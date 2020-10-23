《老照片說故事》南洋伯配黨花

作者父母的結婚照片。

父親黎公沛祖籍廣東梅縣，三代印尼 華僑，少年時血氣方剛，追隨國父孫中山在印尼辦黨，成立支部，數度與印尼政府發生衝突，打得頭破血流。國父賞識父親，提供三個機會任他選擇： 一、投考黃浦軍校第一期；二、美國留學；三、回南京中央黨部任職。父親是忠黨愛國志士， 自然選了到中央黨部服務，於是就結識我的母親俞惕群。

母親當年正是豆蔻年華，既漂亮，更是江南才女，上海滬江大學文學系畢業生，在中央黨部任職，被譽為黨部之花。父親也不差，南洋伯一名，也很摩登瀟灑，西裝革履，神氣十足。父親遇到母親就一見鍾情，為了追母親，帶了幾大箱禮品從南京追到母親的家鄉金華，來回幾趟，打動了母親的芳心，最終嫁給了這位大了她八、九歲的南洋伯。

婚後，父親對母親愛護備至，為她設計無數套華麗的旗袍，配上披肩和皮包，古典高雅，母親上班和社交每天一套，有如時裝表演。

相對來講，父親的背景是華僑世家，富有革命色彩；而母親是純粹江南書香門第，外祖是清朝末年武舉人，英年去世，留下外祖母和年少獨生女。外祖母重視教育 ，送母親上杭州女中和上海滬江大學兩所名校，因此，母親教育我也很嚴謹。

母親多才多藝，愛好文學，也愛好音樂，喜歡唱當時的流行歌曲，「何日君再來」、「夜上海」、「真善美」和抗日愛國歌曲等。她也有語言天分，善於社交，精通華語、粵語、滬語、川語和英語。

我父親天性爽朗正直，不取不義之物，待人寬厚，慷慨助人不遺餘力，因此家中從不缺座上賓。父親很疼愛我和妹妹，他待我們姊妹倆很民主，經常談笑風生，亦父亦友。小時候，父親常帶我們郊遊、上山騎馬，有時還帶我們跳交際舞，轉來轉去，滿堂歡笑。

由於父親印尼華僑的背景，受西方文化影響，中日戰爭爆發後，他帶全家逃到香港。父親一生，忠黨愛國，國父孫中山是他的偶像；父親經常告訴我「華僑是救國之母」。受了他的教誨，我從台灣 來美留學之初，即參與僑界服務，父親得知後，欣喜萬分。

父親富有藝術天分，我出生南京的第一個家園，位於玄武湖畔的西式樓房，就是父親設計的；母親年輕時的旗袍套裝全出自父親之手。我上師大期間，數度代表台灣出席國際會議，出國亮相的旗袍也都是父親的傑作。

一九六三年，我和外子在洛城結婚，母親在前年不幸病逝，父親又患嚴重心臟病，不宜遠行，無法親自來美參加婚禮，但他寄來特別設計訂做的婚紗禮服，當我穿了他精心設計的婚紗走向教堂祭台前，我可以深切感到父親的愛和祝福，真相信我是世上最幸福的新娘。

然而不幸的是，兩年後，父親病情突然惡化，在睡夢中去世。萬萬沒想到，一九五九年與父母一別，竟成永訣，是我終生遺憾。父親親手設計的婚紗和旗袍套裝，都是我生命中的珍貴寶藏，也留給我無限對父母的思念。