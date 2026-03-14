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西雙版納風情畫

魯秋琴
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湄公河畔。
湄公河畔。

動車搖著慢板，悠悠滑進西雙版納。午後的光，被車窗剪成細碎的金箔，一路灑進這座邊城。穿過那座泰式拱門時，暖風便撲面而來，黏稠稠的，帶著植物蒸騰的氣息。卸下行囊，只想快些去擁抱這南國暮夏。

整座城像一軸微縮的南洋畫卷，在眼前緩緩鋪展。佛塔的尖頂，將陽光剖成鋒利而神聖的金線；金雕的繁複與竹影的疏朗，在尋常巷陌間奇妙地共生。衣著、簷角、廟宇的輪廓，無不濕染著似曾相識的韻致——那是瀾滄江下游吹來的風，在此落地生根了。

▋金塔芳華

夜，是從星光夜市亮起的。燈火如豆，人潮如織，樂聲浮在潮濕的空氣裡。臺上有少女起舞，腰肢似水，手勢如蓮。那舞步裡，有暹羅的纏綿，也有傣家的清揚，是兩種文化在肢體間達成的一次溫柔和解。我剛舉起鏡頭，驀地闖入一臺攝影機，和一個專注的背影，屏蔽了眼線。

未及蹙眉，一盤炸得金黃的排骨已落在桌上，香氣撲鼻。攝影機的主人笑容爽朗：「叔叔阿姨，嘗嘗！」於是，在這嘈雜的夜市一隅，我們結識了一位騎車環遊中國的年輕人。他談起邊城，神采飛揚地展開了陌生的地圖，旅途中邂逅的溫暖人情竟形成了動人的故事。

他說，最美的風景藏在那些無名的小鎮中，有人在風雨中送傘，有人邀他小住。在他侃侃而談的豪情中，我彷彿看見西南這片溫厚的土地，正以它亙古的耐心，等待每一雙偶然駐足的眼睛。一次萍水相逢，竟為我們掀開了夜幕的另一角；星河低垂，遼闊廣袤。

回首處，夜市盡頭，一座金塔靜靜屹立於輝煌的燈火之上，如沉默的守望者。許多遊人換上傣家簡裙與窄衫，在塔前留影，剎那芳華，便與這金色永恆定格在一起。我們隨著人流，穿過鼎沸的市聲與食物的暖香，不覺已到瀾滄江畔。江水在夜色中湯湯而去，像一位慈母，以沉靜的臂彎環抱著喧囂的夜市與斑斕的倒影。憑欄遠望，視線溯流而下，彷彿能觸及湄公河交匯的遠方，看見傣與泰，隔著山水，遙相呼應。

▋傣風如訴

若時光可溯，約兩千年前，古「臺」語族的先民，還棲居在雲貴高原的密林與河谷間。後來的故事，關乎遷徙，也關乎生存。他們沿瀾滄江—湄公河南下，像無數散落的種子，在寮國、泰國、緬甸的土壤裡，長成了新的民族枝椏。「泰」，意為「自由」；「傣」，同源同音，是留在故土的一支。西雙版納，意為「十二片土地」，每一片，都住著古老的記憶。

在這傣人的家園，至今延續著母系傳統。「男嫁女婚」，男子需先在女方家中勞作三年，如同種下一棵姻緣樹，待它扎根、抽枝，方能結出婚姻的果實。孩子隨母姓，由舅舅撫養長大。家的重心，在女子這一邊。於是，沒有複雜的婆媳綱常，只有姊妹妯娌間織就的緊密網絡。這是一種迥異於中原的、帶著柔韌力量的秩序。

在一處吊腳樓裡，一位身懷六甲的傣家女子，倚著木欄，對我們細聲說起：「在我們這裡，女兒才是傳家的寶貝。」她的笑容裡，有篤定的驕傲。傣人有自己的文字，男孩到了年紀，便要進入佛寺學習。帶著父親鍛打的銀碗與母親縫製的衣衫，他們將信仰與文化一同接過。

而女孩呢？「她們上學、工作、跳舞，自在得很哩。」她說，唯一的辛苦，是上山照料橡膠林，「那可是家裡的產業，也是將來給兒子的『嫁妝』。」說罷，她輕輕將我們引向村裡的合作社。那裡，銀器與水果一同擺賣，價格隨著國際銀價浮動。古老的傳統與現代的經濟，在此達成了默契的和解。

▋茶山雲霧

山裡住著哈尼族人，他們的故事，與普洱茶緊緊相連。幾株百年老茶樹，便能滋養一個寨子。那些古樹被奉若神明，春天要驅蟲，秋季要祭拜，連樹下新發的嫩株，也被細心呵護著。普洱茶葉闊而質厚，製成茶餅是一門苛刻的藝術，分等定級，便是哈尼人指尖傳承的智慧。哈尼族依山建屋，地勢平坦處種水稻，雜糧，丘陵斜坡上養茶樹，走在茶園與田隴間，不禁想起了台灣家鄉的客家人，和那些用米製成的糕點。

相傳，早年傣族善耕田、通文字，沿江沃土，漸成勢力。哈尼族則深居山林，兩族曾為土地多有齟齬。如今，歲月磨平了鋒利的邊界。為了生計，哈尼人會下山幫著割膠，傣家人也會上山學習採茶。通婚的喜宴，越來越多地在山寨與壩子間擺開。那碗中的茶湯，滋味彷彿也更醇厚了些。

▋江上夜宴

從未想過，會在瀾滄江的夜遊船上，遇見傳說中的「異性佳人」。她們妝容精緻，歌喉清越，舞姿曼妙，還能用漢語說上幾句俏皮的調侃。主持人熱情邀約合影，觀眾卻訕笑著退後。外子不及躲閃，被請上臺去，與六位「佳人」並立。燈光驟亮，他用那略顯侷促的笑容，錄下了奇異的「邂逅」。

接下來的民族服飾混搭遊戲，更成了快樂的漩渦。外子剛套上一條傣家男褲，其餘的筒裙、對襟、銀飾早已被一搶而空。最終勝出的那位，將傣族的上衣、哈尼的馬褂、壯族的腰帶集於一身，宛如一個行走的民族融合博物館。我們在臺下大笑，忽然了悟：所謂文化的交融，未必總是莊重的史詩，它也可以是這般戲謔而親暱的拼接。在這片土地上，我們成了真正的「少數」，一舉一動都帶著闖入者的笨拙與好奇，像遠道而來的訪客，誤入了一場盛大而歡騰的本地宴席。

船靠岸時，夜已深沉。細雨不知何時落下，將滿江霓虹潤化成朦朧的彩暈。夜市未眠，燈火仍暖。

次日清晨，繞著旅館漫步。遠處有象腳鼓與葫蘆絲的樂音隱隱傳來，早起鍛鍊的人們舒展著手臂，與樹梢醒來的鳥雀競相歡鳴。這片土地，連呼吸都帶著蓬勃的勁道。我們靜靜走著，作一場無聲的告別。心裡卻知道，有些地方，一旦踏入，便已種下再會的因緣。

那南國的風，暖而黏，至今彷彿還拂在臉上。（寄自加州

星光夜巿。
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