大隊抽出，在隊上記工分，公社不用另付支出。人是好找，而我會拉點二胡，也就湊上了。

宣傳隊領隊，前台後台人員湊齊了，下步就是節目的選擇和編排。節目的編排很有意思，幾個老師外，除了我是六九年老知青，其餘都是七五年下鄉的新知青，就選了幾個舞蹈，如「紅太陽照邊疆」朝鮮族舞、「金珠碼米牙骨都」藏族舞等，都是女知青一、二年前高中時跳過的。

那時，為維持安穩局面，「四人幫」雖倒，但報紙上還在「批鄧」，繼續反擊右傾翻案風，我們選唱了據說是有批鄧意味的電影「春苗」中插曲「春苗」，還有文革中出版的「戰地新歌」中「阿佤人民唱新歌」和樣板戲「紅燈記」中李鐵梅「提籃小賣」選段。結合時下的政治，我們還胡編了齣小話劇「四人幫覆滅」。那時正開始提倡計畫生育，口號是「一個太少，兩個剛剛好，三個做撿討」。我後台拉二胡外，還上台說段相聲，相聲以因有三、四個子女而造成家庭種種囧況為笑點，我扮那個多子女的大叔，是逗艮。

這些節目大家都視之玩笑，嘻嘻哈哈地排練，但有個節目，練著練著大家就認真起來。隊裡有個女同志，也是民辦教師，原是地區文藝團體中唱「南詞」的好手，三年困難時期回鄉。我們編寫了農業學大寨的唱詞，配上「南詞」的古曲調。初學唱時，我們這些年輕人只覺得曲調古樸土氣，唱了三天後，慢慢體會到其中的韻味是我們所唱過的歌都無法比擬的。

「南詞」是古時中原移民帶到閩地的古樂曲類，是所謂的「華夏正音」，現在是中國國家非物質文化遺產，被譽為中國音樂的活化石。那時，我們哪懂這些，但老祖宗的東西不知不覺喚醒了我們骨子裡的基因。不過，我隱隱約約察覺這社會要變了，以前這類「封資修」的東西是禁演的，現在卻上台演出。我們的第一次獻演是時逢新年元旦在公社大禮堂，所有節目經縣社領導觀看後，全都得到肯定。

我們開始了全公社每個大隊的巡演。記得第一天是到一個大隊演出，那時公社和下面的大隊都沒公路相通，上午八、九時，大隊派來接我們的農民到了；他們挑上我們的行李和一應演出道具，我們則空著手，徒步上嶺，二十多里路都是上坡。行李和道具不重，那些農民挑著擔子一聳一挺，很快山路幾個蜿蜒，他們就消失在山林中了。老師們還好，山區去學校下鄉，他們早己習慣走山路；我是老知青，挑百把斤擔子走十幾里路都不成問題，何況是空手。

苦的是幾個剛下鄉的女知青，十七、八歲，鮮花一朵，尤其演江青的那個女知青，我們叫她「團花」，才走了五里路，就說不行了，要回頭下山。這哪成，沒了「江青」，我們「這齣戲」怎麼唱。領隊的老師又是拖又是哄，決定自己和我陪她後面慢慢走。領隊說：「你體力好點，拖也要拖她上去。」他們花了四個小時到了，我們三人遲了近二個鐘頭，而那些挑擔的農民二個多鐘頭就到了。

不過年輕人適應環境快，三天後，「江青」就能跟上隊伍了。我們每天都是上午走二三十里路到另一個大隊。中午，趕上吃大隊備下的午飯，稍事休息，下午布置舞台，整理道具、化妝，晚上演出。

我們這些急就章式排練出的節目居然極受農人的歡迎。那時，沒有電視、電影隊下鄉到大隊，至於劇團，只有比較富裕的大隊請得起，還是十幾年前的事，宣傳隊的到來，真是山村稀罕事。入夜，那遠近處山嶺小路閃著點點的火光，流動著向演出的地點集聚，那是各自然村的人晚飯後，點上松明（松樹枯乾外層腐朽後留下木心，富含松脂，易燃性極好），扶老攜幼來看演出。

➤➤➤宣傳隊下鄉（下）

中國 電影 學區

上一則

這個聖誕吃甚麼好？

下一則

渴望

延伸閱讀

中國宣布展開新一輪汽車下鄉及以舊換新

中國宣布展開新一輪汽車下鄉及以舊換新
知青隨禮吃婚宴

知青隨禮吃婚宴
山村教書記（上）

山村教書記（上）
《老照片說故事》一九七九故宮遊客

《老照片說故事》一九七九故宮遊客

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
作者父親與少年勵志班。

《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

2020-12-13 02:00
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

2020-12-11 09:00
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。 歐新社

班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出

2020-12-11 12:13

零食的記憶

2020-12-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