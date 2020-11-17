《老照片說故事》我的祖母

作者祖母戴上老花眼鏡翻閱書籍。

小時候在學校裡，我們最常寫的作文題目除了「我的志願」以外，就是我的母親、父親、老師或好朋友等，但我卻不記得曾經寫過「我的祖母」。

我的祖母（阿嬤）生於民國前十二年，祖父英年早逝，因此她一直與我們同住，我自幼便與阿嬤同睡一張床，她出門訪友或買菜一定帶著我，有如她的小跟班。上中學後，因功課忙，我常熬夜讀書，在噓寒問暖之餘，她總是默默陪伴我做功課。她常說自己雖沒讀過書，但知道受教育 增長知識的重要。

我初中畢業後，考上台北中山女中，高中的學業更重了，而且我每天必須搭乘半個多鐘頭的頭班火車至台北，再轉搭公車到校，才能趕上第一節課。我每晚總是習慣性地告訴她，別讓我睡過頭，誤了上學的火車，她有如我的忠實鬧鐘，從未讓我遲到過。

回想當時她已是六、七十歲的老人，日復一日，未曾間斷在清晨叫醒我，也從沒聽她抱怨過；只常聽她說心疼我，功課多、睡得又晚，次晨還得起早趕車，尤其在天寒時，她真希望讓我多睡一會兒。既捨不得叫醒我，卻又怕我誤了車班，矛盾之情可想而知。

後來回想起那段通學的日子，覺得好愧疚，只顧著自己上學趕火車，沒有體貼阿嬤頂著一早要叫醒我的壓力，我相信她可能因此而常失眠 ，可是她反而常顧慮著我的睡眠不足，且永遠保持著她那一貫的、心平氣和的姿態，就是要讓我釋懷，好好的念書。

她最羨慕讀書人，常告誡我們兄妹要好好珍惜讀書的機會。一次，有一本書落在地上，弟弟一腳踩著走過去，她很嚴肅的告訴我們，書本代表孔夫子，不可踩在腳底下，那是對孔老夫子的不敬。一直到今日，我猶忌諱踩到書本或雜誌。

她喜歡捧著父親的雜誌或書本，好整以暇的翻著，遇有圖片，便好奇的問我這裡面說了些什麼。她總是仔細聆聽，還不時發問，她的好學是激勵我用功讀書的動力；我常想假如她識字，必定是最勤奮的讀書人。

家裡有張照片是在她拿起茶几上的一本書，戴上爸爸的老花眼鏡，聚精會神的翻閱，並端詳著書本內容時所拍下來的（見圖）；照片沖洗出來後，仔細一瞧，阿嬤手上的書拿倒了，妹妹拍的這張照片，博得全家人的喝采，而照片中阿嬤那專注的態度，更讓我們佩服不已！她記憶力好，擅長講古，每個故事多多少少都闡述著做人做事的道理，我都銘記在心，不知不覺在她的潛移默化中，度過了我的成長歲月。

我出國後每次返台探親，在享受重聚的喜悅之後，最不堪是別離時，阿嬤每每送我到電梯口，依依不捨地說，不知下次妳回來時，妳還能見到我嗎？瞬間我忍了多時的眼淚，不聽使喚的簌簌而下。

阿嬤離開我們已經有二十六年了，這張照片一直跟隨著我；近日我整理照片時，它又靜靜的呈現在我眼前，感覺好似時光倒流，我又見到可敬又可愛的阿嬤，不覺對著照片中的她會心一笑。