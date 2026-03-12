小說改編──電影、電視劇、舞台劇(下)

我的頻道

白先勇
《孽子》舞台劇2020年版劇照。（圖／許培鴻攝影）
《孽子》舞台劇2020年版劇照。（圖／許培鴻攝影）

▋《孽子》用舞蹈以簡馭繁

《孽子》舞台劇我也涉及頗深，我是該劇的藝術總監兼編劇。劇本是我和施如芳共同創作，台語部分由她執筆，其餘全是我的構思。我們一開始就作了一個關鍵性的決策：把舞蹈融入劇中，因為《孽子》文本人物眾多，情節複雜，在舞台劇有限空間時間內難以說得明白，例如新公園孽子們的滄桑史、龍鳳血戀，如果用舞蹈來表現，可以以簡御繁，抽象觀念得以落實，尤其是龍鳳冤孽式的愛情，光靠對白說不清楚。

我跟出自雲門的舞蹈家、資深編舞者吳素君仔細商量過後，決定用六段各種不同的舞蹈，因時制宜插入劇中。音樂也是本劇重要構成，我們有陳小霞、張藝這些台灣重磅級的音樂人掌舵，主題歌是香港林夕寫的詞。

整體來說《孽子》舞台劇具有近乎話劇加歌舞劇的結構。後來《孽子》舞台劇演出獲得巨大成功，得助於舞蹈、音樂的地方不少，龍鳳血戀那一段舞蹈成為全劇的亮點。我們很幸運找到一位飾演阿鳳的舞者張逸軍，他畢業於北藝大，在太陽馬戲團四年，是「太陽」的明星演員。張逸軍徹頭徹尾就是個野鳳凰，在《孽子》舞台劇中表現出色。

▋借他人的靈堂，哭自己的滄桑

《孽子》舞台劇有兩個版本，2014年是初版，曹瑞原導演，創作社製作。製作人李慧娜，舞台設計王孟超，1982年舞台劇《遊園驚夢》我們便合作過，三十二年後，我們再度合作製作一齣大戲，我們三個人的戲緣確實非淺。這一版突出的地方是楊教頭轉性讓唐美雲串演，唐美雲知名度高，帶進不少觀眾。2020年，《孽子》舞台劇第二版上演，這次是由和碩董事長童子賢先生資助的。

除了第一版的老演員外，又增加了許多生力軍，龍子由周孝安飾演、阿青由張耀仁飾演，阿鳳還是不可取代的張逸軍。楊教頭還原了原來的性別由廖原慶扮演。吳素君手下的一群青春舞者又換了一批人。素君把龍鳳血戀那場舞蹈加碼升級，一場彩帶舞讓龍鳳一起飛向天空，觀眾大為驚豔。

《孽子》這齣戲有一個極不平常的現象，一開幕好像台上就傳下來一股電流，觸到了觀眾，有幾場觀眾不分族群、老少、性別，一同看得聲淚俱下。劇本是我寫的，我也參加過排演，連我自己也忍不住掉下淚來。其實《孽子》舞台劇講的是天倫人倫：父子、母子、兄弟、情侶，觸動了基本人性人情，是一首「天倫歌」。

奚淞說得好，他說《孽子》是借他人的靈堂，哭自己的滄桑。連他也哭了。導演曹瑞原、編舞吳素君都同時淚崩。2020版，從高雄、台中演到台北，場場如此。那一堂演員個個稱職，把他們最好的功夫拿了出來。本來三月就要上演，因新冠疫情來襲，延到九月，多出半年排演，共一百場，演員都入戲了，執行導演黃緣文把場次又重新調動了一下，節奏更加緊湊。台北共演四場，最後一場落幕，所有的演員及主創人員，驟然感到悲欣交集，一方面《孽子》獲得觀眾如此熱烈的反應，當然覺得萬分興奮，但一年多的相處下來，大家休戚與共，已生感情，現在戲演完了，即將拆夥，自然不勝依依。

阿鳳張逸軍是性情中人，竟然撲倒在龍子周孝安懷裡痛哭起來，龍子也陪著掉淚，兩人難分難捨，不可開交。其他演員個個都紅了眼眶，《孽子》這齣戲把台上台下都「電」到了，我從來沒有看過一齣戲發揮了這樣巨大感人的力量。

