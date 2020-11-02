文革前後兩個十年（中）

當選毛著學習積極分子是當時的最高榮譽，是入黨、 提幹的保險 槓，當然前提是貧下中農出身，學校裡就那麼幾個人。

那時事事、處處要求語錄當頭，體育課練習引體向上，如果撐不上去，就高呼「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利」；那時所有部門早晨都要「早請示」，傍晚要「晚匯報」，百貨公司早晨開門第一件事是全體售貨員和湧進來的顧客一起作「早請示」，全體一律就地立正，高唱「東方紅」，揮動語錄本，敬祝我們的偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手毛主席萬壽無疆，敬祝林副統帥身體健康，永遠健康，就像西方教堂裡做禱告時高呼「阿門」的情景。

我們教師上課，也要求處處語錄掛帥。當時傳聞，有一位教師上課時所說的每一句話都來自毛選，一時成為典範；驚嘆之餘，我們也再次通讀毛選，一邊尋章摘句，細心記錄講課用得著的語句。大家都認為：四卷「紅寶書」是我們讀一輩子、用一輩子的寶書，而且是一輩子也讀不完、用不盡，世界上別的什麼書都不用再看了，一燒了之。家家戶戶都把四卷「紅寶書」供在房間最中間處，上面放一個毛主席塑像，背後牆上貼毛主席畫像，再用紅紙條貼成輻射狀，表示光芒萬丈，態度十分虔誠，那時人們的信念就是如此。

當時舊教材被批判了不能用，新教材又沒有編出來，所以上課只能讀語錄、讀兩報一刊「梁效」的文章，好在街道上大字報一牆接一牆，有時便把上街看大字報作為課業的一部分。那時經常有公審大會、批鬥大會 ，大家步行去體育場參加大會，來去就要多半天。大會的最後一幕就是把走資派和反革命分子五花大綁押上來，有的會後處決，有的進行管制。大會結束時，罪犯掛牌上卡車遊街示眾，全城大街小巷遊遍。

文革時經常有最新最高指示發表，如果半夜發表，高音喇叭放出「東方紅」樂曲，大家就要立即起床，出動敲鑼打鼓高呼口號遊行 慶祝。那時英雄人物也層出不窮，每出現一個英雄，全國都要掀起學習高潮。每個英雄都有獨特的事蹟和豪言壯語，如「把對毛主席的忠誠，融化在血液中，銘刻在腦海裡，落實在行動上」、「寧可前進一步死，不可後退半步生」、「小車不倒只管推」等，都是響徹雲霄的口號。