《老照片說故事》親情深似海

作者阿姨、姨父新婚不久後的合影。

這張老照片已經超過一甲子了。照片中，瀟灑開朗的姨父身穿潔白襯衫和領帶，溫柔婉約的阿姨則是棉布旗袍，兩人新婚不久，在斜坡上留下這幀笑容燦爛的珍貴影像。姨父和阿姨相守相伴五十餘年，他們的鶼鰈情深永遠活在我們心中。

打從我還是嬰兒，尚未出嫁的阿姨就視我為己出，常來家裡照顧我，懷抱我最多時間的就是她。阿姨結婚後，育有一兒一女，即使忙於家務，也會抽空來看看我。有一回我染上感冒而發燒，老媽老爸正巧出外應酬，阿姨立刻搭公車趕來，不停用棉花沾酒精擦拭我的全身，好讓我快速降溫。她的耐心和慈愛，我一直牢記在心。

老媽一向素食，不會也沒有興趣學做菜。每逢年節，都是靠阿姨幫忙採買，身材高大的姨父就在廚房裡，彎著腰切菜剁肉；兩人合作無間，烹調出一道接一道的美味佳餚。我小時候最高興的就是去阿姨姨父家，不僅可以和表弟表妹打打鬧鬧，又能吃到姨父特別為我準備的菜式，樣樣色香味俱全。只有在阿姨姨父家，我才終於嘗到「媽媽」烹煮的味道。

念高三時，老爸老媽決定移民美國 ，而我當時準備考大學之外，還必須盡服兵役的義務，不可能跟他們一起離台。老媽二話不說，就要我住到阿姨家。那時姨父阿姨僅靠陸軍上校薪資，一家四口節儉度日。我一個大男孩還帶著一隻老狐狸狗，突然闖入他們平靜的家園；幸虧阿姨姨父寬宏大度，毫不猶豫地就「收養」了我。

住在阿姨家的那七年，可以說是我成長過程中最自由無拘束的時光。老爸老媽對我一向嚴厲，凡事躲不過老媽的「威權統治」，連郊遊、學習游泳 也不允許，說是我「命中犯水」。阿姨姨父恰恰相反，他們盡心盡力地照料兒女，對我更是寵愛加一等，從未讓我洗過衣服，飯桌上總是有我愛吃的菜餚點心；郊遊時，他們還會幫我準備好炸雞腿。每天「茶來伸手、飯來張口」，姨父準備的美食既可口又營養豐富，我上大學後，還長高了六公分。高中同學見到我時，都差點認不出當年坐在第二排的小個子了！

搬到阿姨家以後，我立即學會了游泳，每天還「自命瀟灑」地騎著自行車去上學；有空就和朋友去爬山健行，登過合歡山頂，走過東西橫貫公路。身心徹底的放鬆，我終於有「權力」支配我的青春歲月。

服完兵役，我按計畫準備出國深造並和爸媽團聚。臨出國前，阿姨姨父專程去向我未來的岳父岳母提親，並且費心地為我和女朋友主持了訂婚儀式，禮服首飾一應俱全，好讓我倆安心繼續在人生旅途上前行。在機場分別時，感情豐富的阿姨熱淚盈眶，我也萬分不捨，我知道阿姨全家給予我無可取代的「家的幸福」。

異鄉定居後，一有假期我們必定回台灣 探望阿姨姨父，每踏進家門，他們總會準備好滿滿一桌我們喜歡吃的菜點。往返經年，直到他們手腳不再俐落時，阿姨姨父才放下鍋鏟，和我們大夥兒一起去餐館聚餐。

如今姨父過世已經十幾年，阿姨也年過九旬，不再認得出我們，沉靜地頤養天年。我曾經那般放任地享受他們無私的大愛，如今卻難以回報，只能默默感恩我何其有幸，能夠擁有這深重似海的親情。