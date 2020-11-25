《老照片說故事》四四西村憶舊

作者大嫂與侄兒攝於四四西村父母舊宅前。

民國四十八年（一九五九年），因父親調職至聯勤四四兵工廠，舉家由宜蘭羅東北遷至台北市四四西村居住，因西村位於四四兵工廠的西側，故名。

兵工廠所屬眷村尚含四四南村、四四東村、四四寄廬。近四四南村處並有四四附小和四四附幼。四四附小經改名為現今信義國小，四四附幼直至民國七十九年（一九九○年）拆除。

乍搬至人生地不熟的西村，村中楊伯伯的女兒與我同齡，我跟著她上下學，不久就結識村裡的新玩伴與同學們。閒暇時，我跟著玩伴們到村北農田與空地（今國父紀念館與中山公園）寫生、放風箏、說故事、唱歌、玩遊戲。偶爾，我們遙望著出入兵工廠的火車駛過，每當聽到兵工廠播出下班的鐘聲與音樂聲，我和玩伴們就各自飛奔回家吃晚餐了。

當年，由兵工廠發射至空中緩緩起落的煙火彈、天空中往返松山機場 的飛機，是我在羅東鎮未曾見過的新鮮景物。

村南鄰近三張犁菜場和通化街。依稀記得以前有條小河流經基隆路與吳興街交會處，我和同學們曾至河畔挖灰泥巴帶到教室塑美勞課的杯子。

靠山的三張犁打靶場，是我高中軍訓課，每年一次打靶必去之地；打靶當天，我與預請的十數位好友們到家午餐，母親忙碌地為我們準備佳餚。至今，好友們仍會津津樂道此事。

村內的籃球場是我練習投籃的好處所，因為上中學、大學的體育課都要考投籃。有陣子，我想學騎自行車，於是邀約家裡的兄弟在籃球場教車。他倆奮力地各扶著我騎車的前後，終於使我可在村內騎繞幾圈。後因居家附近公車方便，沒機會騎車，日久也就淡忘了。

暑假時，偶爾會有露天電影 在籃球場放映，晚餐後，村中的老少們陸續地帶著自家小凳到籃球場觀賞影片。

西村裡有條大馬路，其餘多為縱橫的巷道。大馬路上有按時發放米、麵粉、油、鹽的軍車暫停，媽媽們拿著家裡大口、中口、小口糧票換取，後因食物代金的出現，此景便不再現。

我經常摸索著村內各巷道走向不同公車站的捷徑，因而熟悉各巷道的門戶與其庭院的花香味。大馬路旁的閱報欄，經常成為村民們談論時事、文藝、聊天處所。逐漸地，馬路邊出現賣烤番薯、滿煎糕、麥芽糖、炸香腸、爆米花的流動小販。晚間，大馬路旁又多出一個麵攤，是由日間在兵工廠上班的兩位中年工人擺設，寒夜路經小攤，經常嗅到陣陣誘人的香氣。

大約自六○年代末，過年時可見四四巨龍鑼鼓喧騰地沿著村中大馬路向村民們拜年，村民們亦興高采烈地燃放鞭炮歡迎，一片喜洋洋的恭喜聲瀰漫整村。

為提升軍眷居住品質與配合都市更新，四四西村於民國六十九年（一九八○年）拆除改建。民國七十二年（一九八三年）國宅竣工時，即以當年四四兵工廠的聯勤駝徽為名，稱之「忠駝國宅」。隨著時代的變遷，忠駝國宅的四四西村原居民已日益流失。

當年四四兵工廠的所在地，現已是台北市東區的商業中心，市政府、市議會、世貿中心、君悅飯店、一○一等高樓林立其間。具有獨特眷村文化的四四西村已走入歷史，它帶給我人生健康成長、溫馨天倫樂、互助鄰里的美好回憶！