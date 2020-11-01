我是文攻武衛老兵（上）

文攻武衛，顧名思義，是指以文筆為主狠批敵對勢力，同時又敢真刀實槍地用武力保衛自己。它源於一九六七年時文化大革命「旗手」江青接見某地群眾組織時一句訓誡，後來居然被緊跟江青的「上海幫」嘍囉拾起牙慧，用來充當上海民兵的金字招牌。

我們這批分配進工礦企業的「老三屆」中學生大都是一九六八年到職，正好成為已稱作「文攻武衛」的民兵組織招兵買馬的絕佳對象。由於年輕力壯，我們幾乎毫無例外地被抽了壯丁。

我從小就有當兵的願望，尤其那時全國學習解放軍，當兵無上榮耀，退伍後又處處受優惠。不過當兵並不易，要根正苗紅，有時還要開後門。我既然當不成解放軍，當個民兵也是好的，大小算半個兵，於是欣然入伍，領到一個寫有「上海市文攻武衛」字樣的胸章，接著就被動員參加一系列重要活動和執行光榮任務 ，比如夜間巡邏、軍事訓練和迎接外賓等。

先說夜間巡邏，我們廠的文攻武衛曾多次到車站碼頭去站崗和維持秩序；但我記得最清楚的一次，是有一年春節期間到黃浦江邊的上糧六庫執行保衛任務。這個糧庫擁有好幾十幢庫房，可儲存幾萬噸糧食，向來是上海重要的戰備糧和保障糧基地。因為是冬天，每人發到一件長長的藍色棉大衣，還有頭盔和長矛，也算是全副武裝吧。

我們大約三十多名文攻武衛戰士，乘坐工廠的卡車來到這個西南郊的糧庫，然後分成四人一組，輪流到糧庫的各個角落巡邏檢視，察看是否有異常情況。根據糧庫負責人介紹，存糧的庫房都充入特別氣體，以防霉變和蟲害，所以每個人務必提高警惕，嚴防階級敵人破壞和搗亂。是的，那個年代階級鬥爭天天講，何況民以食為天，糧庫重地，豈可掉以輕心？

輪到巡邏任務的人頂著夜色出門了，沒有輪到的人可在糧庫總部辦公室裡休息待命，也有人選擇打撲克牌消磨時間。雖然只是披著大衣席地而坐，我照樣也能入睡；可等到被人推醒去接班巡邏，睏意迷濛地走在寒風裡，這種滋味就不太好受了。好在一夜下來，未有敵情出現，我們總算圓滿完成任務。

再說軍事訓練，別小看我們文攻武衛戰士，我們可都經受了全武行的嚴格訓練，包括走正步、拚刺刀、射擊和投彈，十八般武藝好像就差高射炮沒玩過，該出手時一定能出手。就說射擊吧，我們使用的是老式步槍，需要拉開槍栓，一顆顆地把子彈上膛。解放軍教練要我們愛惜槍枝，還教會我們怎樣拆下撞針，怎樣用牛油擦拭槍筒。

不過，怎樣才能當個神槍手呢？軍事教練傳授了「三點一線」的原則，即通過目力把槍上的準星、缺口和目標的靶心連成一條直線，就能基本上不脫靶。

說來容易，做來就不一樣了，關鍵還有個凝息屏氣的問題；扳動槍機時，絕對要沉住氣，鎮靜勿躁，槍托要緊緊地貼住前胸，才不會功虧一簣。我由於牢牢掌握了這些訣竅，雖然不能百步穿楊，至少射擊時從不吃大鴨蛋。

至於投彈，就比較懸乎了，因為鬧不好會出事，我還真的見證了一件慘痛事故。