▋讓決裂父子和解的八點檔

我有幾篇小說也改編為電視劇、舞劇、越劇，其中改編形式最多的是〈玉卿嫂〉。1984年，《玉卿嫂》初次拍成電影，張毅執導，楊惠姍主演。這是我的小說改編電影中藝術成就最高的一部，張毅擅長用電影語言塑造人物，心理刻畫細膩深刻，四次照鏡，用鏡子影像把玉卿嫂的內心變化歷歷表現出來。

楊惠姍因此片獲得亞太影展最佳女主角獎。有一次在上海，上海文藝出版社放映我小說改編的電影，其中包括《玉卿嫂》，楊惠姍受邀出席，她發言道：我演過一百部電影，人家以為我只演過《玉卿嫂》一部。《玉卿嫂》的確是楊惠姍的代表作。電視劇《玉卿嫂》有兩個版本，台灣版導演是黃以功，女主角徐貴櫻；大陸版也是黃以功導的，女主角是蔣雯麗，慶生一角我推薦范植偉。

〈玉卿嫂〉還改編成舞劇，舒巧編舞。上海徐俊導演把〈玉卿嫂〉改編成越劇，方亞芬主演。電視劇還有幾部：《孽子》、《孤戀花》、《一把青》，這三部劇的導演都是曹瑞原，每部都得過金鐘獎。其中，以2003年《孽子》電視劇的社會影響最大，因為收視率高，公視一連重播五次。

大約2001年底或2002年初，我約了朋友在遠東大飯店樓下咖啡廳見面，朋友遲到，突然曹瑞原走過來跟我打招呼，我那時並不認識曹導，他單刀直入便跟我說公視要他拍一部電視劇，他正在考慮《孽子》改編的畫面，突然在玻璃窗上反映出我的影像來，他本來還以為我人在美國，要設法聯絡我呢，這番巧遇成就了《孽子》這部戲。陳世傑和王詞仰是編劇，劇本大綱我和曹導都參加討論。

因為電視劇《孽子》題材敏感，而且是八點檔，社會影響大，拍得不好會破壞同志形象，茲事體大，我對曹導說：如果《孽子》失敗，大家一起去跳海吧！幸虧《孽子》電視劇成功了，非常感人。觀眾的反應正面居多，這是台灣影視界第一次以同志為主題的二十集長劇。成功的要素之一又是選角選對了。

曹瑞原選范植偉飾第一男主角阿青，氣質形貌完全合乎小說人物，其他如楊祐寧、張孝全、金勤各有所長。阿鳳馬志翔是我推薦的，同時我也推薦老一輩演員柯俊雄（飾李父）、王珏（飾傅老爺子）。後來《孽子》獲金鐘獎十四項提名，共獲獎七項。導演、劇目都得獎，飾李母的柯淑勤表現優異，獲最佳女主角。范宗沛的音樂非常有名，引起觀眾共鳴。在熱播時，有一位父親因兒子是同志，父子衝突決裂，父親在電視螢幕的跑馬燈上呼籲兒子回家和解。據說，這部八點檔的電視劇影響了許多家庭。

我曾參加好幾次小說改編電影、電視劇、舞台劇，而深深體會到小說改編成其他藝術形式，欲求其完整精準，太不容易。小說創作是作家一個人的「獨角戲」，是一條孤獨的單行道。影視舞台作品卻是集體創作，幕前幕後、台上台下的工作人員，少則幾十，多則上百，這麼龐大的團體要求人人稱職，難上加難，有時還得碰運氣。

我參加製作的1982年《遊園驚夢》和2020年《孽子》，兩齣舞台劇運氣好，碰到一群兢兢業業優秀的舞台工作者、一批出類拔萃燦爛發光的演員，把這兩台戲演得轟轟烈烈。當年的過程雖然有這樣那樣的挫折焦慮，可是結果如此成功，回想起來，心中還是感到欣慰的。（下）

《孤戀花》電視劇劇照。（圖／台北創造電影有限公司提供）
《孤戀花》電視劇劇照。（圖／台北創造電影有限公司提供）

台劇 同志 張毅

