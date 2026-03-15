大雪過後，整個街區的鄰居都出來了，掃帚和鏟雪板劃過地面的聲音清脆而錯雜。每一戶門前的雪都被清掃得乾乾淨淨，露出一條條乾淨的小路。唯獨斜對面那一家，大門緊閉，毫無聲響。厚厚的新雪完整地覆蓋著車道和台階，一片寂靜的、無人驚擾的白，彷彿時間在那裡停駐，什麼也不曾發生，什麼也未被驚動。

那家的主人，是James和Mary。

十多年前，我們剛搬來這個社區。按照鄰里的習俗，他們在一個夏日的傍晚敲開了我們的門，手裡捧著一只自家烤的長方形蛋糕，蛋糕表面撒著細細的糖霜，邊角處泛著淺淺的焦黃，暖呼呼的，散發著甜而樸素的香氣。James說話時習慣微微前傾，聲音很輕，彷彿怕驚擾了什麼；Mary站在他身後半步，安靜地點頭、微笑，很少說話，但眼睛會隨著James的話語輕輕眨動，像在替他補充那些未出口的句子。

▋他們家院子 永遠乾淨飽滿

那時，James剛退休 不久，身體硬朗，依稀還能看出當年當飛行員時的挺拔。他們喜歡打理家園，春種花，夏修草，秋掃落葉，冬鏟積雪，院子永遠乾淨而飽滿，就像一封寫給四季的、工整的信。我尤其記得每逢國慶日，老爺子總是一聲不響地，在晨光初露時就把兩面國旗掛在門前。晨風一吹，旗子便飄了起來。

之後的幾年，我們交集不多。偶爾在清晨的街角點頭，或隔著車窗揮手。他們的日子安寧、妥帖，像一塊被細心熨燙過的亞麻桌布，素淨，平整，在歲月的桌面上始終保持著一種溫潤的、不被驚擾的姿態。

不知從何時起，大約七、八年前吧！James的背脊開始彎下去了。打理院子從一種享受，漸漸變成一件吃力的差事。我時常看見他在護工的攙扶下，顫巍巍地舉著剪刀，試圖修剪那些長得過於恣意的花草。而Mary就站在不遠處的門廊下，倚著門框望著他，嘴唇微微翕動，彷彿在無聲地叮囑：慢一點，再慢一點。

再後來，James的背彎得幾乎成了直角，像一棵被風雪長久壓著的、沉默的老松樹。我出出進進，很少再見到他的身影。

再後來，疫情 蔓延後的第二個冬天，老爺子靜悄悄地走了。

從那以後，Mary也很少出門了，只有子女帶著孫輩來看望她時，我才偶爾能望見她站在房前送別。車子已經啟動，緩緩駛遠，她還站在那裡揮手，久久不肯轉身。

▋疾病像無聲風雪 漸漸覆蓋

日子繼續流淌，平靜得近乎無聊乏味。直到有一天，鄰居們低聲傳著：Mary患上了阿茲海默症（Alzheimer's disease），疾病就像一場無聲的風雪，漸漸覆蓋、掩埋、然後一片一片地抹去她記憶的疆土。她開始忘記吃飯，忘記穿衣，忘記熟人的名字。有時開了門，片刻後卻忘了如何進去，只得怔怔地站在寒風裡，直到好心的鄰居或聞訊趕來的警察幫她解圍。

護工只在白天照料，於是每個夜晚，她窗口的那盞燈，成了整條街默契的牽掛。我們總會在睡前不經意地望一眼。燈還亮著嗎？那一點暖黃的光，像黑夜裡一粒倔強的、不肯熄滅的星火。

去年深秋的一個黃昏，我開車出門，經過她家時，竟看見Mary獨自扶著車庫的門框，朝我輕輕揮手。我隔著車窗也點了點頭。車還沒駛出街區，心裡卻莫名一緊，又調頭折返。她仍站在原地，手指顫顫地指向路邊一輛藍色的車，反覆念叨：「你看那輛車……那位太太怎麼還不回來呀？」我望過去，那不過是鄰居臨時停放的舊車。

天色正漸漸暗下來，風裡帶著寒意。我忽然明白，那是護工下班離開的時間，她是怕了，心裡盼著有人能回來陪她。我趕緊扶她進屋，找出一件外套替她披上，又搬來椅子讓她坐下。一時找不到她子女的聯繫方式，只得撥通了911……

那個周六，下了開年第一場大雪。周日雪停後，整個街區都活了過來：鏟雪聲、汽車發動聲、孩子們的歡笑聲此起彼伏，彷彿冬天被推開了，光與聲都湧了進來。只有他們家，依舊一片完整的寂靜。沒有腳印，沒有車痕，連窗簾都拉得嚴嚴實實。到了晚上，那盞我們習慣了守望的燈，沒有再亮起。

▋風雪來臨前 Mary靜靜地走了

一種無聲的預感，在潔白而冰冷的空氣中瀰漫開來。而後得到證實，Mary在風雪來臨之前，已經靜靜地離開了。

雪後的第五天，終於放晴。天空如洗、清透，湛藍，午後的陽光鋪灑下來，早已清掃乾淨的街道上開始車來車往，鄰居的孩子們在院子裡圍著殘缺的雪人嬉笑，世界又一次從容不迫地運轉起來。

只有James和Mary的房前，雪依舊保持著最初的模樣，平整、厚重、無人觸碰。一陣風吹過，捲起幾片枯葉，連帶揚起些許碎雪，紛紛揚揚地，不知飄向何處。

而我知道，在那層深厚的、潔白如時間的積雪之下，還埋著James當年親手種下的花。它們沉默地、耐心地躺在凍土裡，等待著下一個春天的到來。

我們總在各自的軌道上奔走，忙著經營更好的人生，卻常常忘了：生命與生命之間，原是這樣悄然相連的。每一扇安靜的門後，都鎖著一段不被驚擾的時光；每一個看似平淡的鄰居，都曾是我們共同歲月裡，一道忘不掉的剪影。他們存在過，然後離開，像雪落無聲，卻讓整片大地都染上了潔白的、記憶的溫度，提醒我們的成長和老去，都成為自己生命裡的一部分。（寄自維吉尼亞州 ）。