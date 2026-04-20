凌晨三點半的人生規畫

年輕時從台灣回到美國是無時差銜接的，一旦開工，腦子就直接回到原來運轉的狀態，在會議室裡辯論，在程式碼裡除蟲。

這一次，感覺不一樣了。

都已經四、五天了，晚上六、七點眼皮就沉得睜不開，唉唉蹭蹭仍然撐不過八點。

12:00，與手機對視，拉起棉被蓋過頭，轉個身。

12:30，在床上烙了100張餅，數了1000隻羊。

3:00，聽了一個拙劣的愛情故事；看了某位博客十多天的南極探險；手機的螢光刺得我眼睛生疼，手指下的標題閃了一下，是世界副刊上廖玉蕙老師的《我75歲，不開車開YouTube頻道》。

掀開棉被披上外衣，枕邊人繼續在床上烙餅，我跟隨自己的腳步聲，到廚房煮了一包排骨雞味的泡麵，還加了一顆蛋。哧溜溜吸完了麵，呼嚕嚕灌足了湯，最後，一口吞下包裹著金黃流溢的荷包蛋。

3:29，抹了嘴上的油，開始思考人生。

75歲的廖老師開油管頻道，她有超過50年寫作教書的底蘊。

我沒有。

幸好，我有很長的時間可以學習。

3:30，打開筆電，開始我的人生規畫。

油管提供了一個讓普羅大眾接近星星的平台，每個人都有機會成為螢光幕前的閃耀星星。

同時，卻也讓尋求高品質視頻的觀賞者，如大海撈星，手指滑過，只撈了一場虛空。

廖老師的文章更證實了每一段視頻，幕後必須有嚴謹繁複的準備工作。她能開設頻道，除了本身的豐富底蘊，還有一雙兒女的加持。

凌晨三點半，適合做夢的時候，我也想開油管頻道。

雖然，我的學識不足，技術不夠，希望時間是站在我這一邊的。

現在開始規畫學習，說不定有一天也能圓夢也能追星。

這一次回台灣，日常語言的豐富讓我有深刻的體驗。

中文本來就是一種難學的古老語言，在台灣的巷弄間，想完全理解日常對話，更是一門高深的學問。因為一句話中，以國語為主幹，夾雜著簡單的英語單詞被應用在意想不到的地方，話到一半突然拐個彎，是一句有典有故的台灣俚語，有時還帶出一個被日化，然後台化，已經面目全非的英語詞句。

例如摩托車的台語發音是「歐兜邁」，直接從日語的「オートバイ」（otobai）音譯過來，而「オートバイ」則是英文的autobike

口語不僅是與人溝通的工具，更是一把打開地方文化歷史的鑰匙。在北美生活了數十載，特別是在移民眾多的城市，每當聽見非英語的交談，我總是好奇他們在說什麼，也想知道什麼原因讓他們離鄉背井，他們的美國夢是什麼。

學習更多的語言是滿足我好奇心的法門。

凌晨三點半，我想開油管頻道，也想學別人的語言。

6:00，天開始濛濛亮，城市開始甦醒。闔上筆電，我必須去補個眠，幾個小時後，老闆等著我的程式設計上線。（寄自麻薩諸塞州）