圖／PPAN

那一枚被我不小心吞進肚子裡的櫻桃核，始終留在那裡，在胃壁最柔軟的角落，既沒有被消化，也沒有真的發芽，只是偶爾在某些特定的時刻，比如午後雷陣雨將下未下、空氣裡充滿土腥味的時候，它會隱隱發出一種很低很低的頻率，提醒我它占據的那個位置。

▋植物長得比人還狂妄

那年我十七歲，正準備跨過那道名為成年的門檻，我從台灣屏東市區那所充滿了柏油路熱氣與糾察隊哨音的學校撤退，連帶著把關於成績單、模擬考排名的焦慮統統打包進紙箱，搬回了老家。老家在山的另一邊，那是一個聽起來像流放地、實際上也確實讓時間停滯的結界，那裡的植物長得比人還狂妄，檳榔樹和闊葉林把天空切割得很碎，蟬鳴聲變成了一堵巨大的、看不見的牆，把人死死地堵在屋子裡。

我就在那樣的屋子裡度過了十七歲最漫長的一段日子，日子過得很慢，慢得像是看著水滴在石縫間滲透，房間裡沒有開大燈，只有窗戶透進來的自然光隨著地球轉動，從蒼白一點一點染上金黃，最後沉入一種混濁的灰藍，我整天趴在床上，手裡握著那個會發光的長方形物體，那是十七歲唯一與外界銜接的臍帶，螢幕裡跳動著最喧囂的色彩，手指輕輕一滑就是另一個世界。

戴著眼鏡的少年在短影音裡笑得乾淨，那種剛洗過的白襯衫的味道隔著螢幕滲出來，背景音樂輕快得過分，在寂靜的深山裡顯得格外刺耳，我就在那些碎裂的影像縫隙裡，看著那些跟我年紀相仿的人演繹各種版本的青春。那些廣告聲、罐頭笑聲，在蟬鳴聲大到讓人耳鳴的房間裡，成了一種外界尚未崩塌的證明，證明我還沒有被這座大山給徹底吞沒。

我常看著看著就睡著了，醒來的時候手機還亮著，螢幕上的笑臉還在循環，而窗外的天已經黑透，那種私密的快樂與孤獨的藍光，在黑暗中微微發燙，像是一場無聲的流行感冒。

後來我帶著肉身去了一趟遠方，那個暑假的色彩飽和度高得驚人，成都的熱帶著香氣，空氣裡懸浮著肉眼看不見的辣椒素和花椒油，吸進肺裡，五臟六腑都被喚醒。十七歲的感官是全開的，像一塊乾燥的海綿貪婪地吸吮所有細節，我走在成都的街頭，耳邊流過路邊服飾店的音箱聲，旋律濕潤地貼在皮膚上，像剛下過雨的柏油路，那時的我並不明白遺憾，人生的字典裡只有現在和未來，「後來」是屬於大人的詞彙。

▋他會像貓蜷在我旁邊

記憶裡有一段最粗糙的觸覺，公廁裡沒有門，白花花的蹲坑赤裸地排列在空氣中，人與人之間的界限在高溫中融化，我站在那裡進退兩難，臉部漲紅，心裡那個嬌氣的自己在瘋狂尖叫。那種毫無保留的生猛氣息，成了我對那座城市最深刻的肉體標記，沒有隔閡，沒有隱私，只有坦誠相見的尷尬與滾燙。

在那樣一個沒有門的城市，我遇見了那個男孩，他七歲，喊我哥哥，聲音脆生生地像咬了一口青蘋果。他的手心總是濕熱的，信任毫無保留地黏在我的掌心，我牽著他走過巷弄，看著酒館昏黃的燈光，兩個人在路燈下傻笑。我們隔著海峽，隔著遙遠的距離，卻在那個屋簷下變得比親兄弟還親，睡覺的時候他會像隻小貓一樣蜷在我旁邊，吃飯的時候他會把他碗裡好吃的肉夾給我。

離別那天，大腦為了保護我不受傷，自動屏蔽了告別的畫面，回到台灣後，那種巨大的失落感像海嘯。生活開始了它的碾壓，從屏東的山區回到市區，搬家、升學、填志願、落榜、重考，那些瑣碎而沉重的現實像無數的灰塵，一層一層地覆蓋在那個夏天的記憶上。我和那個樂山的弟弟斷了聯繫，在這個通訊發達的年代，我們卻輕易地走散了，或許是換了帳號，或許是遺失了密碼，我們都太小，小到無法抵抗時間的沖刷。

