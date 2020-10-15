《老照片說故事》奶奶六十年前的作品

作者祖母六十年前的畫作。

看著眼前這張「仕女圖」，是我奶奶在六十年前（一九六○年）在洛杉磯 的作品。當時的洛杉磯没有方便的中國城，奶奶住在姑姑山上的家；奶奶用的毛筆也不好，常掉毛，顏料也是外孫兒女給的。她畫作完成後，自己用澱粉加水，做成漿糊將它裱好，將這作品送了給我。記得那是在一九六九秋天，我和外子要離開洛杉磯搬到休士頓時。

不覺想起了我那曾經走過清末到八○年代的奶奶，從長沙、北京、上海、台灣 ，到美國 ，是走過多少苦難的不凡的女性。她本來是出生於顯赫的娘家，但她的一生屢經中國軍閥、日寇多次戰亂，遭遇苦難。二戰時，駐婆羅州的外交官兒子拒降被日軍虐殺，一九四九年她為了照顧垂死的祖父，隻身留在上海陪伴夫君，卻堅持又無私地要所有的子女離開內亂，先去台灣等她。

我記得頭次看到她時，她老人家帶著姑姑留下的兒子，在五○年代從上海，經香港，風塵僕僕地逃難乘船到了基隆港。她當時又瘦又小，大家看到她都喜極而泣。我父親的姊弟數家都住在台北附近，她就住在我姑姑家，家中團聚很是熱鬧。

她永遠高雅，說話不疾不徐，口齒伶俐，會說多種方言：北京話、湖南話、上海話、福州話和後來學習的台語，她都可以和各種人交談。記憶最深刻的是，她裏著一雙小腳，走路很慢，但是她依然跟著大家，走完目標，她總是那麼從容。

猶記得一次暑假，在姑姑家中，一大堆堂表兄妹遊玩，我莫名地被姑父責罵。我没有吭聲，冤枉地含淚離去。没想到這一切都被奶奶看盡眼去，小小的我正穿起球鞋，準備走回家時，裏小腳的奶奶追上，說：「奶奶知道不是你的錯，以後一定還要來玩啊。」

她老人家在台住了十多年之後，就又跟著我姑姑一家移民到了南加州。

再次和奶奶見面，就是一九六六夏天，我去UCLA念研究院了。幾乎每個假期或是周末，我都會去姑姑家和奶奶睡一間屋子，待一、兩天。奶奶那時已經過了七十，頭髮全白了。她也非常興奮，終於有人和她聊天。那是一段美好的祖孫情，我們用母語敘述彼此的生活經歷。

奶奶一生好學勤奮，嚴以克己，寛以待人。但因為是女孩，十四歲之後就没有接受正規教育。她非常遺憾，時時告訴我，在美國更要努力向學，做一個對社會有用的人。她一生勤於作詩，勤練書法，和用臆想（没有相片或畫冊依據）繪畫國畫，一直到老死方休。