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香園小徑獨徘徊

蔡富澧
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（圖／蔡富澧攝影）
（圖／蔡富澧攝影）

老來忌拘束，林木心所欣。蟄居都市日久，水泥叢林為伴，曾經感嘆，要找一塊石頭、挖一抔土都難，那是小時候無盡田園鄉居的尋常啊！如今只得持分數坪，夜空一線。晨來早醒，竊夜夢不可得，豁達放下；開扉獨行，遵照紅綠燈節制，進止以時，宛然大道。

繞過圓環，進了小小生態公園，幾番躑躅，來到一隅的水池小園。一條木棧道從水塘旁穿過，通往廣場，來人只是經過，或借道趕路，或直抵廣場，或有意，或無心，位處角落的小園遂被冷落。這也是我喜歡小園之由，屈意從人，非吾願也。

園有拙趣，我懷素心；園在都會而樸拙，我處紅塵但蕭索。小園無牆，以情趣為籬，以詩心為界。雖非極樂，我來即是淨土，清脆蟲鳴鳥叫，莫非欲令法音宣流變化所作，池邊踞立展翅的黑冠麻鷺，或是西方白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥的化身。

小園有詩，以悲歡為平仄，以日常為韻腳。點點浮萍，歡也飄零，悲也飄零。浮生若夢，不過飲宴酬酢；聚散離合，終究折柳送別。要眇宜修，組合以成詞；緣情無邪，繡錦而為詩。一經一緯，似宮若商，小園不大，海闊天空。

大地無邊，小園無求，以日夜為對句觀陰陽而放歌，攬天光共飲讓明月獨酌。百年一瞬，你我皆為過客；蟲鳥為友，邀浮雲共嬋娟。朝看大娘獨劍舞，暮遇老叟話桑麻；鋪陳藍天為畫布，靜觀清風寫行草。

昔年快意沙場，老來喜讀佛禪；不愁童叟不識，只求小園忘機。

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