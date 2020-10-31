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《老照片說故事》老床滄桑

文、圖╱楊源
蘇式老床。
蘇式老床。

今年中秋、國慶雙節假日，在徽州府工作的侄兒，回歙縣南鄉老家祭祖，發來一組照片。其中兩張百年的老物件：徽式老床、蘇式老床，激起我深深的思念。

那張徽式老床，曾經睡過五代人：我的祖父母、父母、我與哥哥、哥哥的兒子，再是哥哥的孫子。我出生前，祖父母就過世了；父親三十一歲早逝，那時我三歲、哥哥八歲；後來，哥哥成家，我在外地工作，母親在這張床上帶孫子、又帶了曾孫，直到八十幾歲告別故鄉，去城裡與兒孫同住。

孤兒寡母，在那官兵敲詐、族人欺凌、盜賊窺伺的年代，母親常常深更半夜在那床上哭得死去活來；記得一個冬夜，盜賊進家了，母親敲著臉盆外出求救，我與哥哥嚇得將火熥倒在被子上，差點引起火災，幸虧救兵到了。

盼星星盼月亮，終於兒孫長大、外出立業了，母親才喜笑顏開。百年來，這張床見證了人生的悲歡離合、辛酸苦辣。如今仔細觀察，老床仍然金光閃閃、紅得耀眼，可見當年鄉親心靈手巧、工藝高明。

另一張蘇式老床，據長輩說，那是祖父為我伯父結婚從蘇州買來的。栗殼色、精緻的雕花、上面有各種形狀的框框，原先還鑲嵌了伯父和父親的字畫，當時極時尚。祖父做茶葉生意，在新安江港口深度開茶行，自然買物運貨方便。

伯父婚後，夫婦恩愛；可惜沒幾年，伯父重症過世，當天伯母悲痛欲絕，果斷服毒而死，一天內，夫婦同時入殮！這個淒美的愛情故事，上世紀三十年代，山村老少無人不知，連軍閥（外公友人）吳佩孚也親筆寫來條幅「貞潔女人」。

然而，因為在貧瘠的山村，它實在顯眼露目，文革時紅衛兵造反，差一點被當作「封資修」物品破壞。多虧善良的鄉親通風報信，深更半夜，拆掉了床，用破棉被層層包好，藏在柴草堆中。改革開放後，這張床才重見天日。

如今，這張床已運到歙城侄兒處，以作永久的紀念；也將作為客床，雖是百年老床，但仍不失時尚，見到的人沒有不喜歡的呢！

我靜靜地端詳著這百年的時尚的老床，想起伯父母的故事，更感謝善良鄉親的保護之恩。

徽式老床。
徽式老床。

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