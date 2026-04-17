法國巴黎蒙馬特公墓內的阿方西娜·普萊西斯之墓。（圖／作者孫博提供）

默默告別小仲馬墓地，沿孟莫朗西大道，走向墓園的西南端。然後循聖查理斯甬道（Saint-Charles），步入第十五分區，拾級而上，便可找到阿方西娜·普萊西斯（Alphonsine Plessis，1824–1847）之墓。她的藝名為瑪麗·迪普萊西（Marie Duplessis），一位十九世紀巴黎的傳奇交際花，承載了太多的浪漫與悲情，她也是《茶花女》中的瑪格麗特原型。

普萊西斯的墓呈長方形，墓高約五尺，碑身是整塊潔白的大理石所做。有一個約六尺長、三尺寬的花崗岩底座，墓地頂部呈屋脊狀。碑的正面，有她模糊的黑白照片，上方雕刻著一朵花瓣向下的山茶花圖案。仔細辨認才會發現，該圖案是用其真名的兩個字母A、P的花體字交織而成，真是別具匠心。碑的兩側鐫刻著同樣的碑文「阿方西娜·普萊西斯於此長眠。生於一八二四年一月十五日。卒於一八四七年二月三日。安息吧。」

這個墓沒有傳統的十字架，卻凸顯了普萊西斯的特點。那朵茶花，彷彿在訴說她短暫卻絢爛的一生。她出生於諾曼地的一個貧窮家庭，父母離異，十五歲時前往巴黎學做裁縫。翌年，憑藉美貌和才情進入社交圈，很快成為炙手可熱的交際花。

普萊西斯偏愛茶花，每逢外出隨身必帶，顏色時紅時白。一八四四年九月至一八四五年八月間，她與小仲馬有過一段短暫而深刻的戀情，最後兩人忍痛分手，小仲馬追隨父親去了北非。普萊西斯不缺追求者，很快改投他人懷抱。就在她春風得意時患上了肺結核病，不久，於一八四七年香消玉殞，年僅二十三歲，生命短暫得令人唏噓。

普萊西斯沒有親戚，死後是兩個舊情人為她操辦了後事，共同出資買了墓地。也許是她具有一定知名度，在蒙馬特公墓的葬禮吸引了不少人慕名而來。

小仲馬回到巴黎時，普萊西斯已在最近去世。眼見人去樓空，別人正在拍賣她的遺物還債，小仲馬觸景生情，痛苦不堪。他重訪當年和她度假的鄉村，昔日美好的回憶湧上心頭，靈感突然降臨，立馬閉門寫作。

普萊西斯死後一年，小仲馬傾情創作的長篇小說《茶花女》在巴黎出版，很快轟動了整個法國社會，使他一舉成名。書中阿爾芒·杜瓦爾（Armand Duval）的原型為小仲馬，而瑪格麗特·戈蒂埃（Marguerite Gautier）的原型就是普萊西斯。從此，這部史詩般的悲劇以其不朽的藝術魅力，幾乎傳遍了世界每一個角落，經久不息。

我站在普萊西斯的墓前，看著她的遺像，久久無法移開視線。她的墓地設在平民區，無法與小仲馬氣派的墓地相比，卻多了一份柔美。

不知名的鳥兒飛過上空，打破了沉寂。抬頭望去，鳥兒飛向小仲馬墓地的方向。兩墓相距只有百米，卻承載了一段跨越生死的緣分。小仲馬將自己的感情傾注在《茶花女》中，讓普萊西斯以瑪格麗特的名義在文學中獲得了永生。

夕陽灑在墓碑上，彷彿為沉睡的靈魂披上一層溫柔的金紗。工作人員邊走邊敲著鈴，終於在關門之前，完成了既定計畫，我感到由衷的滿足。這不僅是一場尋墓之旅，更是一次對文學與歷史的朝聖。

唯一令人費解的是，父子倆沒有葬在一起，情人卻在同一個墓園。大仲馬長眠於先賢祠，與他的兩位同行雨果、左拉共處一室。在「茶花女」凋零近半個世紀後，小仲馬也魂歸蒙馬特公墓，兩人毗鄰而居。這是小仲馬生前故意安排的？還是命運的巧合？目前尚未找到明確的答案。也許，他們之間的浪漫故事，早已超越了時間與空間的限制，在這片墓地中靜靜地延續。（下）（寄自加拿大）