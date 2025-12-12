那股喧囂，不是單純的嘈雜，它像一道高熱的電弧，持續在我聽覺的邊緣發出刺耳的滋滋聲，試圖燒毀我所信仰的一切。

當我踏入高中校園，便將自己精心塑造成一個「陰影物質」。我築起一道隱形的、絕對靜音的堡壘，相信只要不發出聲音，就能確保周遭世界對我的安全無害。我的優秀僅用於避險，我的安靜則是一種對選擇的恐懼。在我的哲學裡，低調才能成就內心的秩序。

而那股喧囂的源頭，是他，一個從未學會「低語」的男生，名叫林浩。他的發言不是交談，而是一種無限延伸的廣播。內容從量子糾纏到電競戰術，他將腦內所有思緒像瀑布一樣傾瀉而出，語速超越了常人的理解極限。對大多數人而言，林浩是擾亂班級和諧的「聲浪製造機」，是需要被隔離的異數。

我對他抱持著本能的抗拒，我的內斂與他的極端外放，宛如兩道永不交會的光譜。然而，我們最終以最滑稽的方式被命運擺在一起，一次三人小組的期末專題。

我預期這將是一次單方面被雜訊轟炸的體驗，但當我們必須專注於解構專題中的一個複雜數據倫理模型時，我被迫抬頭，將注意力從他外顯的浮誇，轉移到他言語背後的邏輯線索。

林浩的表達依舊是山洪暴發式的，但在那些詞句的底層，我捕捉到一種冰川下湧動的暗流。他對數據的敏感、對問題核心的捕捉，以及思維的速度，都比我這個「安靜的優等生」來得更為鋒利。

「你這麼聰明，為什麼總讓自己看起來像個譁眾取寵的笑話？」我忍不住問。

他沒有停下手上的筆，在筆記本上快速演算著，回答得毫不猶豫：「笑話？人們只會記得那些發出聲音的人。我的目標是成為人工智慧的哲學家，專注於機器倫理。你覺得，一個安靜的人，能說服全世界傾聽這種『不切實際』的聲音嗎？」

他的話像一道探照燈，瞬間擊穿了我長久以來的偽裝。我的安靜不是沉穩，而是一張為了掩蓋空虛而編織的薄紗。我沒有目標，只是為了避開所有困難的選擇。而他的「喧囂」，恰恰是為了保護與實現他內心那份極端、不容於世的理想。他的廣播，是為了讓自己成為一個「先聲」，一個向未來看齊的挑戰者。

高三那年，當我還在主流的升學 壓力下掙扎時，林浩已經完成了那份充滿實驗性質的獨立申請專案。他將專案中關於AI與人性邊界的論文草稿隨手放在我的桌上，那紙張邊緣被他的指紋和咖啡 漬弄得有些粗糙。

我捧著這份手稿，那股曾經擾人的「滋滋聲」此刻完全靜默，只剩下我與他靈魂的最安靜對話。手稿中提到的實驗案例與倫理思考，讓我感受到一種前所未有的震撼，彷彿聽見了一種只有我能捕捉到的、屬於夢想的專屬頻率。這份無聲的衝擊力，遠比他任何一次廣播都來得深刻。

那份手稿成了我混亂腦海中的一個座標。我終於看清，我的安靜帶來的只是虛假的安全；而他的「喧囂」，卻是在創造一條通往未來的路徑。

多年後，林浩真的踏入了那個充滿爭議的領域，時不時能在社群媒體 上看到他對技術變革發出的堅定評論，從未動搖。他的每一篇文章都像是一種召喚，鼓勵著那些願意發聲的人，挑戰現狀。

而我，在漫長的猶豫後，最終放棄了所謂的「穩妥」，選擇了一條需要不斷創造與發出新聲音的道路。我提起了筆，筆尖與紙張摩擦發出的不再是沙沙聲，而是我內心堡壘破碎的聲音。在那落筆的一刻，那股曾經讓我恐懼的喧囂，徹底轉化為我內心深處的意志。

我的喧囂，才剛剛開始。（寄自桃園）