馮內古特（Kurt Vonnegut）。（圖／作者林一平繪）

「台灣病」一詞多次受到討論，最近一次起因是經濟學人(The Economist)一篇引發爭議的報導。文章指出，台灣在創造亮眼經濟成績的同時，也面臨日益明顯的結構性壓力。台灣擁有全球較高的購買力平價所得，卻同時被列為貨幣 低估的經濟體之一。

依據大麥克指數(Big Mac Index)，新台幣匯率 長期偏弱，背後牽涉外匯市場操作、出口導向經濟與經常帳順差等因素。部分分析者認為可能存在匯率干預，另一些則否認，此議題敏感且分歧明顯。

這些討論觸及台灣經濟的核心矛盾，匯率升值可能削弱出口競爭力，貶值又讓依賴外需的產業更難轉型。經濟學人認為，台灣陷入困境，是因為中央銀行不願放棄曾帶來財富的舊模式，也難以否認其副作用正在擴大。出口導向模式曾從1960年代起推動工業化，創造經濟奇蹟，使台灣從農業社會躍升為高科技製造重鎮。然而，經濟管理通常不是戲劇性的非此即彼抉擇，台灣如今需要在保持競爭優勢的同時，逐步調整經濟結構。

這種處境讓人聯想到美國作家馮內古特(Kurt Vonnegut，見圖)在《第五號屠宰場》(Slaughterhouse-Five)中對美國社會的觀察。他描寫一個富裕國家，卻讓許多人陷入自我貶抑與自責。金·哈伯德(Kin Hubbard)那句「貧窮不是恥辱，但它幾乎就是了」強調文化邏輯：貧窮被視為個人缺陷，而非結構問題。

馮內古特指出，美國缺乏歌頌貧而有德的傳統，窮人往往嘲笑自己、崇拜富人，甚至在廉價餐館也能看到收銀機旁的小國旗和一句近乎殘酷的質疑：如果你這麼聰明，為什麼還不富有？台灣的小老百姓也崇拜富人，也在問自己何時富有？

台灣與美國社會背景不同，然而馮內古特這個觀察提醒我們，經濟問題最終回到人民如何理解自身處境。台灣長期以出口導向、巨額順差與穩定匯率作為成功象徵，帶來高就業率與外匯存底。然而，當全球環境改變、結構性風險累積、薪資成長停滯與世代焦慮加深時，人們可能將壓力內化為個人失敗，而忽略背後涉及整體經濟模式的取捨與調整需求。

經濟學人的報導引發爭論，不管其評價是否精準，能促使社會重新面對長期避談的問題：我們追求什麼樣的富裕？是依靠壓低匯率與貿易順差堆疊的成功，還是逐步建構能讓大多數人受惠、內需與外貿更平衡的經濟結構？可怕的是針對分歧時，缺乏誠實而細緻的討論。

貨幣貶值確實可能提升出口競爭力，對依賴外貿的企業和就業有幫助。但當社會過度害怕升值與內需轉型帶來的陣痛，意味成功模式已逐漸限制未來發展。這是一個可從多角度深入探討的議題，涉及產業政策、所得分配與世代正義。真正值得關注的是台灣能否從外部批評中看見自身結構盲點，在肯定過往成就的同時，勇於面對轉型的必要性，而非僅將批評視為外國媒體偏見。（寄自新竹）