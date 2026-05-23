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萬花

許閔淳
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烤番薯焦糖、冰糖結晶、火龍果覆盆莓和果肉細胞，住處附近的野牽牛花粉粒、櫻花瓣，乃至於蟲翅、髮與指甲、海水池塘。在通過不同倍率物鏡、偏光金相或螢光的變奏下，所有日常之物，被召喚出美麗的內裡，幻化出如蝶如鳥之姿，散發不同層次的螢光霓虹。

那些跌入萬花筒的夜裡，抑制不住翻看這些照片的衝動，好似首次醒悟生之美妙。這些流光，明明在博物館或書上網路也曾見過，彼時卻無如此衝擊，是什麼造成感動？

也許是受整個社團裡，所有人不為了什麼，只為分享他們那份無雜質的觀看。中秋時有人曬出晶瑩的團藻，端午節則有棘尾蟲出沒作為祝賀。社團創辦人設計出大眾得以自行在家組裝的顯微鏡，希望它不僅是端坐於實驗室的昂貴器材──每隔一段時間，社團會有登記器材自由匯款的活動。

有孔蟲、鐘形蟲、盤星藻、圓篩藻，一滴水蘊含那麼熱鬧的生命。

如果擁有的話，該看些什麼呢？思緒飄向觀看這件事，想起十九世紀末的雪花人Wilson Bentley，即使不被當時科學家重視，亦不被務農的父親理解，仍然埋首的純粹觀看。

在這個視覺資訊俯拾即是、AI也能「看見」的世代裡，該如何去看？

太空人在宇宙中看見地球後會產生全景效應（Overview effect），虛空寂靜中，唯有藍色玻璃球體暗面周圍，大氣層化為細細的綠色線條，人類在此生滅，環跡之外則沉寂無聲。在那樣的視界，也許我們生存的星球也僅如一滴水。

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