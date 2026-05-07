滾動的屏幕：愛的禮物

在紐約時代廣場，LED螢幕像一條不知疲倦的河流，白天是廣告，夜晚依然是鋪天蓋地的廣告，股票、品牌、卡通、明星、電影預告，一層疊著一層，光影翻湧，翻湧出一個讓靈魂震撼的綺麗世界，把人群吸過來，又把人群推來推去。

溫蒂從中國的大學畢業後，留學紐約，於哥倫比亞大學 拿到統計學碩士學位，不久便在曼哈頓 中城的一家保險公司從事金融分析，一幹就是五、六年，每天早晚都要穿過LED螢幕的光怪陸離。她習慣了，習慣在這座城市目不斜視，低頭快走，那些不斷滾動的畫面，對她來說像是一種宣告，宣告這是紐約的節奏，她必須快一點，再快一點，否則就會被城市無情淘汰。

那段時間，她剛剛跟男友分手，情緒低落，卻沒有時間慢下來：早高峰、會議、報表、郵件，每天日程被規畫得整齊而緊繃，這個世界正如LED螢幕，一直在向前滾動，沒有停頓，也沒有回頭。

偶爾也有輕鬆喜悅的時候，同事艾米為女兒慶祝八歲生日，辦公室的同事都接到了邀請。艾米在時代廣場投放了一條生日廣告，Happy Birthday,dear Amanda.滾動的畫面亮了，人群中爆發出一陣歡呼，孩子和大人們開心慶祝，燈火與歌聲照亮了溫蒂的心和眼睛，她喜笑顏開舉起手機，暫時忘記了這世間的幽暗。

但幽暗很快便席捲了溫蒂，她在生日現場接到母親的微信電話：奶奶去世了。電話那頭的聲音很平靜，可她卻覺得胸口發緊，抬頭望去，時代廣場的那些LED螢幕，彷彿在一瞬間失了真，似乎有黑影子在閃動。

她和奶奶的感情一直很好，中學以前都是在奶奶身邊長大。母親說，知道妳工作忙，如果回不來，我們也不怪妳。溫蒂的項目正卡在關鍵節點，但她還是訂了機票。

飛機落地的時候，天是灰的，人是懵的。迎接她的不是弔唁的莊重和寧靜，姑姑和小叔在為奶奶的房產爭吵，聲音一陣高一陣低，夾雜著紛繁的不滿。桌上攤著公證，茶水早已涼透。

母親告訴溫蒂，父親放棄遺產的繼承，讓他的兩兄妹鬥得更加張牙舞爪。溫蒂只覺得悲涼，奶奶不在了，卻讓活著的親人變得嘈雜和醜陋。

葬禮很簡單。她跟著人群走進殯儀館，大廳空曠，冷白的燈光把一切都照得清楚明朗，牆上的螢幕正在滾動，像一列載著亡魂的列車，冷靜地向前奔馳。一行一行，名字、性別、年齡，火化爐規格，不斷出現，又不斷被新信息覆蓋，彷彿人的一生，都送上這趟列車，告別之後，再無蹤跡。

溫蒂立在原地，她想起時代廣場的螢幕。同樣是滾動，只不過在那裡，是源源不斷的光和熱鬧，是被喜悅和激情放大的人間喧囂；而在殯儀館裡，是名字和終點，是留給人間最後的一點光和聲音。

螢幕繼續在滾動，一個小女孩，8歲，豪華爐。溫蒂腦子翁了一下，8歲？小女孩的名字怎麼會出現在這裡？剎那之間，她想起8歲的Amanda，想起時代廣場那條滾動的生日廣告，燈火與歌聲，似乎就在眼前。

她的視線牢牢釘在滾動螢幕上，再往下看，是一個中年男人，54歲，常規爐；繼續往下，是一位老人，97歲，常規爐。

為什麼那個8歲的孩子，可以燒豪華爐？而54歲、97歲的亡者，卻只是燒常規爐？

答案簡單清晰。那個小女孩的父母，肯定還活著，那是傷心欲絕的父母，給孩子最後的禮物，給寶貝最後的愛和溫柔；正如時代廣場的滾動螢幕，那些為孩子點亮的生日祝福，多少父母，把愛的禮物寫進璀璨的燈火裡，可這世間，又有多少孩子，會在時代廣場為父母的生日點亮一次？

溫蒂的目光，落在螢幕上那個54歲的男人名字上，54歲的中年人，他的父母縱然還在，也垂垂老矣，管不了他，他的葬禮或許是妻子，或許是兄弟在操持。再說97歲的老人，他的父母肯定早已遠行，兒孫聚集，送他最後一程，已算有福。

溫蒂想到奶奶，奶奶也是燒常規爐，奶奶這一生，把孩子養大，把家撐住。可到了最後，她也沒有父母了。圍在她身邊的，不再是那種無條件的愛，而是爭吵和算計，算計的人也是想著自己的孩子，天底下唯有父母最愛孩子，給孩子最好的禮物。

螢幕還在滾動，滾動的光影似乎重疊了時代廣場的斑斕閃爍：一切都在流動，沒有誰可以回頭。溫蒂心想，在時代廣場上，多少新鮮的名字和面孔，每天都在閃閃發光，或許某一天，無論多麼響亮的名字，會在另一塊螢幕上，被壓縮成短短幾秒，很快消失在漫長寂靜的黑暗中。

縱然消失了，有些愛和深情，值得人間銘記。（寄自南卡州）