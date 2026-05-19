我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

責任

翁禎翊
聽新聞
test
0:00 /0:00

小時候坐在爸爸車上，塞車的時候將音響切換到廣播電台，十之八九會在接下來的幾分鐘內，知道前方不見盡頭的車陣，到底發生了什麼事。電台主持人會在路況插播的最後感謝提供資訊的用路人，我都不免好奇又疑問：究竟是怎麼樣的人會有這樣的熱心？那好比在迪士尼或環球影城排隊，好不容易輪到自己搭上遊樂設施以後，還會有人在乎後面的人嗎？

現在通勤生活進入第三年，我也成為會撥打高速公路1968專線回報路況的人。而這一開始都是出於不甘心。如果開車上班，我有國道一號和國道三號可以選擇，走國道三號距離多十公里，但時不時有可能快上十來分鐘；如果走國道一號，首先要選擇從機場系統還是中壢服務區上交流道，上去以後，很快又得決定要不要走五楊高架。這讓我的上班之路彷彿賭博，畫成樹狀圖，當天一早開盤，打開Google地圖、Apple地圖交叉比對，每個選項賠率各不相同，也不會和過去任何一天一樣。

幸運如我，即便偶有投注錯誤被塞在路上，目前為止也從未趕不上開庭時間。但我知道這段通勤路上，很多人沒有像我一樣的餘裕。如果我的一通電話能夠像Google評論一樣幫助他們避雷那就好了。他們的工作性質和我不一樣，他們的主管也不像我的審判長，會經常關心我在通勤生活下的身心狀況，然後不斷告訴我：安全最重要，千萬不要心急。

後來審判長和我說，她老公也經歷過相似的通勤生活。每天台北新竹來回，開車單程七十公里，持續七年。合議庭裡的另一位學姊也說，女兒念高中的時候，自己也是這樣台北新竹日日往返。她們都要我務必照顧好自己的身體。

我有平安回家的責任，路上的每個人也都是。不曾再聽廣播的我，還是會在車速忽然慢下來、成片煞車燈照亮黑夜的高速公路上，想起品冠用溫暖的嗓音唱出頻道台呼：「總覺得有陪你的責任，讓你有最平安快樂的旅程……」

Google 迪士尼

上一則

時報廣場盛典

延伸閱讀

致我飽受折騰的75歲（下）

致我飽受折騰的75歲（下）
患難姐妹

患難姐妹
七十二歲考駕照

七十二歲考駕照
自由和責任

自由和責任

熱門新聞

退休紀念品

2026-05-15 02:00
圖／PPAN

煮湯的人

2026-05-12 02:00

在美國讀英語班(上)

2026-05-15 02:00

養老不如養心

2026-05-14 02:00

南韓豆腐煲

2026-05-16 02:00
蔣勳〈善男子善女人〉局部。（圖／蔣勳提供）

善男子善女人

2026-05-16 02:00

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長