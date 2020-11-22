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《老照片說故事》小時了了

文、圖╱郭紀鴻
作者小時登台演講照片。
作者小時登台演講照片。

照片中的我，在幼稚園大班畢業典禮那天，身穿潔白襯衫和短褲、白襪搭配白皮鞋，再繫上個黑白條紋的領結，小小個頭卻一副正式而慎重的模樣。我挺直腰桿站在講台上，貼近麥克風，神情嚴肅地代表畢業生致詞。簡樸的禮堂裡，台下聆聽的有老師、同學和觀禮的家長。對於內容講些什麼已不復記憶，但是演說的情景仍然歷歷如繪，這也是我對幼稚園學習階段所留下唯一的印象。

話說幼年，原來準備致詞的學生並非是我。典禮舉行前兩天，預定要演講的女同學，臨陣怯場而不願意上台練習。老師於是焦急地問全班：「有沒有人想上台代表全班致詞？」我不知哪兒來的熊心豹子膽，立刻舉手，興致勃勃地願意取而代之。

典禮當天，平日忙碌的爸媽特地抽空觀禮，並帶著笨重照相機替我拍照留念。幸好我沒有忘詞，站在台上雖然緊張萬分，但使盡力氣、「聲若洪鐘」地完成演講，滿足小小年紀還有些愛出鋒頭的虛榮心。

老爸老媽顯然頗為驚異我的表現，甚至把這張照片放大，擺在金邊相框裡，只要走進客廳就看得一清二楚。

日後忙著過關升學，再也沒有表現演講的機會。我的「說話」功夫唯一留下痕跡的是在老師的期末評語裡，除了「勤奮好學，成績優良」外，經常還會加上「話多」二字。隨著年歲增長，話多倒讓我廣結人緣，認識不少合得來的朋友和同事。

近日受疫情影響，說話對象驟減，只好偏勞太座當我的忠實聽眾。每當我得意洋洋地發表「高論」時，太座總常忍不住向我比畫「噓」或「把嘴閉上」的手勢，看來我的話多不再受青睞了。

五歲時，無巧不巧的經歷過登台發言的「成名十五分鐘」。往事雖然已逝，但照片中，面對麥克風而無畏的姿態，畢竟存留住童年純真雋永的剎那。

升學 疫情

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