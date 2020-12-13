睡墳洞的民工回憶（上）

民工，一般指農民工。七○年代我下鄉務農時，每當附近有大型工程項目，各村就會派人到工地做工，也叫「出民工」。這些民工與現在城裡的農民工不一樣，他們除了自帶被褥碗筷，還要自帶工具、口糧，而且都是義務勞動，沒有任何報酬。

在一個冬天，我和另外一個知青談大勇被派去修公路，出民工。等我們提著老鐝、扛著鋪蓋卷和口糧袋趕到工地──一個深山裡小山村的時候，所有能住人的窯洞都擠滿了前來修路的民工。這個小山村本來就只有幾戶人家，忽然湧來近百人，住處就成了大問題。我們倆村前村後轉了個遍，也沒找到一處能安放鋪蓋的地方，這時已是深秋，夜裡有時會凍人，怎麼也不能在外面搭棚子住。

眼看天色漸黑，而住處還沒有著落，我們心裡開始著急。有個民工看我們轉來轉去地找不到住處，開玩笑說：「你們要不要到墳地裡去找找？那有一個墳洞，你們敢住嗎？」我們抬頭看看愈來愈黑的天色，一賭氣說：「去就去，咱不怕鬼，鬼怕我們。」

墳地在村外不遠的樹林裡，墳地裡散落著不少墳頭。在墳地的邊上有一個新挖的墳洞，裡面沒有棺材。陜北的墳洞和其他地方的不一樣，先在地上打一個豎井，然後在井的底部掏一個水平的墳洞安放棺材，棺材安放在幾塊木枕上，這樣棺材安放好後就不接觸周圍的土，然後再將豎井填死，立上墳頭。我下到墳洞裡看了看，那下面墳洞的大小正好擺得下兩人的鋪蓋，由於在地下三米，還挺暖和，再加上天已黑了，和談大勇合計了一下，咱們知青啥也不怕，一咬牙一跺腳，就住這兒了。我倆在墳洞的牆上掏了個小洞，擺上用墨水瓶做的煤油燈，打開鋪蓋，就在墳洞裡安了家。

住在地下的墳洞裡，即安靜又暖和。每天早上爬上去，從墳地去工地上工，晚上提著馬燈，頂著滿天星斗回到墳地，下到墳洞裡去睡覺。我們覺得住在墳洞裡的確是別有情趣。只是其他民工老鄉都議論紛紛，有說我們膽大的，不怕鬼；有說我們命大命硬；有說我們身上有神力，所以在墳地裡可以安然無恙。

有一天早晨，天剛濛濛亮，大地還籠罩在一片晨霧裡，樹林裡的墳地霧氣尤其濃厚。我們說笑著從墳洞裡鑽上來出工，在墳地邊看到一個老鄉，滿臉驚恐地站在那裡，戰戰兢兢地注視著我們。

➤➤➤睡墳洞的民工回憶（下）