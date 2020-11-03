小時候住在鄉下，北風呼呼的冬夜，我鑽進祖父的被窩，聽他講述紐約 落雪，非常神往。但當時年幼，不懂得向祖父探詢：他千辛萬苦才到達「花旗」，為什麼又突然走回唐山？而祖父也三緘其口，從未向人透露內情。

直到我實現人生最大的夢想，來到美國 ，親眼看到紐約落雪，才從各位叔伯的口中知道了真相。「你祖父是被遞解出境的！」我先是大吃一驚！然後聽他們把詳情娓娓道來……。

原來祖父當年被「賣豬仔」，卻不是直接來美國，而必須要走「迂迴路線」 : 先去古巴 ，再伺機「走關（偷渡）」進入美境。他在古巴待了幾年「嘗到了甜頭」，但可惜那種「甜」只不過是甘蔗的味道而已。他每天的工作就是鑽進望不到邊的蔗田中，揮舞著鐮刀，大汗淋漓地不停砍呀，把甘蔗放倒，然後堆成小山。

終於等到有機會「走關」，那航程是由古巴首都夏灣那出發，渡海到美國南部邁阿密登岸，也就是大文豪海明威寫「老人與海」的那片水域。想不到，一上船，蛇頭交給他的，竟是一把熟悉的鐮刀！再用麻布袋由頭到腳把他整個人罩住，混在貨物中，藏於艙底某個角落，然後再三叮嚀：「若在半途遇到危急狀況，就用鐮刀立即割開麻包袋自己逃生，祝你好運！」

抵達美國後，辛辛苦苦奮鬥了一段時日，有些許積蓄了，便和一個同樣「走關」來的表弟，在紐約布魯克林區合夥開了一間洗衣店。誰料好景不常，某天移民局來突擊檢查，他的表弟被抓個正著。在「等候發落」期間，祖父竟做出驚人決定：要替表弟頂罪，理由是表弟比自己年輕幾歲，留在美國拚搏，較有前途云云。就這樣，祖父被遞解出境，成了名不正，言不順的「歸國華僑」。

祖父返鄉後，當然是重操故業，繼續耕田、捉魚、種菜。儘管如此，他也甘之如飴。而到了清明節，他又有另類做法 : 除了虔誠拜祭在田地中自己祖先的山墳外，還特別去到附近一些乏人照料的「孤墳」前，上香、叩頭、酹酒，聊表心意，年年如此。他解釋說，這些沒人理會的墳墓，不是子子孫孫早已遠走他鄉，就是沒有了後裔。對於祖父這種仁慈厚愛的精神，我深受感動，也銘記於心。

祖父以九十多歲高齡辭世時，我不在他身邊，非常遺憾。但我相信，當年他接到我偷渡成功，寄回家報平安的書信時，一定百感交雜，甚至老淚縱橫；想到自己曾經「走關」，從古巴闖入美國，而孫子卻是和大海搏鬥幾個小時，先在澳門登岸，再乘漁船「屈蛇」到香港。祖孫倆都有「非法入境」的人生經歷，難道是上天有意的安排嗎？