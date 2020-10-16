《老照片說故事》母女三人情

作者幼時與母親、妹妹的合影。

￼這一張照片是在我上小學之前，妹妹上幼稚園之前拍的。那個時候爸爸已經去了美國 兩年多，在那個年代家裡連電話都沒有，不可能打越洋電話，就連寫信都是奢侈品，還記得當時要用郵簡寫信比較便宜。

母親隔一陣子就會帶著我和妹妹去照像館拍照，為的就是寄給遙遠的父親。父親是中央日報派出國的，合約一簽就是很多年，飛機票又貴，所以回來的日子非常少。

我

對父親也十分的陌生，記憶中我們有很多這樣的母女三人照，為的都是寄給遠在紐約 的父親，讓他有個念想。

父親非常難得回來一趟，回來之後我和妹妹都不認識他。

還記得在拍這一張照片之前，妹妹又在那裡不停的鬧，吵著要媽媽抱。媽媽要她站好，不停的把她推回原位，我也叫她暫時停止吵鬧；照片上看得出來妹妹將要哭出來的表情，和根本就沒有站好的姿勢，好像隨時都要投向母親的懷抱。

而我對妹妹這樣的任性十分惱怒，所以皺著眉頭嘟著嘴笑不出來，最後只有母親一人的「假笑招牌」穩住陣腳。果不其然，當攝影師一「喀嚓」完畢，妹妹就立即爬到母親身上，像是逃離了魔咒一般。

現在父親退休了回到台灣 ，母親也一直在台灣沒有出國，倒是我和妹妹僑居國外多年，四人相見人十分不容易，人的一生，就這麼地過了。