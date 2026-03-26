（圖／PPAN）

深夜裡，手機螢幕突然亮起，像一道不請自來的光，刺破了溫哥華的寂靜。那是一張照片，前女友傳來的。背景是南法普羅旺斯的薰衣草田，紫色花海一望無際，陽光灑落得恰到好處，她笑得燦爛，眼睛彎成月牙，旁邊站著一個男人，手自然地搭在她肩上。那男人看起來溫柔穩重，穿著簡單的襯衫，笑容裡有種歲月沉澱的從容。照片下方，只有一句簡單的問候：「最近好嗎？」

我坐在英吉利灣邊的公寓裡，窗外是漆黑的太平洋，海浪輕輕拍打著岸邊的礫石。手指停留在螢幕上，良久，卻始終沒回覆。就在這時，耳機裡隨機播放了一首歌——張芸京的《如果愛忘了》。前奏一響起，雞皮疙瘩就爬滿了手臂，像有什麼東西從心底深處翻湧上來，堵在喉頭，酸得發疼，眼睛瞬間就濕了。

「總有一些話，來不及說了……」

是啊！總有一些話，永遠來不及說了。當年我們分開時，我以為自己很灑脫，說了句「祝妳幸福」就轉身離去，以為那是體面，其實只是懦弱。我沒說出口的，是那句「我還愛妳」，也沒說出口的，是「我其實很痛，很痛」。那些話，像一根刺，卡在心口最軟的地方，平時不碰，還以為淡了，一旦觸及，就滲出血來，染成一顆硃砂痣，紅得刺眼。

歌聲繼續唱著：「總有一個人，是心口的硃砂……」

我閉上眼，記憶像潮水般湧來。那是二十多年前的事了，我們在台北的一所大學相遇。她是文學院的，總是背著一個舊書包，頭髮隨意紮成馬尾，笑起來有酒窩。那時我窮得叮噹響，約會只能去河堤散步，看夕陽沉進淡水河，她卻說，那是她最快樂的時光。我們手牽手，走過無數個黃昏，她會忽然停下腳步，轉身抱住我說：「有你真好。」那些日子，簡單得像一張白紙，卻畫滿了最純粹的顏色。

後來，我們一起來到加拿大 ，追尋所謂的夢想。溫哥華的雨季特別長，我們租了一間小公寓，在Kitsilano海灘附近。冬天時，她愛裹著厚厚的圍巾，拉我去Stanley Park散步，看海鷗在雨中飛翔。我記得她生病那次，高燒不退，我半夜起來熬粥，笨手笨腳灑了一地，她醒來還是笑著說：「好喝，比米其林還好。」那時的我，以為愛就是這樣，柴米油鹽，細水長流。

可現實總是殘酷的。工作壓力越來越大，我忙於事業，她則在異鄉感到孤獨。我們開始爭吵，從小事到大事，冷戰變成長達幾天的沉默。訊息刪了又刪，最後一次牽手，是在機場。她要去歐洲進修，我說不出留她的話，只說了句「保重」。她轉身時，眼裡有淚，我卻裝作沒看見。那一刻，我以為分開是對的，以為時間會治癒一切。

如今，我在溫哥華定居下來，事業小有成就，買了這間面海的公寓。白天在市中心上班，晚上偶爾去Granville Island買新鮮海鮮，生活看起來穩定而知足。朋友們都說我幸運，移民 成功，中年不惑。可誰知道，有些舊事像傷疤，越是不去碰它，越在深夜裡隱隱作痛。不是放不開，是忽然明白，當年那個笨拙愛她的自己，再也回不去了。那個會為她熬粥的男孩，那個會在雨中為她撐傘的年輕人，已經被歲月磨成另一個模樣。

中年大叔，原來也會因為一首歌、因為一張照片，就紅了眼眶。旁人看來，我該滿足了，有房子，有工作，有健康。可心裡總有個角落，藏著那些未說出口的話。那些傻乎乎的承諾，那些深夜的思念，那些本該屬於我們的幸福。

「如果愛忘了，淚不想落下，那些幸福啊！讓她替我到達……」

看著照片裡的她，我終於回覆了，只打了四個字：「你們很好。」

發出去的那一刻，心裡某處輕輕塌了一塊，卻也鬆了一口氣。不能親手給她的幸福，就讓別人完整給她吧！我當年說過的承諾，雖然沒能兌現，但至少，有人替我做到了。照片裡的男人，看起來能給她穩定，能給她我給不了的陪伴。南法的薰衣草田，多美啊！她終於去到夢想中的地方了。

歌聲唱到副歌：「如果愛懂了，承諾的代價，不能給我的，請完整給她……」

我站起身，走到窗邊。窗外，英吉利灣的夜風吹進來，帶著太平洋的鹹味，和遠處松樹的清香。溫哥華的夜晚總是這麼安靜，海浪聲像一首低吟的搖籃曲。我想起那些牽掛，舊的像傷疤，越是不碰，越隱隱痛在那。想她的臉頰，想她的髮，我忽然不害怕了，就讓時間，給我們答案吧！

這些年，我學會了原諒。原諒自己當年的懦弱，原諒命運的捉弄，也原諒了她選擇離開。我說我忘了，不痛了，那是因為太愛太懂了。笑了，原諒了，為她也值得。用她的快樂，告訴我，現在放開雙手是對的，別管我多捨不得。

歌唱到最後：「如果愛忘了，就放他走吧……如果愛忘了，你還記得嗎？」

我刪掉了那首歌的播放紀錄，卻沒刪掉心裡的痕跡。一些愛，注定要變成硃砂痣，變成傷疤，變成深夜裡偶爾的鼻酸。它不會再痛得撕心裂肺，卻會在某個不經意的瞬間，提醒我曾經那樣用力地愛過一個人。那樣真實地活過，哭過，笑過，痛過。

窗外的海，永遠在漲潮落潮。人生不也如此？有些人來了又走，有些話說了又遺憾。但正因為這些，我們才知道，自己曾經那麼完整地愛過。溫哥華的夜風繼續吹，帶走眼角的濕潤。我關了燈，躺在床上，聽見心跳的聲音。忽然覺得，其實也沒什麼不好。

至少，在這異鄉的深夜，我還能因為一首歌落淚，還能因為一張照片真心祝福，還能證明那些來不及說的話，那些心口的硃砂，終究讓我成為了更好的自己。（寄自加拿大）