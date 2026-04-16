（圖／PPAN）

雅各井旁的正午很亮，亮得連人的影子都躲不開。耶穌坐在井邊，口渴了。門徒進城買食物，只剩祂一個人，留在撒瑪利亞的地界。

那不只是一片地理上的疆界，而是一道被歷史劃開的裂縫。自古以來，撒瑪利亞一帶因戰亂、通婚、宗教中心的分歧，漸漸與猶太 主流社群分道而行；到了耶穌的時代，猶太人與撒瑪利亞人早已彼此防備，少有往來。這不只是生活習慣不同，更是民族記憶、敬拜傳統與世代成見交疊而成的隔閡，像一堵看不見的牆，擋在人與人之間，也擋在水與人之間。

這時，一位撒瑪利亞婦人來打水。

耶穌沒有先講道理，也沒有先談仇怨。祂開口說的，竟是一句最日常、也最謙卑的話：「請妳給我水喝。」

祂不是命令，而是請求；不是站在高處教訓，而是把自己放在需要的位置。那是一種示弱，也是一種主動敲牆的勇氣：我需要妳，我願意讓妳幫我。還沒有真理的展開，先有關係；還沒有誰對誰錯的辯論，先有一個人對另一個人說：我不是來傷害妳的。

後來，那位原本被隔閡定義的撒瑪利亞婦人，竟成了見證人。福音就這樣，從一杯水開始，流進一座城。

每次讀到這裡，我都會想起自己移民後走過的城市：波士頓、洛杉磯、紐約，直到如今住在四季如春的西海岸。

這些年，我學會看見所謂的隔閡並不總是轟轟烈烈地出現。它有時是語言上的距離，有時是彼此不熟悉帶來的防備；而更多時候，它存在於生活裡那些微小卻頑固的時刻；一個不打招呼的擦身而過，一張面無表情的臉，一句過度客氣卻始終不肯靠近的寒暄。

我住處附近有三戶人家，像一個縮小版的世界。隔壁是兩位從烏克蘭來的退休教授，年紀大，英文不好；樓下是兩位本地白人知識分子，一位教英文，一位在電視台工作。起初，他們對我這個帶口音的移民算是友善，卻也帶著一點距離感，那種過度禮貌、過度溫和，卻始終隱隱提醒「妳是外來者」的態度。而當他們面對那兩位更難用英文溝通的烏克蘭教授時，友善中又多了一層尷尬：想靠近，又怕說錯、怕冒犯，於是一切總是停在門口。

可是，那兩位教授非常溫和。他們用有限的英文，加上更多手勢和笑容，努力把心意送出來。慢慢地，我這個從台灣來、在美國住久一點的人，反而成了兩邊之間的小橋：幫忙傳達，幫忙解釋，也幫忙把善意翻譯成彼此聽得懂的生活方式。

我們不是從什麼大事開始的，我們只是從最簡單的打招呼開始，從經過門口時說一聲Hello開始；從偶爾多看一眼、幫忙留意信件開始。後來，這些很小的動作，竟慢慢長成一種守望。

如今已是第八年，我們外出時彼此照料花園裡的花、幫忙收拾，偶爾互送一點小禮物；我從台灣返美，也會帶些名產給他們。大家都忙，未必能天天長談，但那些小小的心意不經意地把關係的細線輕輕拉住，提醒彼此：我們不是陌生人，我們近在咫尺，是可以互相照顧的。

只是，我也很清楚知道，一聲問候，並不能立刻拆除制度性的高牆。

個人的善意，無法直接終止警察暴力，也不能憑幾次鄰里互動就消滅整個社會深層的種族壓迫。若把結構性的問題簡化成「只要彼此多一點善意就好」，那是太看輕這個民族大熔爐裡的現實，也是對現今正在受苦者的經歷不夠尊重。

然而，個人的善意和努力打破彼此的隔閡仍然重要。因為它雖然不能一下子推翻制度，卻能滋潤我們內心的土壤。它使我們在面對宏大的社會議題時，不再只是冷漠的旁觀者，不再只是習慣性地防衛，不再把「那不是我的事」當成最方便的答案。它讓人開始學習，怎樣在人與人的真實相遇裡，把成見鬆開一點，把恐懼放下一點，把自己交出去一點。

我也想到新加坡的公共住宅政策，刻意讓不同族群成為鄰居，讓日常相遇成為理解的空氣。這個例子提醒了我們：連制度都知道，如果不刻意設計，人就很容易順著熟悉、舒適和偏見，把自己關進同溫層。

若連社會制度都需要介入來打破隔閡，更何況是充滿防衛的人心？

這也讓我重新看見，耶穌當年「必須經過撒瑪利亞」，並不是一個隨意的地理選擇，而是一個帶著意志的行動。祂不是剛好路過；祂是刻意走進那道歷史裂縫，刻意走向那個被排拒的地方，刻意在井邊坐下，刻意先開口要一杯水。祂不是被動地等待機會，而是主動走進一個不舒服、甚至可能不被理解的處境裡。

所以，主動關懷從來不是一件輕鬆的事。它需要意志，也需要冒險。

你把善意送出去，可能換來冷漠；你先微笑，可能只得到一張沒有表情的臉；你主動開口，可能只得到簡短得幾乎像門被關上的回答。那麼，你還願不願意？

或許，真正能改變一座城的，從來都不只是口號，也不只是立場，而是人是否願意從一杯水開始，也從一顆願意被改變的心開始，把牆敲開。

而我至今仍覺得，這世上最不容易的跨越，往往不是橫越海洋，不是搬進新城市，不是學會另一種語言，而是在人與人之間，先說出那一句看似平常、其實最難的關心話：你今天好嗎？ 或者， 你可以幫我嗎？

在很多時候，一座城， 一個社群的改變，就是從這樣一杯水的距離開始。（寄自加州）