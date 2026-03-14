兩隻白頭鷹搶食的場面。

晚餐桌上和老公說：「明天清晨三點，我們一班人要開車直奔馬里蘭州 （Maryland ) 到大壩打鷹。」「大壩打鷹」?老公聽了一臉茫然，滿頭霧水。其實這是攝影發燒友的行話，持著焦距600毫米以上體積龐大，狀如大炮的鏡頭，到水壩拍攝老鷹的意思。

在美國馬里蘭州的科納溫戈(Conoeingo ) 漁人公園旁的水壩，是一座水利發電廠。水壩橫跨蕯斯奎哈納河（Susquehanna River)。冬季來臨，是白頭海鵰及其他鳥類向南飛必經於此。北美西鯡魚亦在此聚集等待洄游。大壩發電機啟動時，將大批魚類吸入下游不結冰的河流中，成為眾多鳥兒的覓食樂園。因此吸引許多野生鳥類愛好者，聚集於此賞鳥及拍照。

我們日出前抵達漁人公園，不料停車場幾乎客滿，早到的攝影同好們，已架好腳架占位，賞鳥人士在自帶的折疊椅上喝咖啡。大伙兒在攝氏零下的低溫下，迎接太陽金光灑落在飛鳥上的美景。

岸邊約有五、六十人聚集，左右交談下，認識了從華盛頓特區、加拿大 等地來的同好，還有已經在此守候一星期，遠從北京來的幾位，戶外天寒地凍並沒有阻止愛鳥人士的熱情。

第一次到大壩，非常興奮。一看到天空有大鳥飛起，就喀嚓、喀嚓猛按快門，卻發現身旁的人都按兵不動，才知道我拍的是鸕鶿，他們苦苦守候的是白頭海鵰。

鸕鶿俗稱魚鷹，是中大型水鳥，羽毛呈黑色，善於潛水捕魚，喉下皮膚擴大時，成一個囊狀，捕捉的魚放於囊中，漁夫利用這特徵，用牠來捕魚。文獻記載早於五世紀，秘魯原始居民就用牠來捕魚。

「鸕鶿捕魚」在唐宋時期已很普遍。杜甫曾寫道：「門外鸕鶿去不來，沙頭忽見眼相猜，自今已後知人意，一日須來一百回。」詩人描述鸕鶿來去無常，再見時的驚奇與欣喜，斯盼牠常來相伴，反映出詩人對大自然鳥類的喜愛。

突然間一片寂靜，只有相機的快門喀擦聲此起彼落，原來是大壩的明星、守候的焦點白頭海鵰出現。

白頭海鵰俗稱白頭鷹，只見牠迎面飛來，優雅地展開大翅，有力地扇動幾下，利用氣流滑翔，從容不迫的展翅高飛，和其他鳥類頻繁快速劇烈振翅不同。牠在空中盤旋飛翔幾圈後。突然直衝河面，瞬間雙爪叼著魚，從我們頭頂飛過，直奔後方樹林中。

有幸近距離觀賞白頭海鵰的神采，驚嘆牠的吸睛顏值。頭頸雪白羽毛，搭配深褐色的身體，金黃炯炯有神的雙眼，配上金黃色彎如鉤的喙，體型巨大、身姿挺拔、勇猛雄偉、全身散發出桀驁不馴的氣質，深深地吸引不少野生鳥類愛好者的目光。

白頭鷹生活於加拿大、美國和墨西哥北部，是北美土生土長的本地物種。在美國獨立宣言發表後不久，白頭鷹就被選為國家的象徵。於1782年成為美國國徽及國璽的主要圖案，象徵國會至高無上的權利與權威。左右雕爪分別抓著象徵武力的箭，及象徵和平的橄欖枝。牠亦是美國的國鳥，象徵力量、自由、勇氣及獨立，是美國人追尋的精神，深受美國人喜愛。

但白頭鷹的命運曲折多難，十九世紀末，北美有十萬多隻白頭鷹，但棲息地遭破壞、被獵殺，數量驟降。二戰後廣泛使用DDT滅蟲劑，對白頭鷹又是另一災難，白頭鷹捕食吸入殺蟲劑獵物後，孵化卵變得脆弱破裂，導致白頭鷹近乎滅絕了一個多世紀。

1963年統計除了阿拉斯加州 及夏威夷州，美國本土白頭鷹僅存417對。1978年白頭鷹被列為瀕危物種名單。幸好環保意識抬頭，殺蟲劑於1972年被禁用，一年後《瀕危物種法》成為法律。白頭鷹成為保護對象。經過政府、非政府組織、社區人士共同努力。白頭鷹數量逐漸恢復。一度瀕臨滅絕的鳥，十多年保育成功目前白頭鷹數量已恢復到三十多萬隻。

2007年白頭鷹已從瀕危物種名單中刪除，復育成功成為人類史上重要保育有成的例子。