重考的日子是灰色的，每天面對同樣的參考書與考卷，我心裡有個隱祕的出口，連接著那個夏天。我心心念念著跨過那片海，去尋找斷掉的線頭，去回歸那個無憂無慮的自己，放榜那天，螢幕上跳出錄取通知書，這像是命運開的一個玩笑，從一個海島到另一個海島，這中間隔著更複雜的困境。

▋日記寫滿對舞台的碎念

那張通知書終究沒有兌現，它成了我人生檔案裡的一個標本，夾在某個未曾踏上的歧路中間，標記著我曾經渴望遠方的姿勢，雖然最後我留在了原地。一晃眼七、八年過去了，日記裡寫滿了對舞台的碎念，那時總覺得世界是個巨大的舞台，燈光遲早會打在自己身上，現在看著那些文字，覺得好笑又有點想哭。

長大是一場緩慢的剝離，要從保護殼裡走出來，面對薪水、房租與計算。看著父親的背影不再挺拔，母親的鬢角悄悄換了顏色，那種變化像針，每一次回家都刺痛眼睛。時間不講道理，它把軟糯的小孩推向少年，把我推向更冷硬的世界。

我看著網路上新一代的人用著我看不懂的縮寫，玩著我不理解的遊戲，那種被取代的焦慮感在空氣中浮現，我們曾是舞台中心的人，卻終究被推回沙灘上，看著後來的人在海裡衝浪。這很無奈，但也很公平。

我偶爾點開那首關於成都的歌，沙啞的嗓音像老朋友在耳邊低語。閉上眼睛，我彷彿又回到了那個潮濕悶熱的夏天，聞到牛油的味道，看見那個沒有門的廁所；更重要的是，我看見了那個七歲的男孩正從巷口向我跑來，嘴裡喊著哥哥。他的手心是熱的，那個夏天也是熱的，我們的心也是熱的。那些記憶並沒有消失，它們只是被時間摺疊了起來，像那枚吞下去的櫻桃核，是我靈魂的壓艙石。

我們都在時間的河流裡顛沛流離，但至少擁有過同一段流速，屏東的山、成都的城、未曾踏上的校園，它們是地圖上的座標，標記著我從哪裡來，也指向我將去往哪裡。

網頁的年分選單越拉越長，手指不斷地往上推，尋找那個藏著蟬鳴的起始點。這幾年的日子，像是在無數個失眠的夜晚裡反覆翻動那些發黃的日記，試圖從碎裂的句子裡拼湊出一個完整的自己，但時間總是走得比腳步快，它不在乎你準沒準備好。

▋把自己鎖在安全的隔間

那枚櫻桃核有時候動了一下，讓我想起成都那條玉林路的盡頭，想起那個男孩亮晶晶的眼睛，想起他問我台灣有沒有大熊貓時認真的模樣。後來，我們終於在眼淚中明白，有些人一旦錯過就不再，歌詞以前聽是矯情，現在聽是真實的痛感。

我看著鏡子裡的臉，那上面已經開始印刻出成人世界的疲憊與節制，那種對美麗事物的嫉妒，對主流審美的跳針，都成了這層皮膚的一部分。我們用一張又一張的考卷換取了進入社會的門票，卻在檢票口發現自己弄丟了那個可以大聲喊叫的靈魂。

成都的熱氣在記憶裡逐漸冷卻，變成了一種沉默的背景色，那種沒有門的坦誠，在現在的社交距離裡顯得如此荒謬且奢侈。我們都在學習如何把廁所門鎖死，把心裡的祕密鎖死，把自己鎖在一個又一個安全的隔間裡。

那個夏天的風好像又吹到了我的臉上，暖暖的，帶著一點點濕氣。我把手機扣在桌面，螢幕熄滅的那一刻，房間重新陷入黑暗，只有窗外不知名的蟲鳴還在不知疲倦地叫著，聲音聽起來竟與屏東老家的那堵蟬鳴牆有些重疊。時間並沒有真正流逝，它只是換了一個姿勢，繼續在我們的胃裡、在我們的骨骼裡，隱隱作痛，或者發出微弱的回響。我們繼續走，帶著那一枚永遠不會發芽的種子，去往那條不知終點的「後來」。（寄自台北）