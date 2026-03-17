（圖／想樂）

人生的告別從來不是終點。那些藏在記憶裡的背影，早已順著血脈，融進我的每一次心跳。父親和爺爺默默為我們撐起安穩，再悄悄轉身，藏進歲月深處。這份血脈牽掛從未斷絕，感恩與思念，載著記憶代代相傳。

提筆寫父親，心頭總壓著點什麼。那些深藏的記憶碎片，不敢輕易觸碰，一旦拼湊，便燙得眼眶發紅，只能憑著心意，慢慢記下那些細碎瞬間。

記憶中的父親，是一座沉默而凜冽的山。他嚴肅，自帶威嚴，可這份嚴肅之下，藏著不輕易示人的溫柔。昏黃燈光下，一台老式留聲機是他靈魂的棲息地。梅蘭芳的唱腔、蘇聯民歌的調子、《天鵝湖》的旋律……順著唱針，流進我的童年。年幼的我總愛搶著換唱針，明明小心，卻笨手笨腳壞唱片。看著滿床膠木盤，父親「唉」一聲，沒有責罵，只有對愛物的惋惜，和對我這個小「破壞者」的縱容。這些旋律，早已在我心底埋下藝術的種子。

他是我的故事大王，也是嚴師。看過的電影，尤其是《非常事件》、《一顆銅鈕扣》這類蘇聯反特片，他總能把跌宕情節講得活靈活現。我學著講給同學們聽，這成了我童年最值得炫耀的資本。

有一次，我在床上玩「煮飯仔」，火柴一劃，火苗瞬間舔上蚊帳，嚇得我手足無措，險些闖禍。那次父親動了手，那頓打，讓我記了一輩子。多年後仍清晰記得，打完我，他背過身肩膀微顫，悄悄收拾好燒壞的蚊帳。那沉默，比責打更讓人難受，藏著他難以言說的後怕。

廣州的夏天悶熱，卻總有涼風縈繞心頭。夜裡，全家常睡三樓天台，深夜露水重，大人們總會起身，把沉睡的我們抱回房間。有一次，我故意佯裝熟睡，就為感受父親有力的臂彎。瞇著眼縫，看見他輪廓分明的側臉被月光映得柔和。被他抱著下樓時，耳邊是他沉穩的腳步聲，懷裡是他的體溫，那份踏實，是全世界都給不了的安心。可惜，僅此一次的裝睡，卻成了我人生中最溫暖的定格，從未消退。

成長中，我漸漸看清父親的傷痕，讀懂他的無奈。小時候，我隨口罵街坊小孩「四眼狗」，話音未落瞥見父親的眼鏡，滿心羞愧——原來，對別人的侮辱，終究會刺痛自己。九歲那年，我撿到一封信，窺見了父親的祕密。

上中學後，我才體會到「家庭成分」的重量：入團受阻，父親的歷史，成了我撞不破的透明牆。那天晚上，他帶著哥哥和我，沿農林下路慢慢走向烈士陵園，談起1957年那場改變他命運的風暴。夜色沉沉，他聲音平淡，像說別人的事。說話間，他拾起一片梧桐葉捻碎，碎屑無聲落在黑暗裡，像他散落在風裡的青春與理想。一路上，我們兄妹沉默不語，沒有提問，更沒有埋怨。看著他坦蕩的神態，我生出面對重壓的勇氣，學會用品德維護自己的尊嚴。

動盪年代，父親再次被捲入風波，成了批判對象。抄家的喧囂中，我在醫院守護著重症的爺爺；父親被關押時，我是家裡與他傳遞消息的唯一紐帶。即便身陷囹圄，他也從未低頭，始終是我心中最堅韌的鬥士。他向看守要了幾斤蒜頭，說是殺菌強身，審訊時卻故意嚼蒜，用辛辣氣味「反擊」刁難他的人。那份苦難中求生存、不卑不亢的智慧與幽默，是他骨子裡的傲氣。

文革結束，父親終於平反。壓在他心頭二十多年的陰霾散去，他開始說笑話，眉眼間多了從未有過的舒展。到了美國，他重新拿起相機和錄影機，樂得像個孩子，走到哪裡拍到哪裡。看著他湊在鏡頭前擺弄按鈕，眼角皺紋擠在一起，既滑稽又心疼——冤屈半生，終得卸下枷鎖，這後三十幾年，他活出了自己的樣子。

時光匆匆，帶走了沉重的苦難，最終也帶走了父親。

父親節那天，我在夢裡與他們重逢。醒來時，失而復得的喜悅縈繞心頭，我躺著不動，只想留住片刻夢境。

夢裡的家還是舊時模樣。爺爺剛吃過午飯，躺在床上休息，臉色紅潤，呼吸均勻，安靜得像從未歷經風霜。父親穿著白襯衫，清清爽爽，一如我小時候所見。他輕聲說要出差，讓我們別吵醒爺爺，說完便轉身離去。我望著他的背影，直到大門闔上，仍捨不得移開目光。

那個背影，和當年抱我下樓時一樣堅實，和當年陵園散步時一樣沉穩，此刻少了歲月的沉重，多了份超脫的輕鬆。

這個沒有父親的父親節，這場夢境給了我溫柔的慰藉。我望著白襯衫背影，沒有訣別，一如他無數次遠行，平靜從容。

他從未真正走遠，他的愛，仍在我血脈中流淌，在每一次心跳裡，輕輕迴響。（寄自加州 ）