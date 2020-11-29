《老照片說故事》休斯公司董事長的謝函

普凱特夫婦回美後，寫了一封謝函給作者。

民國六十六年（西元一九七七年）十月，我服務於台灣 國防部禮賓處時，承辦並接待了一位重要的外賓，美國休斯飛機公司（Hughes Aircraft）董事長普凱特 （Allen E. Puckett）夫婦到台訪問。

休斯飛機公司在當年是美國最大的航天公司，產品包括導彈、雷達、通訊衛星、直升機等，是美國空軍的最主要供應商。那時中華民國與美國尚有邦交，該公司也派人員駐台，並也聘用華人，都是空軍退役人員。

早在普凱特夫婦決定赴台的兩個月以前，公司在台的人員就開始忙碌起來，有位華人員工退役前曾和我同在美國一個空軍基地受訓，聯繫頻繁。他說公司的老美為這事緊張得不得了，因為他們說這位老闆要求嚴厲、脾氣大，老闆娘更是氣勢凌人。他們不能有一點差錯，還必定要使老闆夫婦滿意才行。

到訪的日子來臨。外賓訪台，我們在作業上通常是一位計畫軍官，安排他們的全部行程，包括食宿、交通、參訪，甚至旅遊、購物；一位隨護軍官全程陪伴外賓，並任翻譯。這次兩者都由我擔任，所以可說是從頭到尾一條龍的工作。四天三夜和他們相處，在車上時我坐前座，他倆坐後座。他們在台灣的行程，最主要的有下列三項：晉見嚴家淦總統、拜會國防部長高魁元、慈湖謁靈。

普凱特為人非常和氣，他的員工形容的嚴厲和壞脾氣，當然我是見不到的。普凱特夫人尤其顯得親切，喜歡問長問短，知道我曾經在美國空軍基地受過訓，問了我許多在美國生活的情形和對美國的觀感；在去慈湖的路上，由於車行時間較長，和我談得更多。

去慈湖時，聯合報派了一位記者高惠宇隨行，但她坐另一輛車跟在後面，回程時她和我換座位，由她對普凱特夫婦作了一次訪問，次日聯合報獨家刊出她的專訪。

普凱特夫婦回美後寫來一封謝函，除了感謝我擔任隨護軍官，和訪問台灣之行將長久記憶外，特別提到去慈湖謁靈，但對晉見總統及與軍方人士會面之事則完全不提。這是事前的約定，因屬敏感話題而不洩露。

至於普凱特到台灣來到底是什麼目的，有何敏感之事，在當時是屬於機密，但現在總統去樂山雷達站慰問官兵已見諸新聞，所以就不算機密了。他來就是為了台灣空軍的一個名為「天網」的計畫，也就是樂山、大漢山、馬公等地的雷達站。之後不久空軍就派了一批人員到美國休斯飛機公司受訓，受訓完畢回台灣後，有些人擔任種子教官，有些人直接被派到上述幾處雷達站服務。

休斯飛機公司總部位於洛杉磯西北方的小城鎮肯諾加公園市，我退役後於民國七十一年（西元一九八二年）來美，住在緊鄰肯諾加公園市的契士伍斯。我寫了一封給普凱特，告訴他我攜家移民來美，他立刻回信給我，並問我是不是美國公民 ，如是公民，願不願意到他的公司裡任職。剛來美國當然不可能是公民，我回信感謝了他。

至今三十多年，我再也沒有和他聯絡，休斯飛機公司也被其他公司收購，已不存在，我完全沒有他的消息。不過他們夫婦訪台的大小事，我都記憶猶新，也祝福他們。