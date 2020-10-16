真是咫尺天涯呀！我們差不多要歡呼起來。同時，饑渴又向我們發動攻擊。我願意繼續忍受，只要熬過這個白天，晚上就算抱著氣枕漂也漂過去了。不過三位小兄弟太需要食物與水了，我不能也不忍心阻止他們，唯有叫他們小心謹慎，不要遠離，不要被人看見。

沒多久，他們帶著些不知名的果子回來，水源沒找到。這些果子會不會有毒？我們不知道，饑餓讓我們不再多想就把果子塞進嘴裡。那滋味呀！酸、苦、澀，對於久渴的咽喉卻絕對是幾滴甘霖。這幾顆不起眼的果子，也許是上帝給我們救命的東西。

日上三竿，繼而日漸西沉。我們不斷地自我安慰，今晚我們就會登陸自由的彼岸。天終於黑了，我們最後的機會到了，生死成敗在此一擊。環顧四周，萬籟無聲，我們第三次投身大海。

白天從山坡上望過去近在咫尺的東坪洲，在黑夜的海面上只是遠方的一個黑影。游呀游，我們堅信它就在不遠的前方。水母時不時襲擊我們，但痛楚似乎不再那麼扎心，兩天半的饑渴已令我的感官變弱。福少和軍少游在我的左右，寸步不離。連續兩個晚上都軟弱無力的湯少突然脫胎換骨似地變了一個人，我驚奇地看著他一馬當先游到前面去，發揮起超人的能力，和我們的距離越來越遠，慢慢在我眼前消失。

可是，我已沒有擔心任何人的能力，自己已快游不動了。手腳重若千斤，意識漸變模糊；忽然間，胃好像翻江倒海，嘔吐出來的是胃酸和黃膽水。嘴裡酸苦交集，前面的東坪洲好像遠在天邊。我第一次把手臂放到氣枕上，已便喘息。這時候腦海裡出現了親人，及其他曾經熟悉而親切的面孔。

我依靠氣枕的浮力，雙腿無力地蹬動。我是如此的無能為力，連靈魂也飄飄然地要離我而去。只剩下靜寂、虛空，我在聽天由命，我在漂呀漂。不知道什麼時候，我忽然感覺到腳下碰到了什麼，他們倆也感覺到了。「我們到岸了！」我們不約而同地發出了微弱的歡呼聲。極度的疲勞與饑渴讓我們喊不出聲音，我一下子跪倒在沙灘上，接著就躺了下去，身體還半淹在水裡。不知躺了多久，海風把我們吹醒了，寒意逼人。我們繼續往上面走，鑽進草叢茂密處，一覺睡到天明。

九月十八，我們成為自由人的第一天。帶著鹹味的海風吹醒了我疲累不堪的軀體，自由的空氣，格外清新。我們憑著剩餘的最後一點體力向島上進發，進入到村裡。一位中年男子把我們帶進他的家裡，給予我們食物和水，讓我們躲在那裡等待香港 水警的到來。就在這屋裡，我們看到了比我們先到達的湯少。歷盡兩天三夜的風險，除了水母留在我們身上的一條條如被火燒後的傷痕，基本上可以算是毫髪無損。四個人終於逃出生天，顯然是上帝的恩典！