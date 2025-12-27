我的頻道

（圖／123RF）

那天的雨輕輕地落下，像一支溫柔的筆，在華盛頓州格林伍德小學（Glenwood Primary school）的窗外描摹世界。教室裡燈光暖黃，落在一疊疊作業紙上。老師從中抽出一張，遞給我們。

紙面微涼，字跡卻熱切。「我想要一隻狗。」那是女兒七歲的小手認真寫下的願望。她抬起頭，眼睛明亮得像被雨水洗過的玻璃；她咬著鉛筆，手指在桌面輕敲，那是孩子最無法掩飾的期待。老師沒有多說，只用一種溫柔卻堅定的目光看著我們。

我在心裡輕輕地嘆息，家裡已經足夠熱鬧了，貓、金魚與倉鼠已讓家居生活一片生機。而此時，丈夫的眼睛在那一瞬間亮了起來，一個久藏的心願終於透出了口氣，他搓搓手說：「她會有一隻狗的。」

窗外的雨聲在那一刻變得特別安靜，塔拉的故事，就從這一聲輕輕落下的承諾開始。我養過貓，養過金魚，養過烏龜，也養過雞鴨。生命裡走過許多動物的身影，但塔拉是走進我的生命，真正飼養的第一隻狗。

我們接塔拉的那天，命運像開了一個荒誕的玩笑，家中被盜。我們看見陌生的身影抱著贓物逃竄，警笛撕裂空氣，警車追逐的聲音在街道上迴蕩，像一場突如其來的電影。幾個小時後，盜賊被擒，我回顧著凌亂的房間，心底升起一種無言的酸楚。

警官說：「你們應該有一隻狗。」我低頭，看見這隻剛三個月大的小狗，毛色紅棕，眼睛烏黑，像兩顆沉靜的小星星。從第一天起，牠就接下了守護家園的使命。牠不知道自己承擔了什麼，但牠願意。

塔拉（Tara）是一隻愛爾蘭梗犬（Irish Terrier），毛色帶著秋葉般的紅棕，耳朵半折，彷彿隨時在傾聽世界的祕密。牠的眼睛黑亮而敏銳，對每一個細微的動靜都嚴陣以待。牠昂著頭、翹著尾，走在街道上的樣子總能引來路人的微笑與讚嘆。

夏天的一個清晨，那天海風輕柔，晨光淺淺，我們在金色的沙灘上散步，世界靜得只剩潮聲和彼此的呼吸。突然，一個晨跑的男子從我們身旁掠過，塔拉像是被點亮了電光一樣，直射了出去。

我在後面呼喊，牠卻完全沉浸在奔跑的自由裡。那抹紅色的身影在沙灘上輕快跳躍，越追越快，最終超過了那名晨跑者。牠得意地回頭，像個孩子向我炫耀：「你看，我贏了。」

隨即，牠又奔向海鷗棲息的地方。瞬間，白色的羽翼被驚起，在藍天中盤旋，如一陣翻飛的光，呼叫、四散。塔拉帶著一種不知疲倦的生氣，讓整片海灘變得鮮活。

在獸醫診所的一次等待中，一隻高大的愛爾蘭獵狼犬（Irish Wolfhound）被牽進來。牠足足有一米高，眼神深邃而冷峻，像一座陰沉的小山。塔拉見了，立刻鼓起全身的勇氣，對著牠低吼。那聲音低沉，卻毫不退縮，在這個小小的身子裡，藏著一份天生的倔強。

我急忙拉著牠離開，可臨出門時，牠仍還忍不住瞪回去，像一個不服輸的少年，心底說道：「記著，下次再見。」我輕嘆著拍牠的頭：「你呀！不自量力。」勇氣，大概在牠出生的那一天，就已經在牠骨子裡扎了根。

有一天，塔拉突然不見了。天空壓得低低的，灰雲像沉重的棉絮堆在天上。雷聲滾動，雨水浸濕了我們的衣裳，把焦慮一滴滴敲進心裡。我們在院子周圍呼喊牠的名字，聲音被雨吞沒，在雨裡散開，彷彿永遠傳不到牠耳邊。

晚餐時，燈光暗淡，我們圍坐在餐桌前，空氣裡彌漫著一層難以言說的擔憂。就在此時，一個濕漉漉的小腦袋輕輕地靠在了後院的玻璃門上。那一瞬間，陰雲全部散去。

「塔拉。」我們幾乎同時喊出牠的名字。牠渾身都是雨水與泥，卻在被抱起的那一刻猛烈搖動著尾巴，牠在我們懷中溫軟的身體，那是屬於「回家」的溫度。從那天起，牠不再只是寵物，牠是家人，是生活裡不可替代的那一份溫暖。

日子不聲不響地走過十幾年，安靜、柔軟，像緩慢生長的樹影，直到那個陽光燦爛的午後。

塔拉在床上打盹，突然猛地跳起，衝向院子。兩隻壯碩的德國牧羊犬闖了進來。塔拉毫不猶豫地迎上去，像迎接一場命中注定的搏鬥。我抓起掃帚趕出去時，只看見三隻狗糾纏在一起，狼藉而激烈。直到我撲過去，那兩隻大狗才逃離。

塔拉站在草地上，鮮血從牠的頭上不斷滴落。牠顫抖的四肢仍然筆直地撐著身子，像一個滿身傷痕卻依舊站立的勇士。陽光照在牠血紅的毛髮上，那鮮豔的顏色刺痛得讓我心碎。

先生撥通遠在大學的女兒的電話，話語未出口，淚水便已在記憶與現實之間翻湧。塔拉奔跑的樣子、牠追海鷗的身影、牠日復一日陪在我們身邊的點點滴滴......那些曾經的歡笑與輕鬆，如今想起都帶著錐心的痛。

現在，我仍在每天清晨散步。陽光落在路旁的野草上，風吹過，草穗輕輕晃動，像在撫慰心底最柔軟的地方。走在那條熟悉的小路上，我的腳邊已經沒有那抹紅色的小小身影。但我彷彿仍能聽見牠輕快的腳步聲，彷彿牠從未離開，依舊默默地陪伴著我。

朋友曾說：「狗能教會我們如何面對生死。」我想，他說得對。養寵物的人，也許要反覆經歷生命的來去，正因如此，我們更深切地體會過牠們存在的珍貴，也更真實地體驗過牠們離去時的撕心裂肺。寵物讓我們學會珍惜，也讓我們在人生中經歷過一次次溫柔的告別。

塔拉已不在世了，卻留給我們一生的溫度。牠的勇氣、牠的忠誠、牠的陪伴，都深深刻進了時間的縫隙裡。如今再想起牠，悲傷已經不再沉重。留下的，是一束柔和的光，像清晨的風、像海邊的浪、像草葉上的露，和那些無數美好的永恆回憶。（寄自華盛頓州）

