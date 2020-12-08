長江客輪見聞錄（下）

船上唯一的公共消遣空間就是閱覽室，各種報章雜誌、小人書隨你選，但就是不能帶出圖書館 。當然，二等艙旅客總是例外。

那些有限的小人書被大家翻得捲了邊，紙頁黑黃油亮，有的還缺頁；雖然這些書我家裡也有，但不知為何，讀別人的書就是如饑似渴還津津有味。

交換小人書的時候就是交朋友的最好時機，天南地北的孩子們說著各種家鄉話，只可惜，上海以外的方言，我是聽不懂的，於是限制了交流。有一回碰到一個上海人，那份激動，使我從此明白了「他鄉遇故知」的真正含義。

船靠碼頭，是我最精神的時候。那一個個神秘的港口在向我招手，記得輪船出了南通，到達南京時正當午，因為是大站，船靠岸三小時，大人便帶著我上岸去買那南京特產、紅皮小花生，幾番周折，總算如願。只見那花生，個小肉香，皮如胭脂，歎為奇物也！心想餘下旅程，再不用吃船上的高價「美食」了。

可「特產」也並非每次如願。記得船靠九江，曾上岸花兩分錢買了一根冰棍，那簡直就是糖精和水的粗暴混合物，甜得發苦，完全無法入口。後來隨身的保母拿去吃了，竟然吃得津津有味，還讚不絕口，讓我目瞪口呆。大人們一個勁地搖頭歎氣，都說我被慣壞了。

船過安徽和江西時，我看到了岸邊勞作的農民，有種地的，有拉縴的，都穿著清一色的藍布灰。我看到了真正的補丁，和電影 裡的完全不一樣，那是一種補在熟爛布料上的補丁。

有很多人沒有鞋，光腳勞動。大多數人甚至沒有皮帶，只用布條紮在腰間，那所謂的褲子，從膝蓋以下基本就是爛布條子，有的爛得連褲腳都翻不上去。他們一個個蓬頭垢面，神情呆滯地看著駛過的輪船，那種羨慕和不知何物的樣子，彷彿我們是天外來客。他們就是幾千年來任勞任怨的中國 農民，他們是物質的原始創造者，竟形如乞丐。

那次的長江之旅讓我見了世面，心智大開。我看到了那個時代，除了上海以外的世界，在感歎大好河山之餘，我有「比上不足」的無奈失望，也有「比下有餘」的同情歎息。有時，對比是一帖精神良藥，它雖治不了病根，卻能帶來一時的平衡。然後再以這種微小的「平衡」去制衡大社會的不平衡，人間才能相對平和。日復一日，年復一年。

➤➤➤長江客輪見聞錄（上）