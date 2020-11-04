《老照片說故事》告別啦！昌平路134號

作者小時的舊居：昌平路一百三十四號。

這張照片是二年前拍攝的，地點為上海靜安區昌平路蘇州河畔。看到此幅照片，七十多年間的歷歷往事，就會如潮湧般出現在腦海中。

我生於此長於此，出生在這沿街面磚木結構二層房的前樓，底樓曾經是汪記菸紙雜貨鋪。左鄰一百三十二號原來是上海「石人望口琴廠」陳姓創辦人發家致富的風水寶地。記憶中，底樓僅有幾台沖床，專門沖製簧片。二樓為私宅。再朝左則是一間「葛祥記鐵工場」。

辛亥革命後，上海成了洋人冒險家的樂園。一九三七年「八一三」淞滬戰火中，華人 聚居、繁華的閘北被日軍夷為平地。經商的祖父母去世後，我的父母親避難到當時的公共租界戈登路（現名江寧路）昌平路一百三十四號賃房安身。

那時，我剛滿十歲，上海改朝換代。以後小學、初中畢業，直到在江寧路玉佛寺旁晉元中學高中畢業，吃喝拉撒睡，讀書學習生活在那裡，結婚生子也在那裡。盼到文革後期，因為我們符合居住困難戶的條件，才得以搬到長寧區江蘇路安新家。

搬離昌平路後，我的工作也發生變化，從普通中學轉到上海第七棉紡廠，擔任廠校教師。上棉七廠近曹家渡，騎車十五分鐘即可抵達。

從照片左上角的標語「和諧征收，利國利民」來看，顯示出這一片居民住房由國家按政策徵收，居民全部動遷。為什麼呢？因為蘇州河上要添一座六車道的「昌平路橋」。

這張照片就是在姪兒搬家前留下的，使我看到了相片想起了從前。有消息傳來，新橋已經完工，新年前後將舉行通車典禮。

但願天佑蒼生，跨過新冠肺炎 這一道「坎」，生活恢復正常。我打算在疫情 結束後，回上海探親訪友，也想圓夢在新橋上面走一走。