汪濤一開始有些猶豫不定，總覺得這個童昭昭好像不是個簡單人，害怕自己偷雞不成蝕把米，等下被她利用了，連養老的錢都被騙光。汪濤思前後想，於是提出要簽婚前協議來試探童昭昭，看她是否一口答應願意簽婚前協議表明自己不是貪圖汪濤的財產。童昭昭為了自己的第一步計畫能讓綠卡 盡快到手，不但完全同意汪濤的提議，還立刻找了一位律師來幫他們起草婚前財產公證協議。就是這樣按照婚前協議的法律規定，雙方都找了律師，反覆修改幾次就簽字完成了合法的婚前協議。

後來在大家的勸說和童昭昭的千保證萬發誓下，汪濤和童昭昭結婚了。婚後童昭昭自以為搖身一變成了闊太太，她大手筆花汪濤的錢，就連自己和女兒的私人用品也要汪濤花錢，家用錢她一毛不拔，後來乾脆也不再去餐館打工了。汪濤幫她和她女兒申請的綠卡核發下來後，她就每天開著汪濤買的新車，用汪濤的錢出去上課學本事了。

汪濤則天天在家為她們洗衣、燒飯、做家務。童昭昭時常在外面上完課後去逛超市，玩了一天回家後飯來張口。她平時則對汪濤口蜜腹劍。由於婚前協議上寫得很清楚，所以兩人的經濟始終是各自獨立的。但是童昭昭常常找各種藉口向汪濤借錢，可是從來都是肉包子打狗一去不回，只見她不斷地借錢，從沒見她還給汪濤任何一毛錢。

就這樣五年過去了，等童昭昭和她女兒都拿到了綠卡並申請入了美國籍的同時，童昭昭也拿到了助理護士資格證。她的橋過了，翅膀硬了，她開始找茬兒了，她平時向汪濤借的幾千上萬的金錢，已經滿足不了她的貪心，她要汪濤的房子，眼睛盯著汪濤的存款，可是婚前協議讓她的貪心受到阻礙，於是她迫不及待在她拿到美國公民 的同一天，她的第二套方案開始啟動了，她照常裝成無事人一樣，回家吃了汪濤為她準備的飯菜，半夜裡她卻悄悄地溜出汪濤的家，偷開著汪濤買的新車，帶走一切可以帶的值錢東西，就搞失蹤了。

她搬去了下一個獵物的家，並雇了幫她辦婚前協議的律師代理她申請離婚。她不但反咬一口說是汪濤要一腳踢掉她，她棄他們簽的婚前協議而不顧，獅子大開口要汪濤付她每個月二千美元的生活贍養費，還要分他的婚前財產。更不可理喻的是，還要求汪濤幫她付五千美元的律師費。此刻，她收起來她在中國是個高級碩士生，折疊起在美國上了五年學，考取了護士助理執照的鋒芒，轉臉一變，把自己說成是沒有學歷，不會英文，不能上班，又沒能力養活自己，被汪濤丟棄的可憐蟲。

七十多歲的汪濤殘疾多病，每月的退休養老金只有一千多美元，被她誇大成了是揮金如土、不用工作的大富豪，如她所要求每月要付給她兩千美元的生活費，汪濤自己要如何生活？自相矛盾的童昭昭一面吹噓自己在中國碩士畢業，英文過了24級，在美國考過了護士助理的執照，可是另一方面為了減少工作時間來減少收入，以此來騙法院來得到贍養費，她還要求汪濤恢復工作，付錢讓她去補習英文。她天天貪圖著汪濤的房子和退休金，恨不得統統吞下去。

童昭昭不顧她和汪濤之間的婚前協議，反咬一口說是她考上公民後汪濤要求離婚，想拋棄她，又說汪濤把錢偷偷地轉移給某先生或某女士，一會又說汪濤沒有經過她的同意為他的女兒買房，還編寫了一些汪濤為了不給她錢，把錢四處轉移等等無中生有的故事。她完全掩耳盜鈴的生活在自己描繪的世界裡，置美國法律和倫理道德而不顧。後來經過和汪濤女兒核實，大家了解到童昭昭的所有指責均屬謠言。她只是輕描淡寫地說自己搞錯了。可是又不斷編出更多謠言來達到她詐錢的目的。

童昭昭不但忘了他們的婚前協議，更忘記了五年婚姻中，她是如何占盡了汪濤的便宜，如今她和她非法居住的女兒也透過汪濤拿到了身分，她不說感謝，還反咬汪濤一口。汪濤原以為只要有婚前協議，自己的老本還是可以保住。可是這條凍殭的毒蛇，五年來利用汪濤拿到了護士資格證，也拿到了綠卡和公民身分，拿了錢還不滿足，最後還想要汪濤的命。

童昭昭太貪心了，她死盯著汪濤用辛勤勞動換來的房子和退休基金，不停地要脅恐嚇折磨汪濤。後來這場離婚官司持續了5年終於結束，最終童昭昭究竟還是鬥不過法律，花費了大筆的律師費還是敗陣下來。聽說童昭昭已經物色到下一個新目標。又開啟了她的新計畫。真心希望她痛改前非，收起她那些損人不利己的伎倆，老老實實的做一個有底線遵循法律的正常人。（下）

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

跳板（上）