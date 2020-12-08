「大家都看到了，第二班飛機被打下來了。第三班，最後一班飛機，上不上，你們自己決定。負責調度的美軍士官長，臉色凝重地向大家宣布。」劉教官說他知道越共恨他們入骨，登機凶多吉少，留下死路一條，即使冒著生命危險，也不能不賭上一把。

第三架C47運輸機為爭取時間，已在跑道上發動螺旋槳。「我們沒時間多想，快速奔跑到飛機前登機。震耳的螺旋槳聲中，飛機在跑道上加速滑行，機輪剛離地面，駕駛員就突的一個右轉，機翼貼著跑道頭的樹梢，向右低角度爬升。越共火砲都調集在跑道盡頭，沒料到飛機駕駛會不顧死活來個大轉彎。飛機剛起飛大轉彎，非常危險，因為空速不夠，可能失速墜落。駕駛員不是不知道，只是這時候照平常方式起飛，一定像第二架飛機一樣被擊落，只好豁出性命一搏。」

「這一招果然有效，飛機避開了越共砲火密集區，穩定上升，機窗外只有零星砲火。雖然逐漸離開險區，每個人心都還懸著，這時飛機突然『砰！砰！』幾聲悶響，震動了幾下，大家都驚恐大叫。原來是越共的高射機槍把機翼打穿了幾個洞，幸好沒有妨礙飛行。幾分鐘後，飛機拔高，脫離險境，大家才真的鬆了一口氣。一小時後，飛機在峴港機場降落。我沒敢多停，立刻申請返回台灣 。」

聽了劉教官說的這段經過，才知道他的命真的是撿回來的。但我奇怪的是劉教官年未四十，為什麼在台灣日子不好好過，要遠赴越南 戰場，冒這個危險。

劉教官為什麼要去越南，梁教官最清楚。梁教官說，兩年前有一天，國防部來人，會同學校人事官到兵器組開會，徵求教官志願去越南，協助美軍打越戰。當時大家都沒興趣，教官的日子清閒，沒理由去越南幫老美打仗。

人事官因此宣布獎勵辦法：凡是志願去越南的，學校薪資照發，另外比照美軍顧問待遇，每月加發五百美元 戰地津貼。當時美元兌台幣是一比四十。少校教官月薪只有四千多台幣，五百美元是教官薪資五倍，合約兩年，存的錢足夠在台北買一棟公寓，這獎勵辦法相當吸引人。

原來沒有人要去的，重賞之下必有勇夫，第二周兵器組有三位教官填表報名。經過層層嚴格審核，最後只有劉教官一個人通過。他先到台北大直國防部外語學校，學習越語三個月，然後赴越南。

劉教官軍校高我三屆，沒有學長的架子，有次對我說：「這次運氣好逃了出來。不會再有下一次了，不敢去了。」

劉教官返台後，越戰還在持續，打得如火如荼，打得緊張，全世界的眼睛都在盯著看。大約三個月後，有一天報紙頭條新聞：「越共發動的復活節攻勢，傷亡超過十萬人，損失嚴重，無以為繼，六月底以失敗告終。北越總司令武元甲被撤職，越戰停火。」

這是好消息，對劉教官卻未必，他合約沒完，這意味著他很快要返回越南戰場。

那段時間劉教官每天上班下班，他擔心的事終於躲不過，一天接到了返越命令。

「當初去越南只為多賺點錢，沒想到戰爭那麼殘酷，人如螻蟻，命如草芥，生死旦夕間，現在想不去，也來不及了。」人對未來的選擇，有時都在一念之間。「這一去不知前途如何，但也只能聽天由命。」他無奈的說。

周末，兵器組在龍潭「家園活魚餐廳」為劉教官餞行。全組教官都到齊，酒過三巡，菜過五味，黃主任舉杯：「劉教官是代表兵器組去越南。大家一起敬劉教官一杯，預祝他早日回來！」大家都站起來舉起杯，劉教官雙手高舉斟滿金門高粱的酒杯，昂起頭，一飲而盡，有點風蕭蕭兮易水寒的感覺。

大辦公室熱鬧了幾個月，重歸寧靜。劉教官又去了越南，那張辦公桌又空了。

我和劉教官都是職業軍人，都有過九死一生的軍中經歷，度過了就是一段驚險的插曲，度不過就成終生憾事。劉教官後來安全返台，在越南的經歷成了他的人生插曲。

這都是四十多年前的軍中往事了，那段時間，我和劉教官相聚雖短，聽了他很多不能對外人說的越戰故事，尤其他那段在機場生死交關的脫逃經過，記憶最深。

➤➤➤不能說的戰爭（上）