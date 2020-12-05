說說紙媒，現在的年輕人只知道紙媒是報紙、雜誌等以紙張為載體的媒體，並不知道紙媒曾經還是用來引火的紙卷兒，民間通常也叫「紙媒子」。

在上世紀六○年代以前，我用過「紙媒子」點火，記憶很深刻。那時「洋火」還沒有普級，當年百姓把火柴都叫做洋火，廚房灶裡生火、老人抽菸等，都得先用洋」點燃「紙媒子，再依靠紙媒子引火。回憶燒柴火的日子，就是用紙媒子的貧窮歲月，老一輩偶爾在一起聊起來，感慨中得以樂趣。

紙媒子最廣泛的一種是灶堂裡生火用的，那是隨意用什麼廢舊書報紙，捲成手指粗的一個長條兒，要點燃灶堂裡的柴火，先畫燃一根洋火點燃紙媒子，趁紙媒子的火焰未滅，迅速放進灶裡，灶堂裡靠紙媒子引燃了柴火。如果單獨用一根洋火生灶堂火，那短暫的火焰很難點燃灶堂裡的柴火，也很麻煩。

我從小就在廚房裡幫媽媽燒灶火，掌握了紙媒子的點火技巧。念初中時，每天清晨要做我和妹妹的早餐，冬天生火很難，我就先擦一根火柴，點燃紙媒子，再靠紙媒子的火焰燒燃灶堂裡的松油柴。

有趣的是，有時在大廚房裡，鄰里們正忙碌做飯炒菜時，我來得遲，要生灶堂火了，就拿著一根粗粗的紙媒子到另一家灶堂裡的火點燃；哪曉得，舉著火焰的紙媒子因為一路快走，燃下的灰末就跟隨一路微風，飄飛到人家的菜鍋裡了，緊接 「慢點慢點……」一片笑聲叫喊聲，叫得我心急心慌，走得更快起來，紙媒子的燃灰也一路飄得更加飛揚。

而在農村，鄉民捨不得買洋火，就用最原始的土辦法點燃紙媒子。學校裡參加支農時，我發現山民是用一把橢圓形的鐵片，又像小鐮刀，他們叫火刀或火鐮，在一塊灰黑色的小石頭上不停地快速碰打，那石頭他們叫火石，火刀碰打火石，飛出細末火星，散發出絲絲火藥氣味。

這時，飛濺的火星，點燃了夾在火石側旁的紙媒子，紙媒子有了暗暗的陰火，再用嘴一吹，紙媒子燃起明火，就可以送進灶堂裡點燃柴火了。

別看這是一個刀耕火種的古老辦法，但那火刀碰打火石的場景是很有技巧、很有情趣的。據山民說，那火石在山岩中很難尋到，只有那些老岩匠師傅才能發現。

山民點火用的紙媒子，不像我們用廢舊紙捲的粗筒，他們是用土製草紙或一種帶棉性的紙，這種紙容易在紙頭上留下陰火，像是灰燼中的一點餘火，長時間不滅；用火時，只要吹口氣就可以燃亮微微的火焰。

那些抽旱菸袋和抽水菸壺的人用火頻繁，少不了要用紙媒子點燃菸絲。我童年時，見過老人拿著一根精緻的竹腦殼長菸管，也就是帶有竹蔸蔸的菸管，挖有洞眼的竹蔸可以放菸絲，菸管中段吊著一個晃來晃去的小布 包，裡面裝著旱菸絲。

老人手上拿著一根燃著豆粒兒大小亮點的紙媒子，當在竹腦殼裡塞上一小撮旱菸絲後，用力吹幾下紙煤子，紙煤子燃了，點燃菸絲。有時候，那紙媒子上的陰火很小，老人就先用力甩幾下，再快速用力地吹，直到吹燃。

有位鄰里張大爺，七十多歲，是讀過四書五經等老書的菸鬼，一把青銅製的水菸壺，還是民國時期留下的舊物，被他用得亮光光；手上那根紙媒子只有筷子粗，是他自己捲的，淡黃細柔的紙，時刻保存著一個陰火亮點，隨時想抽菸了，很方便。

我喜歡看張爺抽水菸壺的那副醉迷神態。有一次，張爺用紙媒子點燃水菸殼嘴上的菸絲，要我輕輕吸一口試試；我好奇地猛吸，突然，菸壺裡的水發出一串咕咕嚕嚕地響聲，隨後壺裡的水都被我吸進嘴裡了，一口吐出，正巧噴了張伯一臉。張爺只是笑，說：「這不是好玩的哦」，看來，曾經的吸菸用紙媒子，還是一個功夫活。

紙媒子也是我們童年放鞭炮時用的引火工具。每到過年，我們小孩子都拿著拆散的鞭炮，在小街上跑來跑去，用紙媒子點燃一個鞭炮，拋向對方。一根紙媒子放鞭炮，可以玩上幾個小時也不會熄滅。

六○年代以後，火柴普遍了，再之後又有了各種打火機，紙媒子的時代也就走進了歷史。