一九七六年是現代中國 人難忘的年分，這一年隨毛澤東九月的離世和「四人幫」十月的下台，中國開始進入一個新的歷史階段。就是在這年的十二月，我還在一個很偏遠的小山村單人校教書，被公社和學區 領導召到公社。原來，縣裡要求每個公社都組建個文藝宣傳隊結合當前的形勢，排練節目下村巡演，大概是「四人幫」初倒，政治上需要用宣傳來鼓舞、統一人心。

宣傳隊成員是學校老師和下鄉知青。學校老師中文藝人才不少，且有領導能力，也容易抽人；知青年輕，且由各大隊抽出，在隊上記工分，公社不用另付支出。人是好找，而我會拉點二胡，也就湊上了。

宣傳隊領隊，前台後台人員湊齊了，下步就是節目的選擇和編排。節目的編排很有意思，幾個老師外，除了我是六九年老知青，其餘都是七五年下鄉的新知青，就選了幾個舞蹈，如「紅太陽照邊疆」朝鮮族舞、「金珠碼米牙骨都」藏族舞等，都是女知青一、二年前高中時跳過的。

那時，為維持安穩局面，「四人幫」雖倒，但報紙上還在「批鄧」，繼續反擊右傾翻案風，我們選唱了據說是有批鄧意味的電影 「春苗」中插曲「春苗」，還有文革中出版的「戰地新歌」中「阿佤人民唱新歌」和樣板戲「紅燈記」中李鐵梅「提籃小賣」選段。結合時下的政治，我們還胡編了齣小話劇「四人幫覆滅」。那時正開始提倡計畫生育，口號是「一個太少，兩個剛剛好，三個做撿討」。我後台拉二胡外，還上台說段相聲，相聲以因有三、四個子女而造成家庭種種囧況為笑點，我扮那個多子女的大叔，是逗艮。

這些節目大家都視之玩笑，嘻嘻哈哈地排練，但有個節目，練著練著大家就認真起來。隊裡有個女同志，也是民辦教師，原是地區文藝團體中唱「南詞」的好手，三年困難時期回鄉。我們編寫了農業學大寨的唱詞，配上「南詞」的古曲調。初學唱時，我們這些年輕人只覺得曲調古樸土氣，唱了三天後，慢慢體會到其中的韻味是我們所唱過的歌都無法比擬的。

「南詞」是古時中原移民帶到閩地的古樂曲類，是所謂的「華夏正音」，現在是中國國家非物質文化遺產，被譽為中國音樂的活化石。那時，我們哪懂這些，但老祖宗的東西不知不覺喚醒了我們骨子裡的基因。不過，我隱隱約約察覺這社會要變了，以前這類「封資修」的東西是禁演的，現在卻上台演出。我們的第一次獻演是時逢新年元旦在公社大禮堂，所有節目經縣社領導觀看後，全都得到肯定。

我們開始了全公社每個大隊的巡演。記得第一天是到一個大隊演出，那時公社和下面的大隊都沒公路相通，上午八、九時，大隊派來接我們的農民到了；他們挑上我們的行李和一應演出道具，我們則空著手，徒步上嶺，二十多里路都是上坡。行李和道具不重，那些農民挑著擔子一聳一挺，很快山路幾個蜿蜒，他們就消失在山林中了。老師們還好，山區去學校下鄉，他們早己習慣走山路；我是老知青，挑百把斤擔子走十幾里路都不成問題，何況是空手。

苦的是幾個剛下鄉的女知青，十七、八歲，鮮花一朵，尤其演江青的那個女知青，我們叫她「團花」，才走了五里路，就說不行了，要回頭下山。這哪成，沒了「江青」，我們「這齣戲」怎麼唱。領隊的老師又是拖又是哄，決定自己和我陪她後面慢慢走。領隊說：「你體力好點，拖也要拖她上去。」他們花了四個小時到了，我們三人遲了近二個鐘頭，而那些挑擔的農民二個多鐘頭就到了。

不過年輕人適應環境快，三天後，「江青」就能跟上隊伍了。我們每天都是上午走二三十里路到另一個大隊。中午，趕上吃大隊備下的午飯，稍事休息，下午布置舞台，整理道具、化妝，晚上演出。

我們這些急就章式排練出的節目居然極受農人的歡迎。那時，沒有電視、電影隊下鄉到大隊，至於劇團，只有比較富裕的大隊請得起，還是十幾年前的事，宣傳隊的到來，真是山村稀罕事。入夜，那遠近處山嶺小路閃著點點的火光，流動著向演出的地點集聚，那是各自然村的人晚飯後，點上松明（松樹枯乾外層腐朽後留下木心，富含松脂，易燃性極好），扶老攜幼來看演出。

➤➤➤宣傳隊下鄉（下）