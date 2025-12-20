（圖／甘和栗路）

1.

那日，我和先生就要抵達長距離步道的終點，一位設想周到的友人安排了步道天使的順風車來搭載，窩心無比。只是步道天使接送時段有限制，需配合他的時間到預定地點等待。如此一來，我們必須提前上車離開步道，就不能在加拿大 曼寧公園的飯店住一晚再走了。

多數人巴不得有車可以接送，速速進城接軌日常，多好。但事實是，在山裡紮營的日子太久了，終點既有飯店，能在飯店過夜、吃上好的一餐、泡個溫泉spa，再擁白淨的棉被入睡，是多舒服的結局啊！何不來一場具體舒暖的慶祝呢？

我們很掙扎，因為步道天使的順風車也十分吸引人……要搭順風車還是要住飯店？拒絕友人的好意和步道天使的熱忱不僅失禮，且毫不合理，公園沒有巴士，若放棄接送，就剩公路上搭便車一途──而我們已聽說，那裡搭便車是出了名的困難。

聽起來很傻，有順風車不搭，堅持花錢住飯店？兩人討論許久，一時沒有結論。面對誘人的現實條件，該跳過真正的心理需求嗎？

就是會有這種時刻，生命中有想望湧升，不知為何，那湧升的方向常與理性背道而馳，與現實條件拉扯，多半意味著一場冒險。

如果可以，我真想避免這種狀況發生。卻不知為何，就是會遭逢這種情境。依隨大腦決策……總覺少了什麼；若依隨了心……充滿未知又令人恐懼──我該開放多少未知數進入到生命中？如果之後一天都沒搭到便車怎麼辦？是不是還要再住飯店一晚？我們不想因此付出超乎預期的代價。

和先生對望一眼，兩人都知道如何讓一切變得簡單，只要避重就輕，乖乖上友人安排的順風車就好了，安全牌最妥當最輕鬆。好吧，就這樣說好了，接受友人的好意吧，一切會很順暢。奇怪的是，明明已經決定了，卻始終心煩意亂，有個巫婆時不時在你耳邊呢喃，讓人渾身不對勁。煩躁不安下，我不得不重新與內心那位巫婆協商，安靜聆聽自己的真心細語──這是溫暖又殘酷的一刻，因為我會招出真實的想望：我想慶祝，即使麻煩、花錢、耗時，還是想休息一晚再走。而一旦我招了，這事先講定安排好的一切便會瞬間成空。

我厭恨捲土重來。

那個夜裡，我與先生吐真言，不料先生與我說，其實他也一樣。

一點也不像省吃儉用的我們，但這當下還真想住飯店！享受文明的簇擁，祝賀這一趟壯遊圓滿平安地結束。

於是，拒絕朋友的體貼、拒絕天使搭載的熱心、迎接無人接送的現實，並且想方設法找便車、擬定搭便車失敗的各種備案，並相信自己值得好運。

頭腦在譏笑，這選擇愚蠢可笑，除了失禮並讓對方失望，還得花上好幾百美元住宿用餐，我們真的知道我們在做什麼嗎？

我不知道，只是聆聽自己心願，應允自己實踐。親愛的大腦啊，我的感性在說話，儀式感比我想像得更重要，這樣的需求，你可以支持我完成嗎？

2.

對自己誠實，要付出代價。無論作什麼決定，理性和感性都要開啟對話，相互流動，而非相互阻抗。這才開始思考，如何在現實條件許可的前提下，支持部分不可理喻的念頭？什麼樣的條件下，我能應允自己放手支持感性的想望？考驗在人生裡不時會來，小如一次貴婦式的午茶、一趟吉普賽式的遠行、一段長時間的閉關，大如離職做個自由工作者、下手購地蓋房子，或決心領養一個孩子……

頭腦使我們懂得低風險媒合現實條件，但心不會，心會領我們去冒險。往往天外飛來，還不一定有資源條件，耗資費時很正常。而且我們永遠不確定這冒險是否值得，若要確定，我就得親身去經驗，因無法預測，往往跟著想望決定時，隨著念頭的荒謬或瘋狂，大腦會反對、會警告，甚或尖叫。

未能依循常理，於是我們難以知曉所作這決定是否正確？特別無前例可循時。每逢夜深人靜，總能清晰聽見心和腦的聲音在辯論、在拔河，我們為此煩躁不安、搖擺不定，若不假裝自己聾了，不強硬一點，心的聲音占了上風，我們就得為未知的可能受苦。

不過是一個小小的決定，我卻想到更多的未來。

比如沒錢卻想出國，比如生活穩定卻想返鄉，比如不工作去擺攤，比如舉家遷徙移居……為什麼真正想做的事都不是安全的道路呢？我們會因偏離常軌的抉擇而失去一切嗎？也許不會，但偏離常軌的道路絕對辛苦。而誰不想圖個舒適的現在？這種時刻，只要放棄想望，故作無事，維持現狀會輕鬆許多。但表面維持看似不錯的狀態，內在的拉扯糾結卻常使其日夜煎熬。那輕鬆是假，煎熬是真，直到你不得不對自己棄甲。

