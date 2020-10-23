《老照片說故事》「楓」日記

楓日記封面。

「楓」日記，乃好友蕙於一九八四年贈送的生日禮物，期盼我真誠地記錄大學時代的生活點滴，留做日後回憶之用。眨眼間，三十六年匆匆飛逝，何其慶幸有「楓」日記，記載人生的悲歡離合，方知曉青春一去不復返，如人飲水，點滴在心頭。再次審視閱讀蕙的題字，著實讓我感觸良多，由衷地感謝蕙的真知灼見。

和蕙相識於上個世紀七○年代，我們就讀同一所小學，從二到六年級是同班同學，經常手牽手在校園的一隅，談笑風生；也齊聚在操場上奮力奔跑追逐，打打鬧鬧，情感十分融洽。小學畢業後，蕙隨同家人搬離居住的小鎮，兩人離情依依，便協議通信保持聯絡，我們的友情毫無間斷。

即使在升學 壓力下，我們幾乎一周一信，分享課業心得和校園見聞。比如說，數學幾何代數太難懂，習題解不出來，考試成績不及格，只好和同學相約補習去；或是國文隨堂抽考，非但考卷上忘了寫名字，還是全班最低分，國文老師當場送來兩顆衛生眼珠，真是糗到家；又或是早上睡過頭，耽誤上學時間，不僅被教官登記學號和姓名，還被要求在早自習時間，獨自擦拭整理長廊下的磨石子地板，為遲到付出慘痛的代價……。

年少青澀歲月裡，因為蕙的書信陪伴，讓我在升學壓力中得到紓解，也見到生命的曙光，年輕的生活才不至於枯燥乏味。蕙的友誼，是我成長歲月中不可磨滅的珍藏。「楓」日記，是蕙與我兩人珍貴友情的見證。