《老照片說故事》正在跳舞的母親

作者母親在六十多年前的跳舞相片。

我母親是個內向又緊張的人。她一九四九年初和父親及他們兩邊的弟妹一起到了台灣 。大家同住，讀書的讀書，就業 的就業。

為籌一大家子的食口，加上當時父親又持續發燒，生病連連，於是母親買了兩本書：「如何說台語」和「學習英文打字」，在短短的一、兩年中，台語可以說些，出去生活無礙，也考上了美國機關的英文秘書。表面看來風光，她內心其實承受重大的壓力。

母親大學讀的是外文系，娘家是來自上海中產的家庭，從小是家中的嬌嬌女，受盡爹娘寵愛，從來没想到會離家逃難，又遇上先生患病，她得突然擔起家庭生活重任。

儘管如此，回想當時，年輕的母親仍舊打起精神，天天打扮漂亮，早早去擠公車，下班回來吃完晚飯，也常拿著白天的打字生字，和父親討論生字的意義。

父親不久慢慢康復，又回去大學執教。三十多歲的母親也在刻苦努力下，成為大機構英文機要的秘書。在我的小學、中學歲月，母親都過著緊張的生活；她完全志不於此，那幾年常常鬧失眠 ，還得天天趕早上班。

幸好那幾年，有些鄰居和家中叔叔、舅舅約好在周末組成家庭跳舞社。大概有近十對的年輕男女，每月一次輪流在各家的日式客廳舉行。那時候大家生活清貧，音響設備就是一個老舊唱盤和放著音樂的黑碟。

家中地板是老式榻榻米，不知道他們如何可以忘情地享受，穿皮鞋走著舞步？想來爸媽是家中的主要大人，不得不參加吧？也或許是爸媽逐漸喜歡上了這個休閒活動，兩人可以暫時忘記生活上的煩惱。

其中這一張相片很特別，是媽媽正在和父親跳「吉特巴」舞。那是一九五六、五七年左右的台灣，媽媽露出滿足和輕鬆，就像難得回到過去嚮往的時刻。

母親一生都愛穿旗袍，尤其是素色的，每次上班或是正式場面都穿著旗袍，更顯得美麗大方。她個性少言，很少開口大笑，相片中的微笑是最能代表她開心的表情。一旁被擋的男士，就是同樣年輕的父親。旁邊的一對夫妻，聽母親說，那妻子好像是當時某女中的教官。他們這樣的跳舞活動，隨著台灣的經濟起飛，漸漸消失得無影無蹤了。

母親到了晚年，没有了生活壓力，虔信基督，有了熱鬧的三、四代孫同堂，才感到真正平靜和依靠，也不再緊張失眠。她一生都很健康，很少生病，直到過了九十二歲才慢慢瘦弱下來。母親於九十五高齡在夢中離世，一生没有住過醫院，是真正的壽終正寢，很有福報的老人。她年輕時漂亮，一直很喜歡拍照，留下八本照相本和無數大小相片。

一轉眼母親已逝世七年，我思念的心卻是一點不減。一想到她，就是在這張相片裡的表情，那愉悅的微笑、合身的旗袍，她和我爸當時的跳舞悠閒……。謝謝爸媽留下他們年輕時的快樂回憶。