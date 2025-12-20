我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

我忘記我們一起看過山羌

張嘉真
聽新聞
test
0:00 /0:00

回老家在電梯與鄰居相遇時，我都會很慶幸我家只住在五樓。當話題抵達「你讀什麼研究所」時，五樓通常也就到了。我可以一邊走出去，一邊安心回頭公布答案──我在念藝術大學，我學電影。

一次有鄰居問我，你讀什麼研究所時，竟然接著準確說出我大學的科系。他問我是繼續讀歷史所嗎？我大受震撼。鄰居只用了電梯從一樓爬升到五樓的時間，就回想起一件與他完全無關的事。而我到家後卻連這位鄰居住在幾樓都想不起來。記憶的可靠與不牢固彷彿都能由此攀生。

就像我很快就忘記我和爸媽曾經一起看見野生山羌的快樂。我們站在原地不敢動彈，比山羌還要膽怯，深怕牠轉頭就跑往山的深處，我們用表情向彼此確認我們正在觀看一樣的事物：細小的耳朵，聽聞動靜就會回頭的面容，清澈而迷茫的眼神。我們看到了一隻正在進食的山羌。我們不言不語就能對彼此重複這句話直到那隻山羌吃完嘴裡的落葉。

森林遊樂區裡的山羌幾乎沒有天敵，在那段兩公里的路程，我們總共看到了六次山羌。

下山走到停車場的路上，我已經差不多因為爸媽的撒嬌、拖延、雜念而生氣超過六次。

我在那天體會到第一次目睹野生動物的快樂，又旋即丟失我與喜愛的人一起目睹好事發生的快樂。所以人需要透過一次一次的回憶，撿回關於快樂的痕跡。出了遇到鄰居的電梯，我連忙拷問爸媽有沒有跟鄰居說過我大學讀歷史系，他們紛紛搖頭澄清，最後他們得出一個結論，我可能總在做一些令人印象深刻的事情。

每個鄰居聽到我在學電影，都會露出百思不得其解的表情，接著說，電影啊？電影很好啊。關於我們未曾遇過的事物，總是有更多好的可能。我是從鄰居和山羌清澈而迷茫的眼神之中，學習到這個道理的。

上一則

結合自身醫學背景 台插畫家用畫筆登上「刺胳針」封面

延伸閱讀

歧視、機會少… 劉玉玲談華裔身分烙印 如何打破刻板印象

歧視、機會少… 劉玉玲談華裔身分烙印 如何打破刻板印象
馮淬帆火化 骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」

馮淬帆火化 骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」
范冰冰披頭紗東京亮相 網友急問：她的胳膊咋回事？

范冰冰披頭紗東京亮相 網友急問：她的胳膊咋回事？
愛黛兒首登大銀幕就扛主演 「天泣」歌劇世界飆演技

愛黛兒首登大銀幕就扛主演 「天泣」歌劇世界飆演技

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年