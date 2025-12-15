▋應援，粉絲與偶像的化學反應

會場的燈暗下，觀眾席一支一支手燈亮起來。舞台隨著intro的低頻逸散出乾冰，全場唯一一束燈光打在她預定踩出第一步的位置。

藝人是所有目光的焦點，她必須非常精準，她或許也會心跳加速。

但無論是藝人或粉絲的緊繃與騷動，最後都會和應援的聲音融為一體。

前奏一下，認出歌曲的粉絲情不自禁洩漏出尖叫也會趕快收聲。因為有更重要的事情要做，粉絲必須跟著約定好的節奏大聲喊出這首歌的應援，在我喜歡的團體，那句話通常長得像是這個樣子──裴柱現、康瑟琪、孫承完、朴秀英、金藝琳、Red Velvet。

應援是一種存在於偶像與你面對面時才會作用的化學反應。

喊出她們名字的瞬間，如果靠得夠近，你可能會看見台上的人加深一點的笑容、瞇得更彎一點的眼睛；在沒辦法看清楚台上細微反應的地方，你也會聽見自己如何喜歡對方的過程。過去的每一次練習，都是因為相信我們未來總有一天會見面。

應援口號是韓國流行音樂文化的特色，專輯中偏向舞曲的主打歌曲大部分會有官方設計的口號，提供粉絲在現場觀賞表演時同樂。應援通常包含在歌曲的開場、間奏或結尾處，喊出以成員名字、團名以及歌名概念組合而成的句子；在歌曲演出的過程，也會有像是跟唱又像是互動的環節，例如重複句末歌詞，或是在拍點上喊出團名。

要流暢地記住所有主打歌曲的應援，不可能只在買到演唱會門票以後才臨時抱佛腳。粉絲必須在每一次推出主打歌時就跟著一起練習。應援顧名思義是為了說給對方聽到才存在的話語，你可以反覆練習應援的口號，但你沒辦法透過練習，設想偶像聽在耳裡會有什麼反應

那是現場才能創造出來的答案。

▋台上偶像，她是否也會緊張？

這場演唱會是女子團體Red Velvet暌違七年再度有分隊組合來到台灣的專場。

表演完solo歌曲，成員瑟琪稱讚大家的應援實力堅強，她說出口的方式是：你們想喊這首歌的應援很久了吧！

在一曲表演結束，粉絲將愛意鋪天蓋地投向舞台的時刻，她看重的卻是粉絲漫長的期待。像是對著遙遠的山谷一天一天地吶喊，感情一點一點沉積在看不見的地方，忽然有一天，到了演唱會的這一天，我才知道它們沒有消散，它們成為回音，透過藝人手上的麥克風反射回到粉絲這端。

她們說，亞洲巡迴已經完成了一半以上的場次，可是今天看見大家的眼睛，還是會覺得緊張。她們有著長期在舞台上訓練出來的眼神，能夠掌握被拍到的瞬間，看鏡頭一眼就偷走粉絲的心跳一拍。這樣的人，卻說她會因為我們看著她而感到緊張。

愛是一種共振的魔法，當她要你愛她，而你也大聲說出愛的時候，你們的世界就退化回到最原始的樣子：舞台上的人不過是一群喜歡表演的人，因為有了舞台下的人，她們才得以開始這一場演唱會。