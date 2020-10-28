我少年時，常到本村西邊的「書館」（又稱家塾）走動。這幢書館是由村民在建村後集資籌建的公共財產，書館是一座用青磚、杉木梁、瓦面建成的分前後座的平房，由前方正門進入後，是天井和兩個外廊，後座是正廳和兩側房廊。正廳後牆築神壇，上置祖先牌位和觀音菩薩神位，還有椅桌台凳、碗碟、炊具、廚房雜物，一應俱全，村民喜慶也可以在此設宴招待親戚朋友。

書館曾用作私塾，教讀古文，後來鄉裡建了六年制小學，學童們都到小學上學。書館既是村中耆老仕紳議事的場所，書館也是村民經過一天勞碌後，聚在一起聊天和休憩的地方。

在我的記憶裡，鄉間每年元宵節有為去年村中出生的男丁，在書館舉行開燈的隆重儀式，又稱「點丁燈，飲丁酒」儀式。村民按過去一年，添了多少男丁，點燃同樣數量的花燈，懸掛在書館或祠堂的大堂橫梁上。

花燈用彩色紙張紮造，花燈上下均有飄帶、絨線球，飄帶上書寫如平安富貴、狀元及第、添丁發財等代表父母心意的吉祥詞句。花燈上也寫著嬰兒的名字，還夾些生菜、大蒜、青蔥、銅錢等吉祥物，希望祖先庇佑。

與此同時，每個添丁家庭都會在祠堂或書館設九大簋宴請宗親，非常熱鬧。我因躲避戰禍，出生後不久即離鄉背井，直到抗日戰爭勝利才回鄉，當年已近十二歲才補辦開燈儀式，算是特例。

書館也是村中叔伯兄弟聚集、談天說地的地方。盛夏多在室外聽老人講故事，其中列醇伯講「三國演義」，聲調高低抑揚，表情千變萬化，引人入勝，講到結尾，總被聽眾用熱烈掌聲要求多講一段。

聽眾中，大人多用大碌竹抽水菸，有的是自備，其他是公用，也有抽自製熟菸捲的「尖嘜」，因菸上尖下闊得名。各人吞雲吐霧，多麼愜意。

小孩則在戶外嬉戲、捉迷藏，有的玩彈玻珠，或在斜置的磚頭上滾雙龍銅板，他們天真活潑，有時也引起大人們注意。

在冬季，收割晚稻後，是農閒時期，來書館耍樂的人更多了，可以說不分晝夜，男性老少都有。他們喜歡開台打麻雀，也有的玩牌九、玩樸克牌，如鬥地主、梭哈、吹牛、二十一點等，還有玩打骰、魚蝦蟹的。打麻雀台有抽水，用作深夜時煮夜宵費用。當年在書館玩樂的成人或小孩都盡情歡樂，消磨時光。

過冬後，春節來臨，是小孩最喜歡的時光，因為有新衣穿，還可以索取紅包、放鞭炮。各家各戶拜神祭祖，除夕吃豐盛的團圓飯。祠堂阿公祭祖、殺豬，每戶男丁分到豬肉；我家有男丁四人加上在外地的伯父有妻妾兩房，男丁七人，分的豬肉歸我家所有，眾人羨慕。

此外，節慶一個接著一個，熱鬧非凡，有元宵節、鬧花燈、跳樓接菩薩、燒沖天炮等，都是村民最高興的歡樂時刻。

光陰似箭，時移世易，隨著社會制度改變，人口外移，書館人影稀少，村民各自在家裡活動。在大躍進時期，生產隊在書館開設公共食堂、打鐘開飯，全村村民都到此排隊領飯，曾經熱鬧一時，但維持很短，就散伙了。書館也因年久失修，瓦面漏水而部分倒塌；在改革開放前我曾回鄉，與我同齡、已白髮蒼蒼的兄弟陪同我前往童年耍樂的書館，卻看到書館殘垣斷壁的情景，悲從中來。

改革開放後不久，村裡海內外兄弟建議集資重修書館，盡量使其恢復原貌，我也略盡棉力，捐助交由紐約 鄉親帶回去。後來書館重修後，村中兄弟寄來書館新貌的相片，雖然景物相似，但人面已非！

當今村中形勢也今非昔比，很多人已移居城鎮或海外，即使仍居住村內，各家各戶都有電燈、電話、寬頻電視、卡拉OK，並安裝自來水管，無需到河邊或水井挑水，出入也以摩托車或汽車 代步，單車幾乎已被淘汰。村童手中也在滑手機 玩遊戲、聽光碟音樂，到書館耍樂的人，更不能同日而語，真令人不勝唏噓！