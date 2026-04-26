（圖／123RF、AI協作生成）

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接下來的好幾天，我自責沒能隨機應變，對症下藥，浪費了403君的時間。我一遍遍復盤我倆的對話，又查閱了很多資料，試圖發潛闡幽。

日積月累的高壓剝奪了403君的精神資源，孤獨與內在價值感的缺乏又使得她必須依靠外部身分來維繫「我是誰，我在為誰而活」的意義，一旦產生質疑，她就會感到惶恐無助和不知所屬，甚至產生災難化思維。奧地利心理學家維克多·法蘭克認為，當人感到生命不再有意義，其行為就失去了依據，進而陷入所謂的「存在性空虛」，這大概是403君的現狀。

我和她本屬於兩個世界，若沒有動漫跨越互聯網牽線，我們不可能有交集。錯位的軌跡和不公開的身分給了她安全感，令她對我展現出無法暴露給她周圍人的脆弱的一面。想到我有可能是她為數不多、甚至唯一徹底傾吐心聲的樹洞，莫名的責任感於無形中降臨，現在她的真實想法是要麼忍著做累心的高職位工作，要麼裸辭去做一份臆想中的烏托邦式的新工作，我要幫她減壓並擺脫「非此即彼」的僵局。

她的卡點在於她在日本 登上了人生巔峰——年過而立背井離鄉，白手起家，從語言不通到令人仰止，這一路無可替代的孤軍奮戰象徵了她分量最重的人生意義。我曾給403君滔滔不絕地講述我十四歲時看過的動漫和動漫裡令我魂牽夢縈的角色，我講的不是動漫也不是角色，而是我再也回不去的十四歲。

同樣，403君留戀的不是日本，而是她證明自我價值的全部過程。倘若讓她現在離開日本回到美國，相當於讓她放棄親手打造的精神堡壘，倒退回曾經的自己，那是她無論如何也不能面對的失敗。

她曾經不懼從頭再來，但頻繁的重啟會導致隱性創傷，況且這些年她沒得到補給，只有消耗。步入中年後，隨著大腦神經的可塑性和恢復力不斷下降，「再來一次」的能量亦會消失殆盡。

我想告訴403君：「妳的累合情合理，就算妳什麼都不做也不會掉隊。妳不用一直當那個天塌了也扛得住的人，至少在我這裡，妳可以卸下顧慮，敞開心扉，妳需要的，只是一個安全的地方用來慢慢復元。回美國不代表被迫撤離，而是自主進行戰術調整，因為妳有選擇為自己改變生活節奏的能力和資格。妳是美國公民 ，有合法身分、醫療服務和成長圈子，這是很多人求不來的底牌。如果妳還是抗拒回美定居，我願意跟妳一起探討過渡方案，比方說去另一個沒有語言障礙的國家待一陣子；或者回美國但不扎根，找個短期合同工稍作修整；妳還能利用妳的經驗做線上諮詢來維持收入……總之一定先遠離焦慮，就算不動城市，妳也可以暫時從高管這個角色抽離，妳放心，日本缺妳這樣的人才，他們不可能在短時間內找到替代妳的人。想想看，妳的困惑其實不是選擇題，是問答題，妳要回答的是怎麼設計下一篇章的人生。」

我胸有成竹地以為萬事俱備，只待403君出現，然而我等來的是她註銷帳號的結局。

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我殘存的理智難以阻止情感陷入蔡加尼克效應（Zeigarnik effect）的困擾。蔡加尼克效應是心理學中的一種記憶效應，指相較已完成的事，人們對尚未處理完的事印象更深刻。我變得像失寵的孤兒一樣想念403君的垂憐，想念她孩子氣的聲音和我頭腦中無數次虛構出來的她應該是凍齡的臉。想起她時不時提起太宰治、芥川龍之介、三島由紀夫……那些正值盛年卻撒手人寰之士的種種相似性，想起她玩笑般的感嘆「花之精髓在於凋零」，我不禁膚粟股慄。但願她的消失是由於對我失望不想理我了，但願務必如此……

我嘗試從她涉及隱私的隻字片語中挖掘她的個人信息，但我一無所獲。我責怪自己當初為什麼老實巴交地沒刨根問底，如果講究技巧地旁敲側擊，我會不會多得一分不測之時施助她的保障？我笑她為了沒買過的股票而無謂地後悔，而今我何嘗不是為沒試過的事懊悔莫及？

我發帖求助網友，收獲了不少寬慰，也被潑了不少涼水：「她可能從頭到尾都在騙妳，靠編造出色的履歷博取現實中得不到的欽佩，滿足她的虛榮心。」「放心吧！人家過的好著呢，只不過鬧情緒的時候把妳當垃圾桶罷了，妳還在這兒念念不忘，真傻。」「妳思考誰就說明介入了誰的因果，在互聯網的是非之地上，妳何必那麼認真？」直到有位網友發給我一條私信，裡面有個「抱抱妳」的表情符號，還有一句簡短卻經典的告誡：「It's time to move on.（是時候放下了。）」

403君，記不記得我們討論過，人有眼睛，所以看到了陽光；有耳朵，所以聽到了音樂；有雙手，所以感到了一切固態液態的物質……那麼是不是說，如果人類再多一種感官，世界上就會再多出一種事物？輕塵棲弱草，我們想像不到宇宙有多麼複雜，會不會外星人就在我們之間穿梭，只是不以我們所能覺察的狀態存在？又或者，外星人就是我們喜愛的動漫角色本身？

妳推斷我倆擁有同樣特別的感官，所以能體會同樣飽和度的悲歡，我幾乎作如是觀。可惜我的感官沒能及時接住妳求援的信號，同品卻不同頻，終究還是錯過。對不起，403君，不管妳是否真的吻合我的設想，請妳一定要好好生活。（下）（寄自喬治亞州）

我與403君（上）