正因走過這些山路，我們見證了世界是如何不可思議。若在一切清楚的已知範圍內，就不會有「太誇張了！」「怎麼可能？」「我的天啊……」這樣的驚呼出現。一趟長距離健行的旅途，路上經常聽見的，就是「我的天啊！」的嘆息，不論出於自己或他人口中：諸如冷得發抖時突然遇見有人在林道口供應熱乎乎的餐點、好心人士特意繞回來停車搭載你一程、走到懷疑人生時一轉彎便遇見湛藍如寶石的湖泊……這種種不可思議堆疊，讓我們對生命充滿希望，原來漫漫人生，真的需要莫名其妙的發生，來平衡日復一日的尋常規律。

飛翔不易，而成為眾人神往的夢。

想起旅途中常聽聞的那一句“Why not？”於是，就這麼著吧！

拒絕朋友好意、謝絕天使搭載、下訂飯店房間，在走過華盛頓州 太平洋屋脊步道後，這非理性的奢侈行動成為關鍵：多出來的一日，是我們好好與步道說再見的畢業典禮。多少個穿梭在森林裡、遊走溪邊湖畔、紮營於谷地上的日子；多少個走得氣喘吁吁、狼狽不堪、吹風淋雨曬太陽直到皮膚黑了皺了的日子……這當下才能夠在這裡，舉杯相碰暢笑，說：Cheers！

我們值得如此被對待，互道恭喜之後，再迎接現實的挑戰。

能作這個決定，才發現能為自己的選擇負責是這麼回事。回應最基本平凡的需求，而提高了承擔未知風險的意願。不倚賴天降的好意，拒絕並致謝，轉身為自己去闖蕩開創。

這下好了，飯店住了、慶功宴吃了、溫泉spa泡了，那困難無比的便車當然也兌現了：自曼寧公園飯店回返大城市的旅程，創下我們一路上有史以來搭便車最久的艱苦紀錄。

然而當你問，會後悔嗎？

我們為這看似不理智的決定費時耗資，享樂並受苦，高潮起伏顛顛簸簸，卻不知為何，一點也不後悔，反而有一種饒富興味的踏實感。因未違背自己，也不迎合他者，為此感到心安理得。懷念住飯店的快意、原諒搭便車的不順遂。我們冒險了，為此變化成長，這是當初想不到的，如果沒作這決定，真的不知道後來會怎麼樣。

除了自己，沒有人會在乎你真正的想望，你不說，沒人知道你需要。外界能做的是提供優良安全的選項，源於正常的希冀──誰都想過得輕鬆點。若不仔細聆聽內在之聲，不為自己勇敢發聲，迷失或徒留遺憾，就要學習為自己的失落負責。

至少，大腦與心不再冷戰熱吵，令人輕盈自在。我不保證下一次再遇到類似的困境，是否仍能依隨己心？可是，能開放迎向未知，活得熱力十足，我略略體會了那是什麼滋味。

3.

這天下午，朋友與我訴說她的矛盾，高齡卻還想生孩子的她，明確分析了利弊得失，但想望尚未戰勝恐懼，她害怕生產不順利又或產出不夠健康的孩子。我聆聽見證了她的兩種聲音，這天人交戰的過程，理性與感性同時在工作，大腦與心都盡全力想保護我們，作決定的時刻，她該怎麼做呢？

我不得不想起那住飯店的決定，不知為何此刻卻顯得粗淺又單薄。我只能拙劣地端出這些，那天真又艱險的經驗。我要面對的是金錢與時間，而她要面對的可是生產與撫養的漫長下半生──當她已有一位輕度智能障礙的孩子。

過於仰賴大腦判斷可能因無情而錯失機會，時刻依隨心也可能因任性而付出代價。理性會派上用場，不是拉扯感性的憨傻癡狂，而是評估其現實條件能否支持、是否涉及人身安全，以及理解心靈的渴望多麼需要理智的協助。那麼二者就不會形成拉鋸，而能相輔相成。

此刻，她心中的巫婆是怎麼跟她說的？這是人生，每一個艱難的決定，都會為生命抹上一片無可取代的色彩。因無法複製也不能代打，只能一次又一次地被靈魂拷問，為了每個人的人生都是獨一無二。我遂把每一次頭腦與心的交戰都當一場深刻的蛻變之旅，有時依隨大腦、有時依隨心，這相互爭論也相互補足的過程，或可說是一種錘鍊，我們就在一次次的錘鍊中，長成了現在的模樣。

多虧渴望會湧升，而理智能判斷，才懂得更傻或更勤勞。好在這一生，有無數的決定要練習，勇敢又脆弱的人，才得以在兩端的震盪中品嘗命運。珍愛理性，同時聆聽內在之聲，理解權衡，好壞並存，這麼學會飛行，也學會了落地。