（圖／AI生成／柳佳妘）

住在烏溪沙，落地窗朝著吐露港波平浪靜的海灣，天氣晴朗的時候，可以看到日落餘暉，在水面鋪灑金光，繪出千姿百態的圖案。一輪紅日墜入海灣對面的山巒，在最後三四分鐘，變化多端，氣象萬千，先是閃爍刺眼的金光，然後隨著八仙嶺的浮塵與嵐氣，呈現靉靆的橘紅。

若有飄浮的雲層閃過，就像在案板上切開了新鮮的橙子，讓人聯想到周邦彥的〈少年遊〉：「並刀如水，吳鹽勝雪，纖手破新橙。」很有點溫婉香豔的感覺。落入山脊的片刻，日頭突然轉為朦朧的暈紅，像隔著錦繡羅紗的水晶球，剎那之間，從天穹墜落，隱去了燦爛的身影，留下一片迷茫的霞光。

傍晚時分，我喜歡坐在陽台上，看晴空中風 雲變幻，日落月昇。有時癡癡望著海灣的波縠，冥想億萬年之間，滄海桑田，彼時此際，山崗是否是山崗，海灣是否是海灣。眼前的山海交錯，是大化有意為之，還是不經意的地殼變動，是真是幻，在億萬年後成了我作息與俱的美景。

曾經有許多年，每天一大清早，牽著妻子的手，沿著烏溪沙的海灘，從渡頭灣村，一路沿著長徑村的海濱小徑，走到馬鞍山的濱海長廊，呼吸清新而帶點鹹澀的空氣，任憑熹微時分的海風輕拂髪茨。幸福的感覺愉悅而且真實，深深鏤刻在記憶當中，回想起來總是鮮明如畫，完全不受時間的磨蝕。

偶爾會看到低飛的白鷺企立在水邊，不曉得是欣賞海灣的寧靜，還是等待魚兒游過，準備奮身一擊。這一帶蚌類很多，不過都深埋在海灘底下，想來鷺鷥的長喙沒有雷達的本領，無法探知蚌貝躲藏的位置。倒是有許多小螃蟹，大概就是廣東文人稱作「禮云子」的蟛蜞，不知死活，在沙灘上探頭探腦，舉手作揖，招惹鷺鷥來襲。

說到「禮云子」的命名，不禁感佩舊日廣東文人的幽默，引經據典，把海灘上只會搖晃兩隻小蟹螯、碌碌無聞的蟛蜞，連上了孔子的感嘆：「禮云禮云，玉帛云乎哉。樂云樂云，鐘鼓云乎哉。」（《論語．陽貨》）當今香港 年輕人，不知道這個典故，居然寫成「禮雲子」，還以為「云」字是簡體字，也令人浩嘆不已。

或許是年事漸長，也許是冗事太多，免不了案牘勞形，早上出門散步的習慣，逐漸減少，最後變成只能在傍晚時分，放下身邊冗務，跨出落地玻璃門，在陽台上觀海，看世事浮沉。

不禁想起曹操寫的〈觀滄海〉一詩，講到：「水何澹澹，山島竦峙。樹木叢生，百草豐茂。秋風蕭瑟，洪波湧起。日月之行，若出其中；星漢燦爛，若出其裡。」生活中減少了海邊散步，或許是年齡強加於體能的遺憾，也有違醫生囑咐的養生之道，但在陽台上還能觀海，感受海風吹拂的溫馨，一樣看日落月昇，開放胸懷，與天地自然混為一體，可算作自我安慰的一種心理治療吧！

在陽台上觀海，就發現了前所未曾經歷的驚喜，原來可以瞻望麻鷹的翱翔，在天地間翻騰上下，御風而行，為山海交錯的寧謐帶來了無窮律動。麻鷹，學名黑鳶，是香港常見的猛禽。

我最先注意到麻鷹的迅猛與機智，是二十年前的事了，那時帶領我們的行山隊，翻越港島山脊到達大潭水庫，在水庫堤壩上欣賞風景，觀賞壩下魚群聚集的場景。我們從堤壩上扯下幾片麵包屑，扔到水庫中，就有大群游魚前來吞食。

令我沒想到的是，突然就有幾隻麻鷹，以迅雷不及掩耳之勢，俯衝而下，瞬間叼起魚隻，振翅而去。速度之快，只能說是電光石火，眨眼之間就撈取了鮮美的食糧。這就讓我想到歷史上的契丹與女真族描繪的海東青，是東北地區最敏銳猛厲的鷹隼，宋遼期間的繪畫中還有「海青襲天鵝」的圖像，以及海青作為族徽的記載。

《滿洲源流考》記載：「海東青。羽族之最鷙者，有海東青焉。身小而健，其飛極高，能擒天鵝；搏兔，亦俊於鷹鶻。」康熙皇帝還寫過一首詩，讚揚海東青的神俊：「羽蟲三百有六十，神俊最數海東青。」還描寫海東青捕獵前後的迅猛姿態：「軒昂時作左右顧，整拂六翮披霜翎……勁如千鈞激砮石，迅如九野鞭雷霆。原頭草枯眼愈疾，砉然一舉凌高冥。」

康熙的詩句大概想到了王維〈觀獵〉所寫：「草枯鷹眼疾，雪盡馬蹄輕」，是北方草原猛禽霸峙天宇的寫照，不料我居然在香港郊野公園，遠離高樓大廈林立，在山林環繞的大潭水庫，得以親眼目睹同樣是「身小而健」的麻鷹，表演了一齣「砉然一舉凌高冥」的戲碼。

麻鷹的個頭不大，身軀只有五六十釐米，但翅翼展開來，卻有體長的三倍之多，劃過長空的姿態，是造物主想像羽族翻騰，達到平衡的極致。麻鷹飛翔，平時矯夭優雅，襲取獵物則如雷霆電光，動靜協調快慢有節，有如貝多芬與莫札特的四手聯彈，讓觀者應接不暇。我在陽台上觀賞麻鷹，一般是看到鷹擊長空之後，伸開翅翼的悠然滑翔，從烏溪沙村的南頭，向海灣遨遊，繞了一圈之後，再拔高北向，飛過我們的屋苑，消失在氣流升降的流動之中。

本地的環保組織對麻鷹的生存十分關心，開展過一些宣傳活動，向人們普及麻鷹的生態價值，呼籲人們保護麻鷹。他們指出，麻鷹對人類有益無害，在自然界扮演了清道夫的角色。烏溪沙海灣一帶，時常漂浮著海洋生物的屍體、腐肉、魚屍、鳥類及小型動物，這些都是麻鷹的主要食物來源。樹叢中隱藏的鼠類，以及麻雀之屬，也是麻鷹的獵食對象，總之，可以保持自然界食物鏈的平衡，確保生態環境的穩定。

我不是觀鳥迷，也不是積極的環保主義者，但非常贊成保護麻鷹的主張，也相信自然界的平衡需要我們的關注與保護。在我眼裡，烏溪沙麻鷹的愜意翱翔，就像蘇東坡在〈赤壁賦〉中說的「江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭，是造物者之無盡藏也」。在自家的陽台上可以看到麻鷹自由飛翔，也真是生活中的一大愉悅。