城門下的鴨子與一座城的味道

來增祿晚年近照。（圖／作者肖娣提供）

來增祿今年已八十多歲，他仍然記得，鴨子在水中洗羽的聲響，也記得陽光落在鴨棚上時的氣味，這些細節，隨著時間一起留在了他的記憶裡。

1947年，他五歲，站在北京永定門城樓下的鴨子坊中間，懷裡抱著一隻小鴨。這一幕，被影像記錄下來。

很多年後，人們會說北京烤鴨是一門技藝，而在他看來，那更是一種被慢慢養出來的味道。

人們談起北京烤鴨，往往關注爐火與刀工。但在養鴨人的世界裡，味道的起點更早。

好鴨定其骨，火候成其魂。而這骨與魂之間，是被時間一點一點養出來的味道。來增祿出生於永定門城樓下的「東來記」鴨子坊，這裡曾是北京城重要的鴨源之一。

所謂「東來記白羽鴨」，並非普通品種，而是來姓家族經過數百年培育形成的類型，其皮脂分布均勻，肉質緊實不柴；入爐後油脂豐而不膩，香氣乾淨持久。這些特點，並非一次改良所得，而是在長期經驗中逐漸形成。

民國時期，全聚德之所以能成為京城烤鴨的代表，與其所使用的鴨源有密切相關。爐火可以學習，刀工可以模仿，但鴨子的生長方式卻難以在短時間內複製。因此，味道的形成，並不只發生在廚房。

據家族記載，來姓源於明代。一位來自阿拉伯的先人隨漕運沿京杭大運河來到北京，並在此落腳。此後數代人在此繁衍。

第三代傳人來景軒提出「南鴨北養」，在東花市胡同改建鴨舍，使冬季養鴨成為可能，也為後來填鴨技術的發展奠定基礎。

清代時，東來記之鴨憑內務府所頒「龍票」，得以出入宮門無阻，直供御膳之用。

但真正支撐這門技藝的，並不是某一種可以指認的技法，而是一整套在時間中反復打磨出來的日常經驗。日常餵養必須根據鴨子的狀態不斷調整；飼料配比沒有固定公式，而是依賴經驗判斷；填鴨階段的節奏，也必須把握分寸。

其中一項關鍵工序是「洗鴨」。正午時分，鴨子需在專池中清洗羽毛，再到陽光下晾乾。這一過程看似簡單，卻會影響皮脂狀態，從而改變最終口感。這些步驟難以被完整記錄，也難以被快速複製，更像是一種需要時間才能體會的分寸。

1947年，LIFE雜誌攝影師Mark Kauffman拍下了永定門下的鴨子坊。照片中的場景，如今已難再見。城牆、鴨群與勞作的身影，都停留在那個年代。來增祿是少數仍然記得這些細節的人。

身為他的晚輩，我得以從他的講述中，聽見這些經驗與記憶。他常說，自己記得的，不只是方法，還有氣味、溫度，以及那些難以言說的分寸。

這套技藝傳承數百年，從明代延續至近代，曾是北京飲食文化的重要一環。隨著城市發展與養殖方式改變，這種傳統已逐漸消失。對他而言，這不僅是家族的記憶，也是屬於一座城市的文化遺產。

當我們談論北京烤鴨時，往往只看到成品，很少有人會想到，在烤鴨家喻戶曉、名揚中外之前，曾經有人在城牆之下，用漫長的時間，去調校鴨子的皮脂比例與生長節奏。

如果有一天，我們再次談起北京烤鴨，或許可以記得——

它不只是爐火的溫度，

也來自一隻被細緻養成的鴨子，

更是一項逐漸消失的技藝，

一段在時間中沉澱的味道史，

以及那些，把一生慢慢交給這件事的人。（寄自加州）