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《老照片說故事》難忘雙親錄影樂

文、圖╱懷鄉
三十多年前作者父親錄影的家居照片。
三十多年前作者父親錄影的家居照片。

看到三十多年前，父親初試錄影的家居照片，不禁憶起雙親依親來美前，琴瑟和鳴的歡樂時光。

也許因為上相的關係，母親一直很喜歡拍照留影，也喜歡錄音，常錄下當年我們手足聚在一起混聲合唱聖詩；或含飴弄孫時，孩子的童言童語。她說，將來這些都是彌足珍貴的回憶。

後來錄影機風行，她又說服了連相機都不愛碰的父親，購買錄影機並學習操作，好捕捉跟親友歡聚、或者出門旅遊的許多精采片段。由於父母親都好客，照片桌上幾盤佳餚是母親剛炒好的，準備宴請好友餐敘。父親開始錄影時，母親通常先來個簡介，說明是什麼場景；幽默風趣的父親，邊錄邊加油添醋，所以逗得母親大笑。

大陸開放探親後，他們跟教會長青團契的老友，連袂重遊故鄉，父親為了母親心願，還不厭其煩做她的隨行錄影師。

他們跑綠卡，每次來美與我們團聚時，看了他們分享台灣的家居和旅遊錄影，我不禁猶豫，是否該害他們連根拔起，離開多年老友和溫馨的教會生活？只是形勢比人強，經歷母親摔跤嚴重骨折後，他們權衡輕重，明天不一定會更好，但是一定會更老，既然子女都無法返台，經過同心禱告，他們決定來美定居。

每次看他們跟台灣的老友越洋電話暢談，欲罷不能，我問他們是否寧願待在台灣？他們竟不約而同地表示：「人生沒有後悔藥，既來之，則安之。何况，這兒有這兒的好處，可以常享天倫之樂」，我怎麼能夠不慶幸，有如此體恤豁達的雙親呢？

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